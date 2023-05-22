Российские города ждут возвращения китайских туристов: Что изменилось и кому теперь пойдет прибыль

Китайские туристы с удовольствием фотографировали своих детей с тем, что для всего мира являлось символами России - матрешками и кокошниками. Фото: Shutterstock

ЖАЛОБЫ ПУШКИНА

В постпандемийном Санкт-Петербурге чего-то мучительно не хватает… Чего-то вопиюще нет. Явного, привычного, чтоб путалось под ногами.

Зато лишнее бросается в глаза.

Солнце!

Вот зря турист перед приездом в Питер смотрит погоду. Зря паникует. При дожде гостиничные брони рушатся, как домино. А безоблачно - турист радостной горбушей несется на нерест…

Глупцы! В Питере все наоборот! В ясную погоду он пресен. Музей, подсвеченный софитами.

Питер - дитя болот. На солнце он красив, но бездушен.

Затянется небо, заморосит дождь, вот тогда явится настоящий Санкт-Петербург в своем сером, утонченном от вечной хандры обличье, с домами-колодцами, парадными… И фирменными флешбэками. Тени Достоевского, Пушкина, Гоголя и их героев материализуются только в пелене дождя…

И, кстати, в защиту знаменитого питерского пьянства... Всех этих алкогольных магазинов, рюмочных и трактиров, которых, впечатление, здесь больше, чем людей… А как выжить в промозглом городе душевно здоровому человеку?

Недаром сказано: «В Питере пить, в Питере - тире - пить».

И бредешь ты по улицам, где в отчаянии распахнуты двери сувенирных магазинов, щуришься от проклятого солнца.

Щуришься…

«Кстати, а где китайцы?» - бьешь по лбу ты.

Как можно в наши времена о них забыть?!

Китайцы! Вот кого не хватает сейчас России. И как отчаянно они теперь нужны…

Хотя несколько лет назад были кругом.

Они выкупали «Сапсаны» на недели вперед, они брали штурмом Зимний, из-за чего на пике сезона билеты в Эрмитаж продавались чуть ли не из-под полы. «Метеоры» в Петергоф шли, как перегруженные баржи. Китайцев в Питере было столько, что первый встречный Пушкин (пусть ряженый, но вдохновенный) панически шептал мне - процитирую свой репортаж трехлетней давности:

«В этот момент мы дошли до главного царскосельского музея - императорского дворца, где привычной стеной стояли наши восточные друзья, а посреди них бесновался Пушкин. «Поэт» служил здесь аниматором и громко жаловался на жизнь, косясь на тысячу китайских улыбок.

- Сделайте с ними что-нибудь! - пританцовывал он от гнева. - Их так много, что наши люди по пять часов стоят в очередях с детьми, падают в обморок. Ну сделайте для них отдельный вход!»

- Китайский туризм неприбылен для России, - жаловалась тогда писательница Татьяна Толстая. - Китайская турмафия так все организовала, что доходы валятся ей, а не в наш бюджет: автобусы китайские, отели китайские, гиды китайские...

И «Пушкина», и Толстую будто услышала природа.

Разразился ковид. Китайцы покинули Россию.

Гости из Поднебесной любят историю империй, и Петр I для них - символ могущества северного соседа. Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

ОСИРОТЕЛ БАЙКАЛ, УЛЬЯНОВСК ОПУСТЕЛ...

И вот тут-то и обнаружилось неожиданное - оказывается, как необходимы России туристы из Поднебесной! Как грустно без них нашему бедовому бизнесу!

И это почувствовали не только Питер и Москва. Осиротел Мурманск, популярный в сезон северного сияния. Опустел Ульяновск, где развивался «красный туризм» и где желающих китайцев массово, но не бесплатно принимали в пионеры...

Загрустил Иркутск, чей бизнес «стриг» китайского туриста видами Байкала и омулем. Турагентства Владивостока, чьи улицы раньше походили на Шанхай, жалуются - мол, приезжают только официальные делегации да чиновники, а им не нужно ни золота, ни конфет, ни ресторанов. Мол, самолеты летают пустые…

Владимир Ворсобин и глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. Фото: Личный архив Владимира Ворсобина

Турпоток из-за санкций упал на четверть. А импортозамещение интуриста получилось так себе. С одной стороны, китайских и европейских туристов заменили наши, отечественные. С другой, как заметил мне глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев: «По среднему чеку российский турист в прошлом году тратил в нашем городе до 39,7 тысячи рублей. Туристы из стран СНГ - около 65 тысяч. Из дальнего - 113…»

Чувствуете разницу?

