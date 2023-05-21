Задержанный не строил из себя героя и идейного борца. Он сразу признался, что действовал по указанию спецслужб незалежной

В конце минувшей недели молодой волгоградец, работавший курьером в службе доставки продуктов, около Соборной мечети города-героя сжег священную книгу мусульман - Коран. 19-летний отморозок записал кощунственную выходку на видео. Оно вскоре появилось на интернет-портале, который находится под контролем Центра информационно-психологических операций ВСУ.

Задержали вандала сотрудники управления ФСБ по региону и полицейские.

Задержанный не строил из себя героя и идейного борца. Он сразу признался, что действовал по указанию спецслужб незалежной. Цель провокации примитивная - разжигания вражды «между христианами и мусульманами». Причем поджигателю заказчики обещали заплатить… всего 10 тысяч рублей. Также он сообщил о своей причастности к видеосъемке российских военных объектов по заданию Службы безопасности Украины.

Источник в российском правоохранительном ведомстве сообщил, что есть интересные данные: прослеживается участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни.

Не стоит забывать, что украинский режим, в том числе его спецслужбы, работают под полным контролем американских и британских специальных ведомств. Это касается и подготовки и осуществлении терактов и диверсий на территории России.

Поэтому, заключил источник, спецслужбы США и Британии несут равную с украинскими «коллегами» ответственность за совершенные преступления.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 148 УК РФ - публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

В ТГ-канале СКР сообщается, что, по решению главы Следственного Комитета России Александра Бастрыкина, это дело будет расследоваться не в Волгограде, а несколько южнее.

- Уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, подозреваемого в совершении данного преступления... которое изначально возбудили в следственном управлении СК России по Волгоградской области, передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской республике, — уточнили в СКР.

По данной ситуации высказался и министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

- Считаем необходимым и правильным после вынесения приговора направить лицо, совершившее преступление, отбывать наказание в одно из исправительных учреждений, расположенное в регионе преимущественно с мусульманским населением, - заявил Чуйченко в интервью ТАСС, - Это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране.

Никто не позавидует дальнейшей судьбе бывшего курьера.