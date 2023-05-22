Военная спецоперация на Украине 22 мая 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 мая 2023 года.

ВСУ несут большие потери под населенном пунктом Спорное в ДНР, рассказал украинский военнопленный Василий Ленив.

Ленив отметил, что командование ВСУ хотело, чтобы украинские войска на данном участке линии соприкосновения перешли в наступление, но армия Украины на данном участке только оборонялась.

Владимир Рогов сообщил, что ВСУ выпустили семь ракет по Бердянску в Запорожской области. Он уточнил, что четыре из которых Storm Shadow и три ложные цели — обманки.

Минобороны России в сводке еще раз напомнило о завершении освобождения Артемовска. Ведомство также проинформировало об уничтожении моста, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в город.

Российские военнослужащие ликвидировали наблюдательный пункт ВСУ, который располагался на правом берегу Днепра. Отсюда украинская армия осуществляла корректировку артиллерии, ведущей обстрел по левобережью Херсонской области.

Артиллеристы Первой Славянской бригады российской армии уничтожили подразделение ВСУ, которое пыталось перейти в контрнаступление под Авдеевкой. Противник был вовремя замечен через камеру беспилотника, который затем скорректировал прицельный огонь артиллерии.