Наш турист скромен. Он не то что бедноват. Но кутить, как в последний раз, ментально привык за границей, а не на родине.

Были времена (в доковидном 2019-м), когда только за один квартал, по данным ЦБ РФ, китайские гости потратили на Руси - $264 млн, украинские - $190 млн, казахские - $189 млн, киргизские - $90 млн, узбекские - $83 млн. А за год китайцы, по данным того же ЦБ, принесли в российскую казну более миллиарда долларов!

Даже при издержках «китайского туризма» (мы поговорим о них ниже) Россия из-за слабого рубля хорошо наживалась на продаже люксовых товаров. У московского ЦУМа доля покупателей из Китая доходила до 7% от общего числа клиентов.

БЕЗ ПЛЯСОК В КОКОШНИКАХ

Пришла весна 2023-го.

Китай отменил карантин. Снял для граждан запрет на выезд из страны. И заговорили в России - вот-вот вернется китайский турист. То ли в июне, говорят, то ли в июле…

Питерские власти - в особом радостном предвкушении. Ведь в прошлом из 10 миллионов ежегодных гостей города половина были иностранцы, и как минимум миллион - из Китая.

Туристическая Россия ждет иностранцев жадно, но… с ворчливой надеждой.

Всерьез подумывает: а если заняться разумным обустройством России с чистого листа?

А если не повторять прежних ошибок? Если построить русский турбизнес - прозрачно, белоснежно, эффективно, на века?

Даже мой старый знакомый, известный гееборец Виталий Милонов, которого я встретил в питерской редакции «КП», при слове «китайцы» внезапно вспомнил, что его первая профессия - гид-переводчик.

- У нас проблема - многие из нас ментально такие совки! - возмутился Милонов. - Боятся сделать иностранцам замечание. А вдруг не так поймут? Мы же друзья. Друзья друзьями, но, если приедете в их страну, вам придется подчиниться их правилам. И реклама России - надо уходить от обычной белиберды: сделать какой-нибудь стендик, выставку провести, желательно бабищ в кокошниках куда-нибудь отправить поплясать. Это не работает уже давно! Надо работать по-умному…

В Петергофе туристов из КНР восхищали костюмированные представления с «дамами из XVIII века». Фото: Shutterstock

«ЖИРНАЯ» ВОДА И «КРАСНЫЕ» ГРАБЛИ

Грабли эти знакомы до боли.

Когда-то российские туроператоры посылали Путину множество челобитных, мол, «на нашем рынке туризма сформировались замкнутые китайские этнические теневые структуры, которые получают возможность уклоняться от декларирования объемов деятельности, проводить расчеты в зарубежных юрисдикциях. Такое положение не оставляет места на рынке добросовестным отечественным компаниям, лишает российских граждан и государство доходов».

Происходило это из-за «китайской специфики». Пекин из самых благих, социалистических соображений выделял дотации на «профсоюзный туризм». (Как в советские времена: трудишься хорошо - вот тебе путевка в Болгарию.) Поэтому в Россию поехала… китайская деревня.

- Приезжали в большинстве своем жители глубинки Китая, которые никогда не были за границей, - вспоминал глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. - Они, может, вообще впервые из своей деревни выехали. Поэтому иногда вели себя странно…

Но проблема была в другом. Китайские путевки в Россию стоили копейки, их брали миллионы. И задача некоторых китайских операторов была проста - нажиться на своих же туристах уже по ходу поездки. Например, с помощью мощной сети магазинов в Питере и Москве, куда свозились несчастные группы китайских туристов. Цены там были выше раза в 2 - 3, и это компенсировало дельцам на откатах дешевые путевки. Затем приходила очередь китайских ресторанов, которые для русских аборигенов обычно были закрыты «на учет» - там кормили только своих туристов.

