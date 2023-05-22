Блогерша Лерчек заняла у друзей и вернула государству 311 миллионов налогов: закроют ли уголовное дело?

СК пока не спешат официально комментировать расследование по «делу Лерчек» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Адвокат блогерши Валерии Чекалиной (она же Лерчек) Константин Третьяков заявил, что его подопечная с супругом погасили задолженность перед налоговой - 311 млн рублей.

Напомним, ранее Следственный комитет предъявил Чекалиным обвинение по статьям «Уклонение от уплаты налогов» и «Отмывание денег». По версии следствия в течение нескольких лет Лерчек с супругом «дробила», свой бизнес, платя по пониженным ставкам - доходы от интернет-марафонов и торговле косметикой проводились через фирмы, записанные на родных блогерши.

Третьяков заявил журналистам, что деньги были внесены еще 3 мая. По его словам, банковские счета Чекалиных до сих пор арестованы. Поэтому для погашения долга перед налоговой им пришлось взять 311 миллионов рублей взаймы у знакомых.

Защитник блогеров заявил, что все требования следователей и налоговиков выполнены.

Блогерша Лерчек заняла у друзей и вернула государству 311 миллионов налогов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Однако в СК пока не спешат официально комментировать расследование по «делу Лерчек».

- Налоговая служба проводит проверку, - уточнил в беседе с корреспондентом KP.RU источник в правоохранительных органах. - Ранее озвученная сумма - это деньги, которые не были выплачены в качестве налогов за несколько лет. Но были ведь еще и штрафы, и пени. Да, по закону если фигурант уголовного дела о неуплате налогов добровольно возвращает государству украденное, уголовное дело может быть закрыто. Но пока об этом говорить рано. Налоговая служба после проверки передаст материалы в Следственный комитет и только потом могут приниматься какие-либо решения.

Напомним, в марте Савеловский суд избрал меру пресечения для Валерии Чекалиной и ее супруга - запрет определенные действий. Это этакий «домашний арест лайт». Блогеры могут свободно перемещаться по территории столичного региона, но ночевать строго по месту жительства - в элитном поселке на Новой Риге. Также им запрещено пользоваться любыми средствами связи, включая интернет, солильные и стационарные телефоны, почту. (Чекалины жаловались, что из-за этого временно отрезаны от заработков в Сети, просили вернуть им интернет, но Мосгорсуд оставил решение Савеловского суда в силе).

Правда, на днях в сети появились снимки, якобы Лерчек на территории поселка пользуется мобильным телефоном - по крайней мере, что-то на нем набирает.

- На данный момент проводится проверка по этой записи, - продолжает источник. - Супругам запрещено выходить в сеть интернет, но пользоваться мобильным телефоном без отправки каких-либо данных, как фотоаппаратом или «блокнотиком» технически можно. Сотрудники ФСИН выясняют, не нарушали ли Чекалины условий запрета определенных действий.

К слову, если нарушения будут подтверждены, меру пресечения блогера могут «повысить» до домашнего ареста - тогда им придется сидеть в таунхаусе с электронными браслетами на ногах.

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