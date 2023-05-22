Анекдоты: Хочу напомнить об одном гениальном стартапе. Закапываешь в землю картошку. Ждешь. Осенью откапываешь - картошки стало больше

- Дорогой! Неужели ты не испытываешь ко мне никаких чувств?

- Ну почему? Чувство юмора, например, испытываю.

* * *

Настоящий джентльмен - это тот, кто кошку всегда называет кошкой, даже если он о нее споткнулся и упал.

* * *

А вам не кажется, что те, кто звонит вам по телефону и предлагает кредиты, и те, кто в телевизоре обещает без проблем списать долги, находятся в доле?

* * *

- А я в Сочи езжу 15 лет подряд, у меня уже 15 фотографий с обезьянкой! И когда я их дома ставлю в ряд, я реально вижу, как она стареет!..

* * *

Лучше всего я получаюсь на рентгене.

Ни целлюлита, ни морщин и ни последствий съеденных пельменей.

* * *

А помните, главной проблемой человечества была озоновая дыра над Антарктидой?

Страшно вспомнить.

Такая жуть…

* * *

Муж уже десять лет постоянно врет, что у него никого нет. А я?!

* * *

Непрочитанные книги умеют мстить. Особенно это удается Уголовному кодексу, Камасутре и инструкции к бензопиле.

* * *

Две мамы с колясками беседуют:

- У твоего малыша какое слово любимое?

- «Мама». И «папа». А у твоего?

- «Низзя».

- Как?

- Низзя. Нельзя, значит. Все время - низзя да низзя.

- Депутатом будет.

* * *

Помните, как мы сидели на занятиях по психологии, изучая собаку Павлова? Долго смеялись, какие глупые у него собаки.

А потом звенел звонок, и мы шли в буфет.

* * *

Ловит мужик рыбу на берегу Нила. Жара, не ловится.

Подплывает к нему здоровенный крокодил:

- Ну что, мужик, клюет?

- Нет.

- Так пошел бы, искупался…

* * *

Две подруги:

- Мой муж подарил мне норковую шубу!

- Покажи! Дура, ты посмотри на эту шубу, она ж облезлая и вся в дырках!

- Сама ты дырки, это - норки!!!

* * *

Кто-нибудь пробовал выкинуть все пакеты и начать жить с чистого пакета для пакетов?

* * *

Охотничье ружье позволяет разжиться мясом, но все-таки не надо было брать его в продуктовый магазин.

* * *

Штирлиц как-то решил разыграть Мюллера на 1 апреля.

- Мюллер, а вы знаете, что я - русский разведчик?

- Не знаю! - в свою очередь, разыграл Мюллер Штирлица.

* * *

Пишет мне сейчас в соцсети какой-то мужчина: «Привет, детка, что на тебе сегодня?»

Отвечаю: «Два убийства и одно ограбление...»

И тишина…

* * *

- Дорогой, я тебе на день рождения купила пять пар колготок.

- На фига мне колготки?!

- Ну если ты не будешь носить - я буду.