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Звезды22 мая 2023 9:35

Блогерша Лерчек заняла у друзей и вернула государству 311 миллионов налогов: закроют ли уголовное дело?

Блогер Лерчек и ее муж полностью погасили долг по налогам, для этого они заняли 311 миллионов рублей
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
СК пока не спешат официально комментировать расследование по «делу Лерчек»

СК пока не спешат официально комментировать расследование по «делу Лерчек»

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Адвокат блогерши Валерии Чекалиной (она же Лерчек) Константин Третьяков заявил, что его подопечная с супругом погасили задолженность перед налоговой - 311 млн рублей.

Напомним, ранее Следственный комитет предъявил Чекалиным обвинение по статьям «Уклонение от уплаты налогов» и «Отмывание денег». По версии следствия в течение нескольких лет Лерчек с супругом «дробила», свой бизнес, платя по пониженным ставкам - доходы от интернет-марафонов и торговле косметикой проводились через фирмы, записанные на родных блогерши.

Третьяков заявил журналистам, что деньги были внесены еще 3 мая. По его словам, банковские счета Чекалиных до сих пор арестованы. Поэтому для погашения долга перед налоговой им пришлось взять 311 миллионов рублей взаймы у знакомых.

Защитник блогеров заявил, что все требования следователей и налоговиков выполнены.

Блогерша Лерчек заняла у друзей и вернула государству 311 миллионов налогов

Блогерша Лерчек заняла у друзей и вернула государству 311 миллионов налогов

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Однако в СК пока не спешат официально комментировать расследование по «делу Лерчек».

- Налоговая служба проводит проверку, - уточнил в беседе с корреспондентом KP.RU источник в правоохранительных органах. - Ранее озвученная сумма - это деньги, которые не были выплачены в качестве налогов за несколько лет. Но были ведь еще и штрафы, и пени. Да, по закону если фигурант уголовного дела о неуплате налогов добровольно возвращает государству украденное, уголовное дело может быть закрыто. Но пока об этом говорить рано. Налоговая служба после проверки передаст материалы в Следственный комитет и только потом могут приниматься какие-либо решения.

Напомним, в марте Савеловский суд избрал меру пресечения для Валерии Чекалиной и ее супруга - запрет определенные действий. Это этакий «домашний арест лайт». Блогеры могут свободно перемещаться по территории столичного региона, но ночевать строго по месту жительства - в элитном поселке на Новой Риге. Также им запрещено пользоваться любыми средствами связи, включая интернет, солильные и стационарные телефоны, почту. (Чекалины жаловались, что из-за этого временно отрезаны от заработков в Сети, просили вернуть им интернет, но Мосгорсуд оставил решение Савеловского суда в силе).

Правда, на днях в сети появились снимки, якобы Лерчек на территории поселка пользуется мобильным телефоном - по крайней мере, что-то на нем набирает.

- На данный момент проводится проверка по этой записи, - продолжает источник. - Супругам запрещено выходить в сеть интернет, но пользоваться мобильным телефоном без отправки каких-либо данных, как фотоаппаратом или «блокнотиком» технически можно. Сотрудники ФСИН выясняют, не нарушали ли Чекалины условий запрета определенных действий.

К слову, если нарушения будут подтверждены, меру пресечения блогера могут «повысить» до домашнего ареста - тогда им придется сидеть в таунхаусе с электронными браслетами на ногах.

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