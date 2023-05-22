Анекдоты: Хочу напомнить об одном гениальном стартапе. Закапываешь в землю картошку. Ждешь. Осенью откапываешь - картошки стало больше

- Дорогой! Неужели ты не испытываешь ко мне никаких чувств?
- Ну почему? Чувство юмора, например, испытываю.
* * *
Настоящий джентльмен - это тот, кто кошку всегда называет кошкой, даже если он о нее споткнулся и упал.
* * *
А вам не кажется, что те, кто звонит вам по телефону и предлагает кредиты, и те, кто в телевизоре обещает без проблем списать долги, находятся в доле?
* * *
- А я в Сочи езжу 15 лет подряд, у меня уже 15 фотографий с обезьянкой! И когда я их дома ставлю в ряд, я реально вижу, как она стареет!..
* * *
Лучше всего я получаюсь на рентгене.
Ни целлюлита, ни морщин и ни последствий съеденных пельменей.
* * *
А помните, главной проблемой человечества была озоновая дыра над Антарктидой?
Страшно вспомнить.
Такая жуть…
* * *
Муж уже десять лет постоянно врет, что у него никого нет. А я?!
* * *
Непрочитанные книги умеют мстить. Особенно это удается Уголовному кодексу, Камасутре и инструкции к бензопиле.
* * *
Две мамы с колясками беседуют:
- У твоего малыша какое слово любимое?
- «Мама». И «папа». А у твоего?
- «Низзя».
- Как?
- Низзя. Нельзя, значит. Все время - низзя да низзя.
- Депутатом будет.
* * *
Помните, как мы сидели на занятиях по психологии, изучая собаку Павлова? Долго смеялись, какие глупые у него собаки.
А потом звенел звонок, и мы шли в буфет.
* * *
Ловит мужик рыбу на берегу Нила. Жара, не ловится.
Подплывает к нему здоровенный крокодил:
- Ну что, мужик, клюет?
- Нет.
- Так пошел бы, искупался…
* * *
Две подруги:
- Мой муж подарил мне норковую шубу!
- Покажи! Дура, ты посмотри на эту шубу, она ж облезлая и вся в дырках!
- Сама ты дырки, это - норки!!!
* * *
Кто-нибудь пробовал выкинуть все пакеты и начать жить с чистого пакета для пакетов?
* * *
Охотничье ружье позволяет разжиться мясом, но все-таки не надо было брать его в продуктовый магазин.
* * *
Штирлиц как-то решил разыграть Мюллера на 1 апреля.
- Мюллер, а вы знаете, что я - русский разведчик?
- Не знаю! - в свою очередь, разыграл Мюллер Штирлица.
* * *
Пишет мне сейчас в соцсети какой-то мужчина: «Привет, детка, что на тебе сегодня?»
Отвечаю: «Два убийства и одно ограбление...»
И тишина…
* * *
- Дорогой, я тебе на день рождения купила пять пар колготок.
- На фига мне колготки?!
- Ну если ты не будешь носить - я буду.