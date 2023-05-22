Американцев косит страшная болезнь - эпидемия расстрелов

В Техасе мужчина, соседи которого попросили прекратить стрельбу по мишеням, потому что их ребенок никак не мог заснуть, превратил в мишени соседей, застрелив пять человек, включая 9-летнего мальчика. Фото: REUTERS

Американцы как никто любят статистику, но не всегда она их радует. Настоящим шоком для нации стали цифры массовых расстрелов (где погибли 5 или более человек) в этом году. Менее чем за полгода их произошло более двухсот, или чуть меньше, чем по два в день. Это уже больше, чем за весь прошлый год.

Кровавая жатва

В Новом Свете производство огнестрельного оружия всегда было доходной статьей экономики, и сейчас оно находится на особенном подъеме. Вот и под влиянием в том числе рекламы и новостей, обещающих чуть ли не конец света по итогам президентских выборов 2024 года, американцы покупают оружие. Настоящая эпидемия!

Кровавые последствия этого безостановочного конвейера в США озвучивают чуть ли не каждый день. Из самых последних.

28 апреля в Техасе мужчина, соседи которого попросили прекратить стрельбу по мишеням, потому что их ребенок никак не мог заснуть, превратил в мишени соседей, застрелив пять человек, включая 9-летнего мальчика.

7 мая в том же Техасе вооруженный мужчина открыл стрельбу возле торгового центра. В тот день погибли 8 человек, в том числе несколько детей. И вроде бы привыкшая к таким ужасным трагедиям Америка плакала, слушая рассказ одного из свидетелей бойни, пытавшегося найти пульс у маленькой девочки, лежавшей на земле. Пульса у ребенка не было, а после того, как ее перевернули на спину, выяснилось, что у ребенка нет лица - оно превратилось в кровавое месиво после попавшей в него пули.

Ежедневные новости о единичных жертвах расстрелов или о самоубийствах с применением огнестрельного оружия, а также о гибели детей и взрослых в результате неосторожного обращения с пистолетами и винтовками стали давно привычными и вообще не берутся в расчет. Стреляют все - белые и черные, молодые и старые, радикалы и совсем не интересующиеся политикой или теориями заговоров, жители мегаполисов и фермеры. Так что статистика последних десятилетий не выявляет никаких доминирующих расовых, половых или возрастных групп стрелков.

Бесплодные дебаты

Причинами, объясняющими частоту и массовость подобного рода преступлений в США, обычно называют пиетет американцев к своей Конституции, в которой закреплено право каждого жителя страны на обладание оружием. А также наличие мощнейшего лобби оружейников, делающих миллиарды на производстве и продаже пистолетов, автоматов и винтовок, в том числе и для обычного населения.

Но в Конституцию США, принятую в 1787 году, поправки неоднократно вносились, и даже совсем недавно. Так что при всем почтении американцев к своему основному закону при необходимости нужную поправку или изменение можно было бы легко внести. Так почему этого не происходит? Ведь чуть ли не каждый американский президент (не говоря уже о конгрессменах и сенаторах) обещает, что добьется хотя бы частичного запрета на оборот стрелкового оружия в стране. Дебаты на эту тему десятилетиями ведутся на митингах и на страницах газет. Но никаких, даже самых незначительных запретов федеральное правительство и не собирается вводить.

С момента печально известного расстрела в школе «Колумбайн» (на фото) прошло более 20 лет, а проблему бесконтрольной агрессии в США не просто не удалось решить - она еще усугубилась. Фото: ru.wikipedia.org

Денежные мишени

Могущество американских оружейных баронов обросло легендами: именно они, а не какие-нибудь нефтяные магнаты, являются основными донорами чуть ли не всех политических партий, что и позволяет им тормозить любые начинания, связанные с ограничением оборота оружия. И, казалось бы, все ясно - прибыли им приносит производство оружия. Тем более что на 100 американцев сегодня приходится 120 единиц только стрелкового оружия. И этот показатель - самый высокий в мире. Американцы владеют 393 миллионами из 857 миллионов гражданских единиц стрелкового оружия, а это порядка 46% мирового запаса. Около трети взрослых жителей США владеют хотя бы одним пистолетом или одной винтовкой.

Но ведь все это уже произведено, заставить людей увеличить их домашние арсеналы в геометрической прогрессии не получится даже у гуру маркетинга… Так откуда же все берутся и берутся немалые деньги?

- Никакого секрета нет, - объяснил «КП» советник Национальной стрелковой ассоциации (NRA) США Грегори Казински. - Чуть ли не две трети доходов производителей обеспечивают разного рода расходники и аксессуары - патроны, мишени, оборудование для домашних тиров, чехлы, сейфы, смазочные материалы. Примерно как у компаний, производящих бритвенные станки. Самого станка хватает на долгие годы, а вот картриджи к нему нужно покупать и менять регулярно.

Нация ненормальных?

Но почему массовые расстрелы именно в США случаются так часто? Ответ находится в другом разделе американской статистики, в котором значатся причины медицинского толка. Оказывается, психические заболевания - причина 30% инвалидностей в США, а психические расстройства имеются у каждого четвертого совершеннолетнего жителя Штатов. Лечить такие расстройства врачам невыгодно, количество мест в психиатрических и неврологических клиниках в США неуклонно снижается, да и системы учета пациентов с психическими отклонениями отсутствуют. В отношении людей с подобного рода расстройствами в Америке даже употребляют термин «складирование», то есть ими никак не занимаются. Журналисты Wall Street Journal, исследовавшие эту проблему, пришли к ужасающему выводу: психические заболевания - следующая массовая пандемия в США.

«Официальные комментарии о стрельбе носят преимущественно политический характер (проявления расизма или одержимость теми или иными теориями), в то время как действительные причины - психические расстройства - как бы исчезают. Но исчезают всего лишь до следующего раза». - предупреждают авторы исследования, опубликованного в WSJ.

А автор нашумевшей в США книги «Отчаянные средства» Эндрю Скалл объясняет:

- Американская медицина (как государственная, так и частная) фактически отказалась от лечения людей с психическими расстройствами. Они просто брошены на произвол судьбы. Именно поэтому на улицах Нью-Йорка, Сан-Франциско и других городов - тысячи бездомных. Это не потерявшие работу и жилье, это психически нездоровые люди. И это одна, видимая крайность, видимое проявление. А есть другие, невидимые до поры до времени - те, кто окружает нас, кто не спит на улице и не носит лохмотья, кто в любой момент без каких-либо причин возьмет в руки оружие и начнет стрелять из-за имеющихся у таких людей психических проблем.

Будь готов!

В 95% американских школ стали регулярно проводить учения в форме весьма реалистичных симуляций массовых расстрелов. Уже зафиксировано несколько случаев помешательства детей, напуганных холостыми выстрелами и бутафорской кровью. Но ФБР успокаивает и детей, и взрослых: «Вы можете пережить массовую стрельбу, если будете готовы. И эта подготовка проста, как раз-два-три - бежать, прятаться, драться».