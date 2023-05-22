Российские города ждут возвращения китайских туристов: Что изменилось и кому теперь пойдет прибыль

Китайские туристы с удовольствием фотографировали своих детей с тем, что для всего мира являлось символами России - матрешками и кокошниками.
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В постпандемийном Санкт-Петербурге чего-то мучительно не хватает… Чего-то вопиюще нет. Явного, привычного, чтоб путалось под ногами.
Зато лишнее бросается в глаза.
Солнце!
Вот зря турист перед приездом в Питер смотрит погоду. Зря паникует. При дожде гостиничные брони рушатся, как домино. А безоблачно - турист радостной горбушей несется на нерест…
Глупцы! В Питере все наоборот! В ясную погоду он пресен. Музей, подсвеченный софитами.
Питер - дитя болот. На солнце он красив, но бездушен.
Затянется небо, заморосит дождь, вот тогда явится настоящий Санкт-Петербург в своем сером, утонченном от вечной хандры обличье, с домами-колодцами, парадными… И фирменными флешбэками. Тени Достоевского, Пушкина, Гоголя и их героев материализуются только в пелене дождя…
И, кстати, в защиту знаменитого питерского пьянства... Всех этих алкогольных магазинов, рюмочных и трактиров, которых, впечатление, здесь больше, чем людей… А как выжить в промозглом городе душевно здоровому человеку?
Недаром сказано: «В Питере пить, в Питере - тире - пить».
И бредешь ты по улицам, где в отчаянии распахнуты двери сувенирных магазинов, щуришься от проклятого солнца.
Щуришься…
«Кстати, а где китайцы?» - бьешь по лбу ты.
Как можно в наши времена о них забыть?!
Китайцы! Вот кого не хватает сейчас России. И как отчаянно они теперь нужны…
Хотя несколько лет назад были кругом.
Они выкупали «Сапсаны» на недели вперед, они брали штурмом Зимний, из-за чего на пике сезона билеты в Эрмитаж продавались чуть ли не из-под полы. «Метеоры» в Петергоф шли, как перегруженные баржи. Китайцев в Питере было столько, что первый встречный Пушкин (пусть ряженый, но вдохновенный) панически шептал мне - процитирую свой репортаж трехлетней давности:
«В этот момент мы дошли до главного царскосельского музея - императорского дворца, где привычной стеной стояли наши восточные друзья, а посреди них бесновался Пушкин. «Поэт» служил здесь аниматором и громко жаловался на жизнь, косясь на тысячу китайских улыбок.
- Сделайте с ними что-нибудь! - пританцовывал он от гнева. - Их так много, что наши люди по пять часов стоят в очередях с детьми, падают в обморок. Ну сделайте для них отдельный вход!»
- Китайский туризм неприбылен для России, - жаловалась тогда писательница Татьяна Толстая. - Китайская турмафия так все организовала, что доходы валятся ей, а не в наш бюджет: автобусы китайские, отели китайские, гиды китайские...
И «Пушкина», и Толстую будто услышала природа.
Разразился ковид. Китайцы покинули Россию.
Гости из Поднебесной любят историю империй, и Петр I для них - символ могущества северного соседа. Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com
И вот тут-то и обнаружилось неожиданное - оказывается, как необходимы России туристы из Поднебесной! Как грустно без них нашему бедовому бизнесу!
И это почувствовали не только Питер и Москва. Осиротел Мурманск, популярный в сезон северного сияния. Опустел Ульяновск, где развивался «красный туризм» и где желающих китайцев массово, но не бесплатно принимали в пионеры...
Загрустил Иркутск, чей бизнес «стриг» китайского туриста видами Байкала и омулем. Турагентства Владивостока, чьи улицы раньше походили на Шанхай, жалуются - мол, приезжают только официальные делегации да чиновники, а им не нужно ни золота, ни конфет, ни ресторанов. Мол, самолеты летают пустые…
Владимир Ворсобин и глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. Фото: Личный архив Владимира Ворсобина
Турпоток из-за санкций упал на четверть. А импортозамещение интуриста получилось так себе. С одной стороны, китайских и европейских туристов заменили наши, отечественные. С другой, как заметил мне глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев: «По среднему чеку российский турист в прошлом году тратил в нашем городе до 39,7 тысячи рублей. Туристы из стран СНГ - около 65 тысяч. Из дальнего - 113…»
Чувствуете разницу?
