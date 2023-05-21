Минобороны России сообщило, что Артемовск взят, а подходы к нему блокированы

Сети уже облетели кадры взятия крайних улиц Фото: REUTERS

Минувшей ночью Минобороны России заявило, что штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершили освобождение Артемовска.

Сети уже облетели кадры взятия крайних улиц. Плотность огня была настолько высокой, что никто из украинских националистов и иностранных наемников (было много польских боевиков) не должен был выжить. Отойти пособникам киевского режима тоже было некуда: все дороги наши артиллеристы держат по плотным огневым контролем, а последние мосты были уничтожены несколько дней назад. Последний автомобильный мост у села Красное наши воины «разобрали» артиллерией в минувшие сутки.

Подтверждением безусловной победы русского характера и оружия в Артемовске стала демонстрация российского флага. Триколоры России были подняты над руинами во всех районах Артемовска в субботу вечером.

На прошедшем в воскресенье брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подтвердил взятие Артемовске и сообщил данные о потерях ВСУ по всей линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено 85 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 60, на Артемовском до 100 украинских военнослужащих и наемников, на Донецком свыше 120, на Южно-Донецком и Запорожском до 50, на Херсонском до 15.

Кроме ликвидации более 430 пособников киевского режима наши воины уничтожили: 10 диверсионно-разведывательных групп, склады боеприпасов 102-й и 123-й бригад территориальной обороны ВСУ, склады боеприпасов 60-й и 67-ой механизированных бригад ВСУ, самоходную артиллерийскую установку «Krab» (Польша), станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (США), артиллерийскую систему М777 США), самоходную артиллерийскую установку М109 (США), а также десятки танков, бронемашин и пикапов.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожен украинский зенитно ракетный комплекс С-300, артиллерией поражены командный пункт 102-й бригады территориальной обороны, 103 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, воины которых за сутки сбили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган», крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow» и девять украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

428 - самолетов.

234 - вертолета.

4245 - беспилотных летательных аппаратов.

424 - зенитных ракетных комплекса.

9251 - танк и других боевых бронированных машин.

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4871 - орудие полевой артиллерии и минометов.

10365 - единиц специальной военной автомобильной техники.