Жених-банщик Волочковой с программы «Давай поженимся» арестован: Простит ли его избитая жена

Балерина Волочкова общалась с Сергеем незадолго до того, как он избил жену. Фото: социальные сети

46-летний Сергей Кузнецов арестован на два месяца и находится в СИЗО после того, как жестоко избил жену. Банщика Кузнецова любители светской жизни узнали после его романа с балериной Анастасией Волочковой. Сейчас он работает фитнес-инструктором. Рассказываем хронологию романа и преступления.

Роман с Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова познакомилась с банщиком Сергеем Кузнецовым накануне нового 2022 года, когда приехала на съемки телепередачи «Давай поженимся». В телешоу за расположение невесты тогда боролись три жениха и Кузнецов был одним из них (его представляли владельцем банного комплекса). А Волочковой дали задание как приглашенному звездному эксперту нахваливать Сергея. Балерине Сергей приглянулся, между ними возникло «притяжение» и уже через пару дней банщик гостил в подмосковном особнячке звезды. 31 декабря парочка встречала праздник в загородном доме Волочковой, которая даже разрешила Кузнецову взять с собой сына (сейчас мальчику 7 лет). С матерью единственного сына Кузнецов развелся после 20 лет брака. 3 января Анастасия Волочкова улетала на Мальдивы и прихватила банщика с собой: оплатила ему перелет, а вилла у нее была арендована заранее. Волочкова с Мальдив пару недель демонстрировала как она счастлива рядом с Сергеем: «Мы влюблены, счастливо проводим время. Совершенно не важно, кто за кого платил на Мальдивах».

А вскоре после возращения с дорогого курорта домой Настя бросила банщика. Оказалось, что денег у Сергея нет ни на цветы, ни на такси до дома возлюбленной. Балерина уже разочаровалась и так объясняла изгнание банщика из особняка: «Сама оплачивала все расходы, включая его сигареты и вино. Для меня это не очень приятный момент, я не люблю нести на своих плечах мужчин, хотя неоднократно это делала. Потом он сказал: «Настя, можешь 12 миллионов рублей вложить в строительство фитнес-центра? И я буду там управляющим». Представляете мой шок? Я с ним познакомилась специально, чтобы с кем-то провести Новый год и совершить романтическое путешествие».

Кузнецов женился пять месяцев назад. Фото: социальные сети

Кузнецов с бывшей женой много лет назад переехал в Россию с Украины, где закончил университет (факультет психологии), затем Высшую партийную школу. Работал на Украине в фитнес-индустрии: и фитнес-инструктором, и занимался этим бизнесом. В Москве и Подмосковье он трудился фитнес-инструктором, затем управляющим банным комплексом, был не владельцем бизнеса, а наемным сотрудником. Денег ухаживать за Волочковой у Кузнецова не нашлось. Балерина продолжала общаться с банщиком и после расставания, приглашала их с женой на свои балетные постановки. После того, как Кузнецова арестовали, балерина раздает о нем интервью. Смысл один: ее Сергей не бил и не забыл — общались до последнего, и якобы жена ревновала его к балерине. Анастасия Волочкова даже рассказала о том, что Сергей на днях просил опубликовать в ее соцсетях информацию о том, что он разводится — чтобы позлить его жену.

Роковой брак

Накануне нового 2023 года Сергей Кузнецов женился на Анастасии Кондрачук. Симпатичная молодая женщина зарабатывает экзотическим способом – она гадалка на картах таро. Парочка проживала в квартире Насти в Бауманском районе Москвы. В сети появились видео с камер наблюдения в день трагедии 12 мая: Сергей Кузнецов сидит на лавочке у подъезда с открытой бутылкой вина, может показаться, что он не совсем трезв – напротив сидит его жена. Потом он уходит домой. Вскоре Анастасия также поднялась в квартиру, где муж ее избил. Женщина оказалась в реанимации: у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, внутреннее кровотечение в голове, множественные ушибы и синяки на лице и теле.

Сейчас угроза жизни миновала, и Анастасия Кондрачук рассказала свою версию произошедшего: вспышку гнева у мужа вызвала бутылка вина, которую она принесла домой; Сергею это не понравилось, потом добавилась ревность, и он ударил жену несколько раз. Также она сообщила, что Кузнецов ее ревновал из-за чего начались скандалы, но руки раньше не распускал.

Говорят, что жена Кузнецова похожа на балерину Волочкову. Фото: социальные сети

Сергей в суде рассказал свою версию произошедшего после избиения: «Жена не хотела ехать, но я вызвал «Скорую помощь», и мы поехали месте в больницу. Я созванивался с доктором. Через двое суток я выпил успокоительное: меня вырубило, а когда вышел на улицу, меня задержали… Не надо рушить нашу семью, я был с ней. Я не скрывался и не собираюсь». Сказал, что готов сотрудничать со следствием и любит жену. Причиной произошедшего мужчина назвал ревность к бывшему мужчине жены: «Он постоянно лез, находил ее через соцсети. И потом была ссора, мне было плохо - ходить не мог. А в этот последний день она показала переписку с ним. Я ей: «Как ты могла?!» И все — дальше я не помню…»

Также Кузнецов заявил, что они с женой якобы помирились и она сама предложила ему придумать версию о неудачном падении. Пока нет подтверждений этим словам мужчины. Подписчики в социальных сетях не верят, что после такой трагедии женщина простит жестокого мужа. Сам Кузнецов не отрицал, что избил жену. Сергея Кузнецова обвиняют по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По прогнозам юристов он получит реальный срок - до 8 лет лишения свободы. И даже если его жена простит, то принцип неотвратимости наказания не позволит Кузнецову уйти от ответственности. Сергей Кузнецов арестован на 2 месяца и находится в СИЗО.

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