Наш турист скромен. Он не то что бедноват. Но кутить, как в последний раз, ментально привык за границей, а не на родине.
Были времена (в доковидном 2019-м), когда только за один квартал, по данным ЦБ РФ, китайские гости потратили на Руси - $264 млн, украинские - $190 млн, казахские - $189 млн, киргизские - $90 млн, узбекские - $83 млн. А за год китайцы, по данным того же ЦБ, принесли в российскую казну более миллиарда долларов!
Даже при издержках «китайского туризма» (мы поговорим о них ниже) Россия из-за слабого рубля хорошо наживалась на продаже люксовых товаров. У московского ЦУМа доля покупателей из Китая доходила до 7% от общего числа клиентов.
Пришла весна 2023-го.
Китай отменил карантин. Снял для граждан запрет на выезд из страны. И заговорили в России - вот-вот вернется китайский турист. То ли в июне, говорят, то ли в июле…
Питерские власти - в особом радостном предвкушении. Ведь в прошлом из 10 миллионов ежегодных гостей города половина были иностранцы, и как минимум миллион - из Китая.
Туристическая Россия ждет иностранцев жадно, но… с ворчливой надеждой.
Всерьез подумывает: а если заняться разумным обустройством России с чистого листа?
А если не повторять прежних ошибок? Если построить русский турбизнес - прозрачно, белоснежно, эффективно, на века?
Даже мой старый знакомый, известный гееборец Виталий Милонов, которого я встретил в питерской редакции «КП», при слове «китайцы» внезапно вспомнил, что его первая профессия - гид-переводчик.
- У нас проблема - многие из нас ментально такие совки! - возмутился Милонов. - Боятся сделать иностранцам замечание. А вдруг не так поймут? Мы же друзья. Друзья друзьями, но, если приедете в их страну, вам придется подчиниться их правилам. И реклама России - надо уходить от обычной белиберды: сделать какой-нибудь стендик, выставку провести, желательно бабищ в кокошниках куда-нибудь отправить поплясать. Это не работает уже давно! Надо работать по-умному…
В Петергофе туристов из КНР восхищали костюмированные представления с «дамами из XVIII века».
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Грабли эти знакомы до боли.
Когда-то российские туроператоры посылали Путину множество челобитных, мол, «на нашем рынке туризма сформировались замкнутые китайские этнические теневые структуры, которые получают возможность уклоняться от декларирования объемов деятельности, проводить расчеты в зарубежных юрисдикциях. Такое положение не оставляет места на рынке добросовестным отечественным компаниям, лишает российских граждан и государство доходов».
Происходило это из-за «китайской специфики». Пекин из самых благих, социалистических соображений выделял дотации на «профсоюзный туризм». (Как в советские времена: трудишься хорошо - вот тебе путевка в Болгарию.) Поэтому в Россию поехала… китайская деревня.
- Приезжали в большинстве своем жители глубинки Китая, которые никогда не были за границей, - вспоминал глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. - Они, может, вообще впервые из своей деревни выехали. Поэтому иногда вели себя странно…
Но проблема была в другом. Китайские путевки в Россию стоили копейки, их брали миллионы. И задача некоторых китайских операторов была проста - нажиться на своих же туристах уже по ходу поездки. Например, с помощью мощной сети магазинов в Питере и Москве, куда свозились несчастные группы китайских туристов. Цены там были выше раза в 2 - 3, и это компенсировало дельцам на откатах дешевые путевки. Затем приходила очередь китайских ресторанов, которые для русских аборигенов обычно были закрыты «на учет» - там кормили только своих туристов.
- И вот что интересно, - задумчиво сказал мне один из питерских отельеров. - Китайцы в Италии - лучшие клиенты. Они, не скупясь, покупают товары за десятки тысяч евро в фирменных магазинах. В России же они работают по китайской поговорке: «Жирная вода не должна уходить другим». Словно стоит задача - все потраченное вернуть на родину, а лучше - себе.
