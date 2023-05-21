Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика21 мая 2023 8:25

Россия готовит решительный ответ на русофобию Польши: Варшава потеряет миллионы евро

Володин сообщил, что Совет Госдумы 22 мая обсудит меры против антироссийской политики Польши
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многочисленные антироссийские эскапады «Третьей Речи Посполитой» не остались без внимания на Охотном Ряду. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале напомнил, что «Польша существует как государство только благодаря нашей стране».

Спикер привёл цифры: после 1945 года советский народ, жертвуя собственными ресурсами, потратил на восстановление нового союзника до трёх четвертей триллиона долларов (в современных оценках).

Володин отметил и другой факт: именно благодаря СССР, Польша получила самые благоприятные западные границы за всю свою историю — за счёт присоединения бывших германских земель, ныне составляющих почти треть площади республики.

При этом, по словам спикера, поляки «поступают подло»: сносят памятники советскому воину-освободителю (за последние годы — таковых демонтировано порядка 500 в разных частях страны), закрывают российскую школу при посольстве и проявляют иные признаки «хамского поведения». Например, 9 мая, при попытке возложить венок на кладбище бойцам Красной Армии в Варшаве, посол РФ Сергей Андреев был облит краской и подвергся оскорблениям от группы провокаторов (по международным нормам, охрана и достойное обращение с дипломатами по месту пребывания — обязанность принимающей стороны).

— Польша должна вернуть приобретённые по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на неё в военные и послевоенные годы, — заключает Володин.

В качестве конкретной «зеркальной меры» на русофобские выходки Варшавы — спикер предложил «запретить ей наживаться на России» и прекратить проезд польских фур (грузовиков с товарами) по нашей стране. Такая мера может привести к экономическим издержкам для «Третьей Речи Посполитой» в размере 8,5 млрд евро.

По словам Володина, данный вопрос будет рассмотрен на Совете Думы в понедельник, 22 мая.

Также стоить отметить, что первой «вопрос репараций» подняла именно Польша, в 2022 году потребовав от Берлина выплатить $1,32 триллиона за ущерб, нанесённый в годы войны.

КАРТИНА ДНЯ