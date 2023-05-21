Значение взятия Артемовска: Как "Бахмутская мясорубка" перемолола попытки наступления ВСУ

Российские войска перемололи в Бахмуте за семь месяцев очень большое количество боевиков ВСУ. Фото: Александр КОЦ

О ситуации, которая сложилась после взятии Артемовска для линии фронта в зоне СВО и в ДНР, и в Запорожской области, на «Радио «Комсомольская правда» мы говорили с членом главного совета Запорожской администрации Владимиром Роговым.

- Почему так важно, что столь долгий штурм Артемовска закончился победой именно сейчас, накануне летнего «контрнаступа ВСУ»?

- Наши ребята перемололи в Бахмуте за семь месяцев очень большое количество боевиков ВСУ. Нанесен большой урон тем подразделениям, которые должны были сунуться в так называемое наступление — в том числе на «нашем», Запорожском направлении. Во многом поэтому, думаю, этого наступления нацистов не произошло в те сроки, которые в Киеве планировали.

Десятки тысяч боевиков ВСУ остались навсегда лежать в артемовской земле, выполняя приказы режима Зеленского. Ребята не просто освободили город. Они во многом перемололи в «бахмутской мясорубке» и ту наступательную группировку ВСУ, которая должна была зимой или в начале весны идти на Запорожское направление.

- В Бахмуте погибли сотни иностранных наемников, в первую очередь, из Польши. Их пример других не учит?

- Многие идейные, «упоротые» европейские нацисты в рядах ВСУ уничтожены — и не только из Восточной Европы, и не только лишь на Артемовском направлении. Когда Зеленский рассказывает про тысячи добровольцев, которые все еще стоят в очереди «повоевать на Украине», это сегодня выглядит нелепо.

- Если не наемники, то — очередная украинская мобилизация?

- Постоянно видим сообщения, как отлавливают на улицах украинских мужчин, которые по неосторожности вышли из дома в Николаеве, Харькове, Днепропетровске. Формула «сражение до последнего украинца» стала официальным лозунгом этого государства.

- При том дети призывного возраста украинской элиты к армии отношения не имеют?

- У главы СНБО Данилова, экс-президента Порошенко, посла в Британии Пристайко и других деятелей режима вполне взрослые дети живут и учатся в странах Евросоюза и в США. У большинства есть тамошние паспорта или вид на жительство. Никто из них умирать не собирается.

- В плен нашим подразделениям уже попадали люди с диагнозами, при которых, вообще-то, освобождают от призыва.

- Официально больные люди не могут призываться в ВСУ. На практике их призывают. Формально их должны держать где-то в тылу, и на передок не кидать. На самом деле все происходит по решению командира. Масса случаев, когда заставляют подписывать «добровольное» согласие на захоронение, в случае гибели, прямо в районе боевых действий. То есть где убили, там и похоронили.

- Объясняется это чем?

- Тем, что мест на кладбищах нет. Известно обращении генерал-майора Олега Микаца, командующего оперативным командованием «Запад», на имя Зеленского. В котором он просит: дайте нам больше кладбищ, на имеющихся не хватает мест.

- Если вернуться к влиянию победы в Артемовске на другие направления, в частности, южное?

- Никому не стоит расслабляться по поводу событий в Артемовске. Все только начинается. Вероятны новые большие провокации, особенно на Запорожском направлении. Зеленский очень активен в Хиросиме, на саммите "Большой семерки". Для «актуализации повестки» ему некстати Бахмут, зато очень кстати «атомная безопасность» и ситуация вокруг Запорожской АЭС. С этим связываю и вновь участившиеся обстрелы Энергодара, и прилет ракет в Бердянск. Да, этот приморский город дальше всех находится в Запорожской области от линии боевого соприкосновения, и такие удары должны подавлять дух запорожцев — мы вас везде достанем...