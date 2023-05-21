«Боже, дай мне сил»: Канал отключенной от счетов Елены Блиновской опять клянчит деньги у подписчиков

Елена находится под домашним арестом Фото: Иван МАКЕЕВ

Силовики начали разгром странным образом обогащавшихся с главаря — создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали при попытке бегства из России в конце апреля. Теперь пытавшуюся сбежать в Беларусь «мать инфошулеров» обвиняют в неуплате налогов на 918 млн рублей, а также в других незаконных махинациях. Счета Блиновской и ее близких арестованы.

Сама Елена находится под домашним арестом, якобы перевела в бюджет в качестве частичного искупления вины «значительную сумму». И все думают, что время Блиновская проводит без доступа в интернет (это же арест!).

Но нет. Блогер не унывает. И даже после официального признания собственной вины через телеграм-канал продолжает призывать подписчиков высылать ей деньги (теперь уже без марафонов желаний — просто на карту в качестве поддержки), давя на жалость всеми возможными способами.

— Никогда не думала, что столкнусь с такой ситуаций и меня будут судить за то, что я была сама собой, за то, что поддерживала, помогала людям и желала им добра и успеха, — без стеснения лукавит сборщица донатов, прекрасно понимающая, что такое «мошенничество» и «неуплата налогов». — Суд у нас забрал все, заблокировал все счета и оставил без возможности жить и бороться. Я не имею права сдаться! Но я, прежде всего, девочка и мне тоже бывает нужна поддержка и помощь. Сейчас нужно оплатить адвокатов и начать оплачивать налоги. Я хочу, чтобы этот кошмар побыстрее закончился, и, без вас, мои друзья, я не справлюсь. Сейчас не самое просто время для меня. Важен каждый рубль, каждое слово поддержки, надеюсь, на нашу с вами связь и доверие. Люблю.

Отметим, что это уже не первый случай, когда в верифицированном канале Блиновской во время ее домашнего ареста появляются свежие записи.

16 мая здесь вышла целая серия странных сообщений, включая призыв подписываться на новый канал блогерши. Вскоре эти посты были удалены - вероятнее всего, канал был взломан.

Как появился свежий пост и кто его написал, пока неизвестно.

Свежее сообщение, как и большинство постов с марафонами Блиновской, сумбурное и противоречивое. И действительно вызывает не столько сожаление или желание поглумиться (больше всего эмодзи под сообщением — это смеющаяся голова), сколько вопросы.

Во-первых, что значит «не имею права сдаться»? Речь о борьбе против правосудия? Или непризнании вины?

Во-вторых, пассаж «я, прежде всего, девочка» особенно трогателен и, в понимании Блиновской, видимо, должен растопить даже самое холодное сердце. Или это шутка?

В-третьих, смущает формулировка «НАЧАТЬ выплачивать налоги». Это очевидное вранье и манипуляция, потому что и адвокат Блиновской, и судья Пресненского суда в ходе заседания 28 апреля подтверждали «значительный платеж» Елены в казну. Или это они ввели общественность в заблуждение?

Ну и так далее. В слезодавильном обращении Блиновской по традиции обилие многоточий, смайликов, но финал однозначно перекрывает весь эмоциональный пафос — это нечто среднее между припевом хита Сергея Лазарева и текстом гимна Великобритании: «Боже, дай мне сил». Воистину королева. Попрошаек.