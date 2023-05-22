В Оренбургской области поймали диверсанта завербованного СБУ

В средствах коммуникации диверсанта нашли интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств Фото: скриншот видео

Сотрудники ФСБ России поймали очередного украинского диверсанта в Орске Оренбургской области. 26-летний Семен был взят с поличным во время попытки заминировать релейный шкаф на железной дороге. Он рассказал, как его завербовали в интернете сотрудники украинской спецслужбы.

«В результате проведенных мероприятий во взаимодействии с полицией в Новотроицке Оренбургской области задержан 26-летний гражданин России осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции «Новотроицкая» Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата Орска Оренбурской области и отдела ФСБ России», — сообщили в ФСБ России.

В средствах коммуникации диверсанта нашли интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также переписку Cемена в мессенджере «Telegram» со Службой безопасности Украины (СБУ).

В переписке с украинскими спецслужбами Семен интересовался возможностью перейти через границу с Украиной, чтобы принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. В тайнике на окраине Новотроицка Семен хранил компоненты для изготовления нескольких самодельных бомб.

Задержанного будут судить по статье «подготовка к теракту». Ему грозит серьезный уголовный срок в колонии или принудительное лечение. Решение примет медицинская комиссия и суд.