Последние новости о ситуации вокруг Украины на 21 мая: США расширили антироссийские санкции на коляски для кукол и солнцезащитные очки, определилась страна, которая первой начнет поставлять Киеву F-16

F-16 могут оказаться на Украине уже в конце июля - начале августа Фото: REUTERS

ЕВРОСОЮЗ ВВЕДЕТ САНКЦИИ ПРОТИВ КОМПАНИЙ КНР

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью ZDF подтвердила, что ЕС введет санкции в отношении восьми китайских компаний, которые, как считается, помогают России обходить ограничения.

- Это компании, которые существуют частично на бумаге и имеют владельцев, которые происходят из других стран. Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем четкими, - объяснила она частично нововведения в следующем пакете антироссийских санкций.

Всего в новом пакете санкций свыше 90 компаний из разных стран по всему миру, "поставляющих санкционные товары непосредственно в Россию из Европейского Союза в обход через третьи страны". Сам пакет направлен на компании, помогающие поставлять в Россию европейские товары, а также продукцию "двойного назначения".

Этот пакет направлен на компании в третьих странах, которые помогают поставлять европейские товары в РФ, а также продукцию "двойного назначения". Пока новые санкции еще не приняты.

Китай уже выступил с заявлением, что введение санкций в отношении его компаний вызовет адекватный ответ со стороны Пекина. Китаю не привыкать. Евросоюз – это ведь как Литва, только размеры больше.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ПОСТАВЩИКИ F-16 КИЕВУ

Правительство Нидерландов объявило, что отменило сделку о продаже 28 истребителей F-16, которые должны были отправиться компании Draken International. В первой части контракта королевство уже поставило этой компании 40 истребителей еще в прошлом году, а вот вторую пришлось отменить, по странном совпадению как раз после того, как США объявили, что разрешают поставку истребителей этой марки Киеву. С очень большой вероятностью именно эти истребители будут поставлены Киеву.

Как считают западные эксперты в сфере вооружений, первые F-16 могут оказаться на Украине уже в конце июля - начале августа. Вот только за штурвалами в таком случае будут сидеть явные «отставники» ВВС стран – членов НАТО. Потому что обучить за 3-5 месяцев полетам на этом истребителе реально разве что «Призрака Киева». Которого, как известно, не существовало. А есть ведь еще и наземное обслуживание….

НОВЫЕ САНКЦИИ США ВВЕЛИ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ

США распространили антироссийские санкции еще на 1224 наименования товаров, среди которых детские игрушки и медицинское оборудование. Сообщение об этом пришло от агентства Reuters, которое почерпнуло информацию у министерства торговли США. В Россию, помимо прочего, запретили продавать детские коляски для кукол и велосипеды, зубные протезы и офтальмологическое оборудование. Под запретом оказались и контактные линзы, солнцезащитные очки и куриные инкубаторы. Ранее Вашингтон уже запретил поставлять стройматериалы, краски, ткани, бумагу, транспорт и промышленное оборудование, антиквариат, алкоголь и часы.

Нет, про стиралки и микроволновки все понятно – там чипы, которые, якобы, можно выковырять и использовать в ракетах (заокеанские альтернативно одаренные в это реально верят), но неужели аналитики Пентагона решили, что коляски для кукол можно использовать для подвоза БК на позиции?

БАХМУТ ПАЛ ВО ВРЕМЯ САММИТА G7

Как свидетельствуют информированные украинские источники, президент Украины Зеленский поручил генералу Сырскому любой ценой держать хоть один дом в Бахмуте до окончания саммита G7. Именно поэтому сейчас для него вдвойне обидно, что Евгений Пригожин объявил о полном освобождении Артемовска (Бахмута) в эту субботу, во второй день саммита «Большой семерки», на котором сейчас находится Зеленский в компании лидеров западного мира.

Бахмут (Артемовск) освободили от укронацистов в субботу, а в воскресенье Зеленский должен встретиться с Байденом в Японии на уже совершенно ином информационном фоне. И вопросы об украинском «контрнаступе» явно зазвучат с новой силой. Более того, окончательное падение Бахмута произошло в годовщину полного освобождения Мариуполя и сдачи в плен «Азова», а также в очередную годовщину президентской инаугурации самого Зеленского.

Это даже не вдвойне, а втройне обидно, да, Вова?

