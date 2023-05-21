Когда придет конец Украины и погибнет демократия в США: Хиллари Клинтон выступила с полным тревоги заявлением

Хиллари Клинтон в свои 75 лет не собирается уходить из большой политики Фото: REUTERS

В прошлом первая леди, сенатор, госсекретарь и кандидат на высший пост в США Хиллари Клинтон в свои 75 лет не собирается уходить из большой политики. И хотя официальных должностей она сейчас не занимает, но постоянно мелькает на телеканалах и страницах газет, охотно комментируя текущие события в стране и в мире. Очередное интервью Клинтон дала газете Financial Times, в котором поделилась ожиданиями от грядущих президентских выборов в США, оценила ситуацию вокруг Украины, а также возможные намерения Китая.

На «домашнем фронте» ситуация, по мнению Хиллари, тревожная. Она предупредила, что переизбрание Дональда Трампа в 2024 году «ознаменует конец демократии в США, а заодно и конец Украины». Потому что Трамп выведет страну из НАТО. Он, мол, уже собирался в свой первый срок «делать все, что хотел Путин в отношении Североатлантического альянса». А, возвратившись в Белый дом, уж точно доведет дело до конца. По логике Клинтон, тогда военная поддержка Украины со стороны Запада сойдет на нет, и долго киевский режим не протянет.

Кстати, ее опасения по поводу исхода выборов не беспочвенны. Сейчас, по всем опросам, Трамп далеко опережает всех остальных кандидатов от республиканской партии, а в общенациональном масштабе вырвался вперед на 7 процентов по сравнению с Байденом. Хиллари не стала затушевывать вопрос о состоянии здоровья «старины Джо». Она признала, что возраст Байдена был «проблемой, которую избиратели имели полное право рассмотреть». Но защитила соратника по демпартии, призвав «сравнивать его не с идеалом, а с альтернативой».

Что касается Китая, противодействие которому в Вашингтоне считают своей главной задачей в обозримой перспективе, то, по мнению Клинтон, Пекин пересматривает свой подход к Тайваню в свете военных действий на Украине. Ранее она предполагала, что Си Цзиньпин «предпримет свой шаг против Тайваня» в течение трех или четырех лет после укрепления своей власти. Но события на Украине, считает Хиллари, «оказали значительное влияние на китайское руководство».

Правда, это скорее тоже лишь очередной реверанс в сторону нынешней администрации, которая, дескать, демонстрирует миру мощь и решительность Америки. Специалисты по Китаю и военные эксперты как раз отмечают растущую активность КНР на тайваньском направлении.

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