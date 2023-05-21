«Разнесет Байдена в дебатах»: Сможет ли экс-ведущий Fox News Такер Карлсон стать президентом США

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон решил пойти в президенты. Фото: REUTERS

Как передали в воскресенье, 21 мая, мировые СМИ, ссылаясь на издание Hill, комитет по выдвижению бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона в президенты США, по сути, начал предвыборную кампанию. Причём - с заявления о том, что “Такер разнесет Байдена” в ходе дебатов

Эту тему я обсудил с известным журналистом и общественным деятелем Виталием Коротичем.

…- Виталий Алексеевич, вы же Такера Карлсона хорошо знаете?

- Кого? Карлсона? Нет, я этого комментатора не знаю, это - новый комментатор.

- Его предложили выдвинуть в президенты США. И в его рекламе уже заявляют, что он может «разнести Байдена в дебатах». Вот такой вот новый сюжет…

- Что касается Карлсона, его все знают, все любят, но он должен предъявить свои аргументы на госдолжность, тем более - президентскую.

- Что за аргументы?

- Первый и самый главный - это огромные деньги. Потом - несколько признанных политиков должны дать свои гарантии - без этого - никак. А потом - если он хочет стать, реально, кандидатом, ему надо показать свой авторитет среди политиков, чтобы его поддержали несколько сенаторов и конгрессменов… Не уверен, что, как реальный кандидат, Карлсон выиграет у профессиональных государственных деятелей.

- Это ещё почему?

- Ведь одно дело - «производить горячий воздух» (так в США называют результат деятельности говорливых кандидатов на должности. - А.Г.) А другое - эти должности занимать, работать и потом отчитываться о своих реальных действиях.

Актер Рейган до президентства побыл губернатором Калифорнии, поруководил профсоюзом и только потом пошел в избирательную кампанию, имея команду кандидатов на все главные посты. А кто у телекомментатора Карлсона будет госсекретарем? А - министром обороны? А - послом в России или Китае?

Хорошо, если он станет «палкой, расшевелившей муравейник», но, побаиваюсь, что этим его роль пока что и будет ограничена

- Ага. Я понял. А вы эту тему пока не обсуждали со своими друзьями, с коллегами из США?

- Нет, пока не обсуждал.

- Как они могут отнестись?

- Я вам скажу. Могут отнестись к этому и хорошо. Потому что Карлсон - человек, которого все знают, которого все любят. Вообще, я буквально на секунду отвлекусь, очень сложная штука – национальная психология. У американцев она резко отличается от нашей.

Во-первых, они живут в стране, на которую ни разу в истории не упала иностранная бомба. Ни разу, никогда. Так, разговорчики только были. Во-вторых, они живут в стране, где все - свое.

Они смотрят только голливудское кино. Я, живя годами в Нью-Йорке, искал какой-нибудь кинотеатр, где можно увидеть европейские фильмы. Нет, нет таких кинотеатров. Может, какие-то университетские клубы покажут, а так все смотрят Голливуд, и все.

Одеваются в свое. Едят свое. Хоккей свой, баскетбол свой. Понимаете, и комментатор тоже свой. В этом смысле - все в порядке, свой парень, он - на столе, в ТV, у каждого человека, разговаривает целый день. Но, когда речь заходит о том, может ли он руководить государством, тут уже начинаются другие дискуссии. Ну, посмотрим, если найдутся спонсоры…

- Вот пишут - комитет Карлсона финансирует один из спонсоров партии Республиканцев, а заявку в избирком они подали еще в конце апреля.

- Да и потом - все равно президент руководит ведь не сам, а, наоборот, президентом руководят. Все зависит от его команды. Если у него хорошая команда – то будь он хоть балерина, красиво взойдёт на свой трон, а у него - разные, как было у Рейгана, Киссинджеры, и так далее. Они и будут помогать ему руководить. Посмотрим. То есть, если его выберут…

- Понял. Спасибо!