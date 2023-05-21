Лютый смог, много водки и гопников, медведи в аэропорту: Как Россию показывают в мультфильмах «Симпсоны», «Южный парк», «Гриффины» и других

В 10 сезоне мультсериала про желтых человечков обыграли особенности российской экономики

«КП» уже не раз писала о комедийных ходах голливудских кастинг-директоров, что берут на роли русских крестьян темнокожих артистов. Это тот редкий случай, когда наших показывают нетривиально. Обычно все, что связано с Россией, — лютая и бесстыдная клюква. Причем, не только в кино и сериалах, но даже мультфильмах. В нашем обзоре — несколько ярчайших примеров, когда над изображением русских сценаристы и аниматоры успешнейших голливудских проектов сильно не заморачивались. Или наоборот — использовали пропагандистские штампы неслучайно.

«Симпсоны»

В 10 сезоне мультсериала про желтых человечков обыграли особенности российской экономики (кому, как не американцам быть глубоко погруженными в тему — вспомним Андрея Шлейфера и Джонатана Хэя, «консультантов» Чубайса в 90-е из ЦРУ): курс рубля скачет в режиме онлайн прямо во время выступления представителя России на саммите. Допустим, дефолтам все государства покорны. А что с улицей?

В 9 сезоне проекта маленькая Лиза самостоятельно отправилась в музей, заблудилась и попала в русский квартал в Спрингфилде. Там мужики в кепках и с усами играют в шахматы на деревянной бочке, телефонная будка — с церковным куполом, зловонный и маргинальный рынок, где продают щуку и медведь-продавец на роликах. В другой серии, посвященной Олимпиаде в Ванкувере, Барт получает русский значок с неким «Жирновым» — символом «русской лени и алкоголизма». У Гомера же на алотестере в одном из баров была зафиксирована максимальная степень опьянения — «Ельцин».

«Американский папаша»

В 9 сезоне «Американского папаши», наконец, показали типичный российский музыкальный ансамбль: кроме гуслей, балалайки и гармони никаких инструментов, по мнению американцев, в России не существует. По сюжету инопланетянин Роджер, которого притащил с работы папа, агент ЦРУ, девушка Хейли и говорящая рыба Клаус создают первое в США русской трио «Балалайки Лэнгли Фолс».

Не выходит из головы у американцев и страшны дух Карла Маркса, с которым они так отчаянно пытались бороться в ходе «холодной войны». В третьем сезоне «АП» некий русский алкоголик вспоминает, как попал в секту (коммунистов, разумеется). Его разум был порабощен, жена в итоге ушла к другому, а сын — жуть какая! — стал бизнесменом.

«Южный парк»

Сатирический мультсериал «Южный парк», где политика высмеивается чуть чаще, чем все остальное, тоже не смог пройти мимо России. В одной из серий 11 сезона опасается одноклассника-мусульманина, потому что подозревает его в причастности к терроризму. Начав собственное расследование, герой докапывается до страшной тайны — злодей Владимир с типичной русской фамилией Стольфски готовит атаку на Хиллари Клинтон... Ну а кто, если не мы?!

В 25 сезоне проекта и вовсе показали серию под названием «Возвращение в Холодную войну», где школьный психолог Мистер Маки проводит с детьми учения на случай «ядерного удара со стороны России» и собирается показывать им клюквенный боевик «Красный рассвет». Правда, потом оказывается, что «психолог» на самом деле тронулся головой — и эхо cold war всего лишь его личная ностальгия.

«Гриффины»

Недавно «КП» писала о том, как герои Гриффинов попали в Челябинск. Там в затянутом черным смогом городе-призраке Мэг бродит среди бесконечной серости и заводских труб. Уличный продавец лука (!) мертвецки пьян в девять утра. А каждые 10 шагов американка встречает гопников или уголовников, греющихся у бочек с огнем или сидящих на корточках перед бутылками водки.

«Любят» Россию «Гриффины» довольно давно. В мультике уже показывали, как дети в России играют прибитыми к полу деревянными игрушками, пьют волчье (!) молоко в доме где-то на краю Сибири, и смотрят мультики, одобренные партией. В аэропорту героев мультсериала встречают медведи на одноколесных цирковых велосипедах, как в стихотворении Чуковского, а военные в советской форме угрожают автоматами всему, что движется.

Не смогли не отрефлексировать американские сценаристы и зависть по поводу запуска и триумфального возвращения советских собак Белки и Стрелки в космос в 1960 году. В одной из серий «Гриффинов» показали, как все было на самом деле — русские запустили собаку в космос, не зная, как ее вернуть. В итоге она попала на Планету собак и пообещала вернуться и всех покусать за издевательский эксперимент.