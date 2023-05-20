СБУ наняло жителя Волгограда сжечь Коран

Сотрудники ФСБ России поймали в Волгограде начинающего шпиона, который работал на Службу безопасности Украины Фото: Кадр видео

Сотрудники ФСБ России поймали в Волгограде начинающего шпиона, который работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Юноша, который работал в доставке продуктов питания попал на крючок украинских спецслужб: стал выполнять за деньги незначительные поручения, которые ему присылали неизвестные через телеграм-канал.

«Следственными органами СК России по Волгоградской области во взаимодействии с региональными управлениями ФСБ и МВД России установлен и задержан местный житель Никита Журавель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)», - говорится в сообщении.

Юноша так разволновался во время задержания, что сразу признался в том, что «снимал истребители». Но сотрудники ФСБ России предложили ему вспомнить, что он делал чуть раньше, 4 мая 2023 года.

«Мне предложили деньжат. Я приобрел Коран по заданию СБУ и сжег его 4 мая у мечети, что на улице Поворинская. Снимал на свой телефон. Видео материалы отправил сотрудникам СБУ. За эту работу они мне обещали, и должны были выплатить 10 тысяч рублей. Запись сделал с целью разжигания национальной розни между мусульманами и христианами Волгоградской области.

«Видеозапись 19 мая была опубликована в открытом доступе на интернет-портале, подконтрольном Центру информационно-психологических спецопераций Вооруженных сил Украины. Таким образом, подозреваемый совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств, находясь в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний», - сказали в СК.

После съемок уничтожения Корана украинские спецслужбы стали бесплатно использовать Никиту для видеосъемки военных объектов Волгограда.

«В рамках уголовного дела проводятся обыски по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования», - заключили в СК.

Молодого человека ждет суд и несколько лет в колонии строго режима.

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