Способные нести ядерное оружие «Искандеры» подготовили к эксплуатации в условиях высоких температур

«Искандер» вооружен крылатыми ракетами, которые летят на сверхнизкой высоте огибая рельеф местности, а потому практически неуловимы для противовоздушных сил противника

Специалисты ракетных войск и артиллерии 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершили перевод на режим летней эксплуатации всех оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», состоящих на вооружении объединения.

«В ходе работ на каждой единице техники было выполнено около 100 технических операций, при этом использовано более 1,5 т моторных и трансмиссионных масел и около 300 кг пластичных смазок. Кроме того, в частях и соединениях 49-й общевойсковой армии к новому учебному периоду подготовлены танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, многоцелевые тягачи, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Торнадо-Г» и другая военная техника. Перед началом нового учебного периода состоится смотр военной техники, где будут проверены качество и результаты выполненных работ», - прокомментировали технические работы в Минобороны России.

Отметим, что «Искандер» вооружен крылатыми ракетами, которые летят на сверхнизкой высоте огибая рельеф местности, а потому практически неуловимы для противовоздушных сил противника. Ракеты могут гарантировано уничтожить любой военный объект на полтысячи километров от линии фронта на территории противника.

«В зависимости от составляющих ракета может поразить цель большой площади - например, скопление живой силы или нанести точечный удар по подземному забетонированному сооружению. По словам ракетчиков при желании ракета может залететь даже в форточку», - комментируют в Минобороны России.

Есть и баллистические ракеты, что падают на цель с большой высоты пробивая любые укрепленные инженерные сооружения. И главное: dct ракеты оперативно-тактических комплексов «Искандер» способны нести ядерные боеголовки и могут быть использованы для решения стратегических задач.

Кстати, обнаружить 47-тонный «Искандер» на местности сложно: он накрыт специальной маскировочной сетью, материал которой нейтрализует радиоволны, делая установку невидимой для разведки противника.