- И вот что интересно, - задумчиво сказал мне один из питерских отельеров. - Китайцы в Италии - лучшие клиенты. Они, не скупясь, покупают товары за десятки тысяч евро в фирменных магазинах. В России же они работают по китайской поговорке: «Жирная вода не должна уходить другим». Словно стоит задача - все потраченное вернуть на родину, а лучше - себе.

- Этот бардак был раньше, - анонимно рассказывает руководитель одной из крупных туркомпаний страны. - Надеюсь, мы выучили уроки. Сами по себе (смеется) ханьцы - ребята отличные. С них при хорошей организации бизнеса можно получать прибыль. В Европе они действительно по щедрости так же круты, как и русские. Есть у них симпатичная особенность - если достаток русского видно сразу, наш брат любит это демонстрировать: одежда, побрякушки, да и гонор виден… то китаец не таков. Ничем не выделяется, ходит с группой, даже экономит на еде и вдруг перед отъездом покупает ювелирки на несколько миллионов. Подарки родне - святое… Еще одна черта - предельный коллективизм. В тур-группе, например, принятие решения - идем на балет или в музей, - мучительно. Но как только кто-то из них отважится сказать «балет», все мгновенно попрут смотреть на балерин. Я у них спрашиваю: а если он ошибается? На что у них мудрый ответ: у нас, мол, принимать решения рискуют только уверенные в этом решении люди…

АРБАТСКИЙ МАРШРУТ

Пришли очищающие времена. Китайские власти по принципу «Жирная вода не должна уходить другим» отказались от бюджетных поставок «профсоюзных туристов» России, отменили дотации на поездки за границу и переправили полноводную реку своих отпускников внутрь собственной страны.

И теперь у России есть отличный шанс - вместо оптовых поставок «дешевого туриста» наконец-то заняться достойным великой страны делом - привлечь из Китая штучный, люксовый «товар»: зажиточный средний класс.

Благо наверху подготовились. Несмотря на упорное сопротивление лоббистов, продавили-таки закон об аттестации экскурсоводов, в который внесено решающее условие - они должны быть россиянами.

И по новым правилам уже прошли тестовые поездки первых китайских групп по России. Пока их возят по стандартным маршрутам - Сергиев Посад, Арбат, Питер…

Теперь в музеях проводят экскурсии на китайском языке с лицензированными русскими переводчиками (и теперь Красная площадь на китайском не «Красная колбаса», а церкви - не «фермы пренебрежения девочками», как зачастую бывало раньше). И слава, чуть не крестятся бизнесмены, Богу.

- Если в иностранных группах будут русские гиды, - говорят они, - это ломает весь левый бизнес диаспор. Да и русский может «испортиться», обзавестись прикормленным пулом магазинов-ресторанов, которые будут приплачивать ему за приведенных китайцев, но это будут наши, русские бизнесы с кассами, налогами, а не как раньше...

- Западная пропаганда делает сейчас из России монстра. Этот стереотип надо переламывать, удивлять - смотрите, все наоборот, - учил меня известный гид Виталий Милонов. - Нужны предельно понятные, предсказуемые системы гостеприимства - итальянские, французские, голландские, нужны иностранные менеджеры. Независимые, которые скажут: «Идите вон со своими взятками!» Нужны честолюбивые люди, которые захотят создать из русского туризма конфетку. Как Огюст Монферран 42 года строил в Питере Исаакиевский собор и добился результата…

P.S. Пока власти решили ничего сверхординарного не предпринимать. В начале 2023 года Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых поездках, и пока все в томительном ожидании (Пекин взял паузу на согласование списков туроператоров - ждали в январе, потом в марте, теперь в мае…), чиновники пошли на простые меры. Отсутствие долгожданного китайского туриста оплатят… все. Первая ласточка - законопроект, который скоро рассмотрит заксобрание Санкт-Петербурга: с 1 августа со всех приезжающих в Питер (кроме тех, кто прибыл на лечение) будут взимать туристический сбор - 100 рублей за сутки (что позволит собрать 300 - 400 млн рублей в год).

Но вот что странно… По словам вице-президента Российской гостиничной ассоциации Алексея Мусакина, за рубежом туристские сборы взимаются только с иностранцев, а в России «под раздачу» попадают и наши граждане по принципу: заехал в курортный городок - все, турист…

Это разве правильно?