«Есть сомнения? Кушай вафли с пельменями!» Россияне атаковали соцсети Джейсона Стейтема, перегрузив аккаунт вымышленными цитатами

Ни с того, ни с сего русскоязычные комментаторы пришли в аккаунт артиста Фото: кадр из фильма

Есть такая народная забава в России — приходить в соцсети голливудских звезд и оставлять там неожиданные комментарии. Под стихийный русский флешмоб попадали в свое время Леди Гага, Венсан Кассель, Бен Аффлек, Джонни Депп и другие. «Кибератака» россиян обычно состоит из троллинг-комментариев под любым из постов в соцсетях — и касается определенного повода (расставание с невестой, «наводка» коллеги и проч.).

Теперь пришла очередь Джейсона Стейтема — звезды фильмов Гая Ричи и франшизы «Форсаж». Ни с того, ни с сего русскоязычные комментаторы пришли в аккаунт артиста в инстаграме* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской организацией) и навалили дикое количество абсурдных смешных цитат, не принадлежащих самому британцу. Почему?

Дело в том, что российские соцсети (да и мессенджеры тоже) буквально переполнены фейковыми высказываниями Стейтема в суровом пацанском стиле. Из серии «Многие бы ужаснулись, увидев в зеркале не свои лица, а свои души», «Не говори о себе громко. Пусть другие о тебе скажут тихо».

Непонятно, кому интересно помещать пафосные и зачастую совершенно бессмысленные фразы под картинки с Джейсоном, но по числу вымышленных высказываний актер может соревноваться разве что с Владимиром Ильичом Лениным и Лао Цзы.

Теперь давнишний мем решили претворить в жизнь — и заполонили официальный аккаунт Стейтема кучей придуманных цитат. Каждый развлекается, как умеет: «Жи ши пиши от души», «Есть сомнения? Кушай вафли с пельменями!», «Мама учила не ругаться матом, но жизнь научила ругаться матом при маме», «Взял нож — режь, взял бутер — ешь» и так далее.

У таких сообщений тысячи лайков, они продолжают множиться, а сам Джейсон их не удаляет. Не исключено, что за стаканчиком виски по вечерам звезда Голливуда перечитывает со словарем и смеется в голос: «До чего же творческий и юморной народ эти русские!»