Виктория Боня и внучка первого президента Узбекистана появились на Каннском фестивале в одинаковых платьях

Виктория Боня на премьере фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня уже больше десяти лет подряд участвует в Каннском фестивале. Телеведущая тщательно подбирает наряд для каждого своего выхода на красную дорожку. На каннской премьере фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы» 43-летняя Боня появилась в красном платье с открытыми плечами французского дизайнера Кристофера Гилларме. Оказалось, в таком же наряде на красной дорожке Канн в прошлом году была Марьям Тилляева - внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом девушка рассказала в соцсетях.

24-летняя Марьям прокомментировала образ Бони. «Что-то знакомое», - написала она. Действительно, платья отличаются лишь количеством оборок. Подписчики Тилляевой уверены, что у Марьям получился более гармоничный образ, чем у Виктории.

Боня появилась в красном платье с открытыми плечами французского дизайнера Кристофера Гилларме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вероятно, Боню подвел макияж - поклонники признали его неудачным. Виктория слишком ярко подвела глаза черным карандашом и густо накрасила губы помадой темного оттенка. В соцсетях подписчики назвали ее макияж «адским» и посоветовали сменить визажиста. «Макияж немного пугающий», «Макияж плохой, особенно губы, ну не делайте такой темный цвет, весь образ портит!», «Перебор с макияжем, и волосы сильно прилизаны», - пишут поклонники на ее странице.

Впрочем, справедливости ради отметим, что на стройной Боне наряд сидит все же лучше, чем на пухленькой Марьям.

В таком же наряде на красной дорожке Канн в прошлом году была Марьям Тилляева - внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Фото: соцсети.

Звезда «Дома-2» уже объявила, что собирается посещать мероприятия Каннского кинофестиваля практически каждый день. В соцсетях Боня показала целый шкаф с блестящими вечерними платьями, приготовленными для выходов в свет. Виктория не только позирует фотографам на красной дорожке, но и ведет для подписчиков в соцсетях онлайн-репортажи из Канн. Она рассказывает о событиях кинофорума и делится подробностями закулисной жизни фестиваля.

Телеведущая живет в Монако, всего в часе езды от Канн. Поэтому в отличие от других звезд, прилетающих на Лазурный берег, ей не нужно платить за дорогие каннские отели. Боня уверяет, что не тратится и на посещение фестиваля. Известно, что попасть на фестивальный показ можно, просто купив билет. Но Виктория говорит, что проходит туда абсолютно бесплатно. Впервые она аккредитовалась на кинофорум от радиостанции в Монако, на которой тогда работала. Затем ее несколько раз приглашал один из главных спонсоров фестиваля – ювелирный дом Chopard.