УКРАИНА БОЛЬШАЯ, А ПВО - МАЛО

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире единого всеукраинского телемарафона ответил на вопрос, почему Киев прикрыли ПВО, а остальные города остались без защиты.

- Столько ударов, сколько взял на себя Киев - надо посчитать. А там, где бьют чаще - нужно больше защиты, это очевидно должно быть всем, - объяснил Юрий Игнат и заметил, что такие дискуссии опасны. После чего добавил: «Украина - большая, а средств защиты неба – мало».

Мог бы и еще правдивей ответить, что Киеву эти собранные со всей страны ПВО не очень-то помогли. Даже расхваленные американские ЗРК «Патриот».

УКРАИНА НАМЕРЕНА ВЫБИТЬ РОССИЮ С РЫНКА ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

Киев намерен наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка этого топлива для реакторов АЭС. Впрочем, речь идет пока что только о реакторах советского типа, как заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

- У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 и уничтожить монополию Росатома в Европе. Мы активно работаем над введением санкций против россиян в атомной отрасли, но быстрее всего санкции будут двигаться, когда Украина сможет заместить производство той продукции, которая производилась только Россией, - объявил Галущенко.

Ну да, гиперлуп Жмеринка – Шепетовка уже построили, Пора замахнуться на что-то не менее гигантское и амбициозное. Это ведь не кизяки сушить. Хотя с кизяками, оно реальнее будет.

А НА БОЛЬШЕЕ ТЫ НЕ РАССЧИТЫВАЙ

Израиль очертил рамки помощи, которую он оказывает Украине. Глава МИД Израиля Эли Коэн в интервью газете The Jerusalem Post объяснил, что Израиль продолжает морально поддерживать Украину и оказывать стране невоенную помощь, но не более того. Еврейское государство не может не учитывать влияние России на Ближнем Востоке и интересы многочисленной еврейской общины, проживающей в РФ.

- Россия — игрок на Ближнем Востоке, и в России живут сотни тысяч евреев. Поэтому мы занимаем моральную позицию в поддержку Украины, при этом оберегая наши интересы в сфере безопасности и интересы Еврейского агентства «Сохнут» в России, — заявил Коэн в ответ на критику со стороны Киева, возмутившегося продолжающимися контактами израильских и российских дипломатов.

САМ ДУРАК!

К такой формуле можно свести ответ посла Украины в Польше Василя Зварича, возмутившегося заявлением польского МИД о необходимости извинений Зеленского за Волынскую резню. Зварич заявил, что любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что необходимо делать в отношении общего прошлого, являются «неприемлемыми и досадными».

- Мы помним историю, готовы к диалогу и взаимному пониманию, и одновременно призываем к уважению и взвешенности в заявлениях, особенно в сложной реальности геноцидной российской агрессии против украинского народа, – пояснил свою позицию Зварич. Он также напомнил «формулу настоящего примирения в украинско-польских отношениях – прощаем и просим прощения - предусматривающую признание ошибок с обеих сторон».

Неужели полякам непонятно, что для украинца достаточно, чтобы эту формулу произнес поляк, чтобы можно было посчитать за извинения обеих сторон?

ГДЕ РУССКИЙ ДУХ, ТАМ УКРОВ НЕТ

Сборная Украины по тхэквондо пропустит чемпионат мира-2023 по этому виду единоборств из-за заявки на турнир спортсменов из России и Беларуси.

Об этом сообщил вице-президент федерации тхэквондо Украины Сергей Васильченко. Чемпионат мира по тхэквондо состоится с 29 мая по 6 июня в Баку. Примечательно, что это один из отборочных турниров для спортсменов для участия в Олимпиаде-2024.

Напомним, ранее Минспорта Украины издало приказ, запрещающий украинцам участвовать в соревнованиях, в которых участвуют россияне и белорусы. Правда, выполнять его кинулись далеко не все. Футбольная ассоциация Украины, например, сей приказ проигнорировала.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Уроженка Франции президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за восстановления рейсов с Россией.

- Президент Сирии Башар Асад на заседании саммита Лиги арабских государств снял наушник с синхронным переводом и не стал слушать выступление Зеленского.

- Большая часть купюр из взятки экс-главе Верховного суда Украины в 2,7 млн долларов США исчезла и Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой не могут их найти.

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