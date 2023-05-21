Передается ли вирус при маникюре, лечении у стоматолога и через зубную щетку: Как россияне чаще всего заражаются ВИЧ

Рискуем ли мы заразиться, когда идем на маникюр? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 мая в этом году отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа (он проходит ежегодно в каждое третье воскресенье мая). ВИЧ - один из самых изученных вирусов в истории человечества, говорят специалисты. И, хотя пока окончательно победить болезнь не удается, накапливается все больше данных о ней. Что известно на сегодня о способах заражения ВИЧ-инфекцией? Какие пути передачи самые частые, какие очень редки и даже невозможны вопреки представлениям многих людей? Об этом мы поговорили с руководителем Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академиком РАН Вадимом Покровским.

МАНИКЮР И СТОМАТОЛОГИЯ: ЕСТЬ ЛИ РИСК?

- Вадим Валентинович, в интернете противоречивая информация, помогите разобраться: есть ли все-таки риск заразиться ВИЧ при маникюре и у стоматолога? И там, и там на инструменты может попасть кровь. Если вдруг их недостаточно тщательно дезинфицируют, то что?

- К сегодняшнему дню официально не задокументировано ни одного случая передачи ВИЧ такими способами. Но все-таки нет гарантии, что вероятность заражения в подобных ситуациях исключена на 100%. Риск минимальный, но существует. Поэтому соблюдение правил обработки инструментов, конечно, же обязательно.

- При переливании крови сейчас заразиться уже нельзя, ее ведь тщательно проверяют?

- Теоретически возможно редкое стечение обстоятельств, при котором случится заражение. На практике, опять же, это крайне маловероятно. В нашей стране сейчас действительно очень тщательный контроль [за безопасностью донорских материалов].

В теории можно предположить, что донор заразился и буквально через пару дней пошел сдавать кровь. Тогда есть некоторая вероятность, что в анализе еще не будут фиксироваться ни антитела к ВИЧ, ни генетический материал вируса. Но, повторю, это огромная редкость - из серии один случай на несколько десятков миллионов переливаний крови.

ТРИ САМЫХ ЧАСТЫХ СПОСОБА ЗАРАЖЕНИЯ

По последним данным 73% заражений ВИЧ в России приходится на долю половых контактов между мужчинами и женщинами. То есть абсолютный лидер - гетеросексуальный путь передачи, говорит академик Покровский.

- Не больше 3% - это гомосексуальные контакты. Оставшиеся 24% заражений - при употреблении наркотиков (через иглы шприцев при инъекциях. - Ред.), - поясняет эксперт. Специалисты отмечают, что так называемый вертикальный путь передачи - от матери к младенцу - в нашей стране сейчас составляет не более 1-2%. Если беременная ВИЧ-позитивная женщина дисциплинированно принимает противовирусные лекарства, то риск заражения новорожденного сводится к нулю.

- Если при половых контактах использовать презерватив - это 100% защитит? Что говорят исследования и наблюдения?

- Презерватив по-прежнему считается самым надежным способом защиты. Но — только при условии, что он качественный, не просроченный, не поврежденный и применяется с соблюдением всех правил. В частности, важно, чтобы он был надет до соприкосновения с телом партнера. А снят - только после прекращения соприкосновения (поскольку на теле могут быть, например, капли спермы. - Ред.). Низкокачественный или просроченный презерватив может порваться. В этом случае возникает риск заражения.

- Правда ли, что ВИЧ-инфицированный человек, который принимает все назначенные лекарства, может достичь статуса, когда даже при контакте без презерватива для партнера не будет риска заражения?

- При правильном лечении через несколько месяцев вирусная нагрузка может снизиться настолько, что ВИЧ перестает определяться в крови. В этом случае риска заражения для партнера действительно нет. Но на практике в таких ситуациях расслабляться все же опасно. Во-первых, если ВИЧ-инфицированный человек пропустит какой-то из приемов лекарств, вирус снова поднимает голову. Не станут же партнеры каждый раз делать тест, чтобы проверить вирусную нагрузку? Во-вторых, важно помнить, что кроме ВИЧ без презерватива высока угроза заразиться вирусными гепатитами, сифилисом, гонореей.

КАКИЕ РИСКИ В БЫТУ

- Через предметы личной гигиены - бритву, зубную щетку ВИЧ можно заразиться? Эти вещи тоже контактируют с кровью (например, при кровоточивости десен). Сколько на них может сохраняться вирус?

- Для заражения через кровь нужна достаточно высокая «доза» вируса. И она должна попасть на незащищенные поверхности - например, в открытые раны. Слюна во рту обладает защитным свойством. Так что вероятность заражения через бритву или зубную щетку крайне мала. Но все же не равна нулю. Поэтому мы, конечно, не рекомендуем пользоваться общими предметами личной гигиены.

Что касается «жизнеспособности» вируса, то известно, в частности, что на игле шприца для инъекций ВИЧ сохраняется в течение нескольких дней.

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Счастливчики: кого гены защищают от ВИЧ

- Вадим Валентинович, действительно ли есть люди, которые вообще не заражаются ВИЧ благодаря особым мутациям в генах?

- Да, известен определенный генотип - у его обладателей изменен ген рецептора CCR5, который ВИЧ использует для проникновения в клетку. Это делает человека невосприимчивым к заражению большинством вариантов ВИЧ. Таких людей больше всего в северной Европе, около 1% (в среднем распространенность «защитной» мутации среди людей колеблется от 0,1% до 1% - Ред.).

Однако известно, что у потребителей наркотиков при введении иглы некоторые варианты вируса могут проникать в клетки через другие рецепторы. И тогда даже «природная» защита может не сработать.

Кстати, как поясняют специалисты, именно по этой причине - облегченное внедрение вируса при глубоком проникновении - ВИЧ столь эффективно передавался в прошлом при использовании недезинфицированных многоразовых шприцев в медицинских целях. Так произошло, в частности, при массовом заражении детей в Элисте в 1988 году.