- Этот бардак был раньше, - анонимно рассказывает руководитель одной из крупных туркомпаний страны. - Надеюсь, мы выучили уроки. Сами по себе (смеется) ханьцы - ребята отличные. С них при хорошей организации бизнеса можно получать прибыль. В Европе они действительно по щедрости так же круты, как и русские. Есть у них симпатичная особенность - если достаток русского видно сразу, наш брат любит это демонстрировать: одежда, побрякушки, да и гонор виден… то китаец не таков. Ничем не выделяется, ходит с группой, даже экономит на еде и вдруг перед отъездом покупает ювелирки на несколько миллионов. Подарки родне - святое… Еще одна черта - предельный коллективизм. В тур-группе, например, принятие решения - идем на балет или в музей, - мучительно. Но как только кто-то из них отважится сказать «балет», все мгновенно попрут смотреть на балерин. Я у них спрашиваю: а если он ошибается? На что у них мудрый ответ: у нас, мол, принимать решения рискуют только уверенные в этом решении люди…
Пришли очищающие времена. Китайские власти по принципу «Жирная вода не должна уходить другим» отказались от бюджетных поставок «профсоюзных туристов» России, отменили дотации на поездки за границу и переправили полноводную реку своих отпускников внутрь собственной страны.
И теперь у России есть отличный шанс - вместо оптовых поставок «дешевого туриста» наконец-то заняться достойным великой страны делом - привлечь из Китая штучный, люксовый «товар»: зажиточный средний класс.
Благо наверху подготовились. Несмотря на упорное сопротивление лоббистов, продавили-таки закон об аттестации экскурсоводов, в который внесено решающее условие - они должны быть россиянами.
И по новым правилам уже прошли тестовые поездки первых китайских групп по России. Пока их возят по стандартным маршрутам - Сергиев Посад, Арбат, Питер…
Теперь в музеях проводят экскурсии на китайском языке с лицензированными русскими переводчиками (и теперь Красная площадь на китайском не «Красная колбаса», а церкви - не «фермы пренебрежения девочками», как зачастую бывало раньше). И слава, чуть не крестятся бизнесмены, Богу.
- Если в иностранных группах будут русские гиды, - говорят они, - это ломает весь левый бизнес диаспор. Да и русский может «испортиться», обзавестись прикормленным пулом магазинов-ресторанов, которые будут приплачивать ему за приведенных китайцев, но это будут наши, русские бизнесы с кассами, налогами, а не как раньше...
- Западная пропаганда делает сейчас из России монстра. Этот стереотип надо переламывать, удивлять - смотрите, все наоборот, - учил меня известный гид Виталий Милонов. - Нужны предельно понятные, предсказуемые системы гостеприимства - итальянские, французские, голландские, нужны иностранные менеджеры. Независимые, которые скажут: «Идите вон со своими взятками!» Нужны честолюбивые люди, которые захотят создать из русского туризма конфетку. Как Огюст Монферран 42 года строил в Питере Исаакиевский собор и добился результата…
P.S. Пока власти решили ничего сверхординарного не предпринимать. В начале 2023 года Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых поездках, и пока все в томительном ожидании (Пекин взял паузу на согласование списков туроператоров - ждали в январе, потом в марте, теперь в мае…), чиновники пошли на простые меры. Отсутствие долгожданного китайского туриста оплатят… все. Первая ласточка - законопроект, который скоро рассмотрит заксобрание Санкт-Петербурга: с 1 августа со всех приезжающих в Питер (кроме тех, кто прибыл на лечение) будут взимать туристический сбор - 100 рублей за сутки (что позволит собрать 300 - 400 млн рублей в год).
Но вот что странно… По словам вице-президента Российской гостиничной ассоциации Алексея Мусакина, за рубежом туристские сборы взимаются только с иностранцев, а в России «под раздачу» попадают и наши граждане по принципу: заехал в курортный городок - все, турист…
Это разве правильно?