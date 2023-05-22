Ольга Бузова призналась, что уже два года живет без секса

Ольга Бузова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова всегда откровенна со своими поклонниками. Артистка не скрывает, что после череды любовных неудач она не оставила надежду встретить своего единственного и выйти замуж. Ну а пока мужчина ее мечты ходит где-то далеко, звезда «Дома-2» предпочитает не размениваться на мелочи. Так, Ольга призналась, что уже два года живет без секса.

Артистка стала гостьей программы «Шоу Воли» на канале ТНТ. Беседа певицы с Павлом Волей получилась очень откровенной. Поющая телеведущая призналась, что уже два года не состояит в интимных отношениях. На вопрос Павла о том, когда у нее последний был секс, Бузова сообщила, что это было в 2021 году.

«Был последний раз в 2021-м году. Для меня секс — не главное. Главное — любовь. Все мои мужчины знали, что я очень верная и преданная. Мне это необязательно», - заявила Ольга.

Ведущий шоу Павел Воля спросил, как она «сбрасывает напряжение». Как оказалось, Ольге помогает спорт, и в частности - занятия боксом.

Певица рассталась с рэпером Давидом Манукяном (Давой), и с тех пор остается одна. 37-летняя артистка не раз говорила, что отчаянно хочет замуж. Вот только претендента на ее руку и сердце никак не находится. В этой ситуации уставшая от одиночества звезда «Дома-2» не исключила, что может вернуться к своему бывшему. Кого именно из своих бывших мужчин она имеет в виду, Ольга не уточнила. Бузова начала сниматься в реалити-шоу «Дом-2», когда ей было 18 лет. Тогда блондинка закрутила роман с участником телестройки Романом Третьяковым, но они вскоре расстались.

В 2012 году (ей тогда было 26 лет) Ольга вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Пара прожила вместе всего четыре года. Бузова обвинила мужа в жадности и в том, что после разрыва он выгнал ее из дома без копейки денег.

С Давидом Манукяном Ольга тоже рассталась не по-дружески. Отец певицы рассказывал, что Дава просил руки его дочери. Родители телеведущей очень обрадовались: они решили, что Ольга наконец-то выйдет замуж и будет счастлива. Рэпер приглашал ведущую на романтические свидания, задаривал ее дорогими подарками и радовал сюрпризами. Но, став более популярным, Манукян начал отдаляться от Бузовой.

Поклонники предположили, что Дава использует звезду «Дома-2» в корыстных целях, и, похоже, не ошиблись. К тому же Ольга обвинила бойфренда в рукоприкладстве, так что их разрыв был неизбежен.