Произошло самое катастрофическое явление во Вселенной: колоссальный взрыв «сверхновой» породил новую черную дыру

Образовавшая черную дыру вспышка сверхновой случилась в созвездии Большой Медведицы Фото: Shutterstock

Невероятная вспышка сверхновой случилась в созвездии Большой Медведицы, выше «ручки» ковша. У звезды произошел коллапс ядра, то есть она вся провалилась внутрь себя и за мгновение перестала существовать. Молниеносно там, где только что шли ядерные реакции, образовалась черная дыра. А вещество, избежавшее страшной участи, малая часть звезды, устремилось вверх. Мощнейшая ударная волна – по сути взрыв – с громадной скоростью распространяется во все стороны. И все это ярко светится. Свечению быть недолго: вещество быстро рассеется по окрестностям и остынет. Но пока – фейерверк. Его мы и называем «сверхновой звездой».

И вот же парадокс: хотя название вроде говорит, что появилась «новая звезда», на деле все наоборот: звезда умерла. Почему так? Просто раньше люди, видя очень яркую звезду там, где еще вчера ничего не было заметно, думали, что появилась новая звезда. Через несколько недель она пропадала, и люди удивлялись. Название закрепилось. Чуть позже разобрались, что есть звезды, которые взорвались, но остались жить. Их по-прежнему называют «новые». А есть такие, что – получается черная дыра, и суши весла, звезда погибла окончательно. Их называют «сверхновые». И они во вспышке ярче «новых». Как видим, терминология условная и изрядно запутывает.

Как многие другие новые звезды, эту сначала засекли японцы. А все потому, что ночь наступает с востока на запад, и в Японии темно, когда у нас еще светло. Всего через несколько часов наши любители астрономии тоже увидели эту сверхновую. Но они не оказались первооткрывателями просто из-за того, что так уж вращается земной шар. Японцы также открывают больше всего комет, и астероидов. У них «право первой ночи» (точнее, «право первого наступления ночи»).

Японцам удалось захватить самый момент вспышки, что редкость. В ту минуту сверхновая была еще слаба. И принялась разгораться. Когда ночь дошла до России, сверхновая стала заметно ярче. Ее блеск продолжает расти. Уже сейчас ее где-нибудь на даче, без засветки, можно рассмотреть в очень хороший бинокль. Потом она, скорее всего, станет доступна и обычным биноклям. Увидим ли мы ее простым глазом? Скорее все-таки нет.

И причина в том, что она вспыхнула не в нашей Галактике, а в галактике, которую любители называют «Вертушка» (по-научному, М101). Эта галактика очень похожа на нашу, у нее такие же рукава, как у нашей, поэтому – «Вертушка».

Расположена она от нас скорее близко – 21 миллион световых лет, что для галактических расстояний не очень много. Но все-таки не настолько близко, чтобы осветить все небо. По непонятным причинам, в этой галактике уже несколько раз были похожие вспышки. Что-то там такое происходит, что заставляет звезды взрываться. В нашей Галактике такого нет.

В последний раз сверхновая взрывалась неподалеку в 1572 году, это была звезда в нашей Галактике, и всего в 7500 световых лет от нас. Еще и в созвездии Кассиопеи, которое все знают. Сверхновая исказила собой облик фигуры W – именно в виде этой буквы расположены звезды Кассиопеи. Люди выходили на улицы и диву давались. Распространялись панические настроения. А астроном Тихо Браге решил померить до нее расстояние. Оказалось, она дальше Луны, дальше Сатурна и вообще за пределами Солнечной системы. Нам этот вывод кажется естественным, но тогда он потряс основы науки – ученые думали, что выше Луны вообще не может быть никаких изменений, там «вечность».

Вспышка сверхновой – это самое катастрофичное явление во Вселенной. Именно в таких взрывах образуется все химическое разнообразие окружающей нас жизни: ведь изначально во Вселенной был только водород, все остальное синтезировано в сверхновых. То есть сверхновые – это химические и ядерные реакторы. Ваши тела состоят из элементов, которые когда-то были произведены там.

Но есть и плохие новости: вспышки сопровождаются выбросом мощной радиации. Грозит ли нам радиоактивный душ из Большой Медведицы? К счастью нет. Радиация летит медленнее света и не по прямой. Ее отклоняют силовые линии магнитного поля галактик. Пока к нам долетит, если долетит, все рассеется. Так что на сверхновую можно спокойно смотреть.

А где и как? Берите ручку «ковша». Две крайние звезды. Между ними отмерьте мысленно середину. И поднимитесь вверх примерно на то же расстояние, что и между звездами «ручки». Там вы увидите мутное пятнышко, «Вертушку». На ее фоне будет сиять звездочка. Оно и есть. Напоминаю, что все процедуры делайте с биноклем, чем мощнее, тем лучше.

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