Джоан Коллинз: «Меня называли самой плохой девочкой Британии и расфуфыренной пантерой!»

Звезде сериала «Династия» и легенде Голливуда исполняется 90 лет Фото: кадр из фильма

Да, - некоторые не поверят, но она жива. И более того: судя по запасу жизненной энергии, вложенной природой в эту женщину, кажется, что она бессмертна. Это одна из немногих подлинных наших современниц - легенд кинематографа, наряду, скажем, с Софи Лорен (именно Лорен, кстати, была главной претенденткой на роль в «Династии», которая в итоге ушла к Джоан! Когда Коллинз получала за эту роль «Золотой глобус», специально поблагодарила свою итальянскую коллегу за то, что та отказалась играть Алексис Колби).

Для нас она - в первую очередь Алексис. Так уж вышло, что в советский прокат не выходил ни один из десятков фильмов, где она играла. Но не лишним будет в день ее рождения о них вспомнить.

«Я ОЧЕНЬ МНОГО ПЛАКАЛА, ЧИТАЯ РЕЦЕНЗИИ»

Джоан появилась на свет 23 мая 1933 года в лондонском районе Паддингтон. Отец был родом из Южной Африки, агентом, впоследствии работавшим с Ширли Бэсси и «Битлз». Мама - англичанкой с французскими корнями, учительницей танцев. С таким происхождением девочке на роду было написано выбрать артистическую карьеру.

И она начала играть в девять лет - дебютом стала небольшая роль в спектакле «Кукольный дом» по Ибсену. А в восемнадцать она уже была известной на родине артисткой. Правда, немного скандально известной. Прорывом стала роль в фильме «Я верю в тебя» - она играла юную правонарушительницу. Потом она снялась в картине Cosh Boy - перевести это можно как «Парень с налитой свинцом дубинкой». Это был первый фильм в истории Великобритании, получивший рейтинг Х - что-то вроде нашего «18+»…

Репутация у актрисы сложилась соответствующая. «Меня называли самой плохой девочкой в Британии, ответом Англии на голливудскую кинозвезду Аву Гарднер, стервой, расфуфыренной пантерой и дьяволицей из кофе-бара» - с этой фразы Джоан начала свою книгу воспоминаний. Когда журналист из The Guardian спросил, нравится ли ей в глубине души хоть одно из этих определений, она улыбнулась и ответила: «Нет. Про меня начали писать, когда мне было 17. Некоторые рецензии были отвратительными, они заставляли меня плакать. Очень много плакать. Но я справилась. И, Господи, сегодня ни одна рецензия не заставит меня рыдать».

Критики критиками, но голливудские продюсеры девушкой очень заинтересовались. И в 21 год она появилась в большом американском фильме «Земля фараонов», поставленном великим режиссером Говардом Хоуксом. И постепенно стала в Америке своей - до такой степени, что не все уже помнят, что она вообще-то британка.

Да, - некоторые не поверят, но она жива. И более того: судя по запасу жизненной энергии, вложенной природой в эту женщину, кажется, что она бессмертна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОДРУГА ПРИНЦЕССЫ И ФАВОРИТКА КОРОЛЕВЫ

Конечно, квинтэссенцией этой «американистости» стала роль в «Династии». Как рассказывал продюсер сериала Аарон Спеллинг, «Мы не вписывали в сценарий Джоан Коллинз, но появилась она и сыграла саму себя. Разве не так? Мы придумали персонажа, но его могли сыграть 50 актрис, и 49 из них бы провалились. А она вошла в кадр, и все заработало!»

Она появилась во втором сезоне. И до того момента у «Династии» все было невесело: рейтинги никого не радовали, проект, придуманный как конкурент другой мыльной оперы, «Далласа», казался обреченным на провал. Но тут возникла Алексис. И через пару лет «Династия» стала абсолютным фаворитом американцев, заняв первую строчку во всех телерейтингах. Спустя почти сорок лет, кто помнит «Даллас»? А «Династию» помнят все, кто видел ее по телевизору в постперестроечные годы.

Ее оценила и королева Елизавета II - в 2015 году она присвоила Джоан статус дамы (это высшая почесть для англичанки, эквивалент звания «сэр»). Джоан, к слову, дружила с бывшей невесткой Елизаветы, принцессой Дианой. И ее гибель стала для Коллинз колоссальным ударом - она едва не плачет, когда вспоминает о том, как Диана боялась папарацци и внимания публики к своей персоне, как спрашивала актрису: «Джоан, как вы справляетесь со своей славой?»

Отлично, судя по всему, справляется. И, несмотря на почтенный возраст, продолжает играть в кино. Самый новый фильм с ее участием, мюзикл «Завтрашнее утро», вышел осенью прошлого года. И, судя по бодрости ее суждений, по тому, как здорово она выглядит в свои 90, это не последняя ее картина.