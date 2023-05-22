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Политика22 мая 2023 10:50

Песни нашего окопа: Что поют солдаты по обе стороны передовой

Это было особое редакционное задание – выяснить какую музыку слушают бойцы-участники СВО со своих телефонов и портативных колонок
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
Линия боевого соприкосновения оказалась проницаемой для музыки.

Линия боевого соприкосновения оказалась проницаемой для музыки.

Музыковедом и моим проводником в мире фронтовой музыки стал Аким Апачев, певец, чьи хиты есть практически на каждой флешке в зоне боевых действий. А цитаты из его старой песни «лето-арбалеты» знают не только на передовой.

Линия боевого соприкосновения оказалась проницаемой для музыки. Хиты гуляют туда-сюда. Легендарный Моторола, воевавший во Вторую Чеченскую, любил врубить на полную песню про «небесную сотню» в исполнении одного белорусского певца, запрещенного в РФ. Аким Апачев, кстати, не побоялся перепеть хит ичкерийского барда «Они ушли» - тоже любимая песня Мотора. Очень за душу берущая, про погибших боевых товарищей. Нет давно уже никакой Ичкерии, никто не сидит в зеленом лесу под зеленым знаменем, а песня осталась, пережила свое время. При этом, с той стороны фронта иногда мелькает тот самый ичкерийский флаг с волком, но абсолютное большинство чеченцев воюют на нашей стороне.

Аким, не сразу, но соглашается все-таки, что именно через «донбасскую тему» он вышел на «большую сцену».

Аким, не сразу, но соглашается все-таки, что именно через «донбасскую тему» он вышел на «большую сцену».

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Нам еще предстояло разобраться в этих парадоксах. А пока, Аким Апачев позвал военкора «КП» на съемки его нового клипа. Мы ехали на какой-то пригородный полигон и по дороге Аким достал телефон, я дал ему шнур, чтобы подключиться к магнитоле. Хотелось оценить материал, с которым будут работать актеры.

Да, очень нежная песня. Потрясающая аранжировка, текст – настоящая поэзия о том, как мы построим светлое будущее и как оно будет выглядеть. И припев выносящий мозг: «но сначала, мы всех убьем». Имелся в виду отряд врагов, повстречавшийся на столь светлом пути. И подразумевался вывод – без победы над врагом, у тебя не будет никакого будущего. Вообще, с этим сложно спорить, и я, живущий в Донецке с короткими перерывами уже 9 лет, все прекрасно понимал. Как и мариуполец Аким Апачев. Я заметил, что нам-то дополнительно ничего объяснять не нужно, но воя и криков, после выхода в свет этого потенциального хита, будет очень много.

Аким заметил:

- Чувства ненависти во мне нет, оно закончилось лет пять назад. Я когда писал эту песню, может быть впервые задумался о будущем своих детей, в каком мире они будут жить?

Я тоже об этом думал и завершил мысль Акима:

- Все зависит от того, какой мир мы им оставим, что они будут наследовать?

- Очевидно, будет следующий виток истории, на этом все не закончится и наши дети должны быть готовы.

Несколько часов мы провозились на пригородном полигоне. Туда подъехали бойцы, друзья Акима Апачева.

Несколько часов мы провозились на пригородном полигоне. Туда подъехали бойцы, друзья Акима Апачева.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Пух, перья и свинец

Несколько часов мы провозились на пригородном полигоне. Туда подъехали бойцы, друзья Акима Апачева. Для съемок привезли шесть автоматов. Я поинтересовался, в шутку, голосом Никулина из «Бриллиантовой руки»:

- Патроны холостые? Дайте один боевой!

Мне показали вскрытый цинк и гору пустых магазинов, мол, хочешь пострелять – набивай их себе сам. А вот холостые патроны на Донбассе в дефиците. Клип снимал один из лучших клипмейкеров Донецка. Девочка с мальчиком очень трогательно целовались и палили из автоматов. А к ним, на подмогу, из бронированной «Нивы» по кличке «Брунгильда», вылезали суровые парни со стволами и гранатометами. Осенью я проехал за рулем этой «Брунгильды» 1200 километров по Запорожской и Херсонской областям и сухопутному коридору в Крым и обратно, поэтому даже смотреть в ее сторону больше не хотел…

Клип снимал один из лучших клипмейкеров Донецка. Девочка с мальчиком очень трогательно целовались и палили из автоматов.

Клип снимал один из лучших клипмейкеров Донецка. Девочка с мальчиком очень трогательно целовались и палили из автоматов.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Из-за бруствера полигона, с других площадок, нам отвечали автоматические гранатометы и плетью стегала какая-то крупнокалиберная снайперская винтовка. На этом полигоне тренировались бойцы командира разведотряда с позывным «Харам» (подробнее о нем мой репортаж на сайте «КП»). У «Харама» жесткий подход к боевым действиям. Разведвыход, сутки отдыха, потом исправление ошибок на полигоне. Такой правильный подход постепенно из экзотики становится мейнстримом.

В финале этой части съемок мы разорвали две подушки, кидали перья по ветру, чтобы в кадре шел снег. Все вывалялись в пуху. Со стороны, вся эта движуха смотрелась юмористически, но я догадывался, что конечный продукт будет достойным. Через пару недель увидим.

Из бронированной «Нивы» по кличке «Брунгильда», вылезали суровые парни со стволами и гранатометами.

Из бронированной «Нивы» по кличке «Брунгильда», вылезали суровые парни со стволами и гранатометами.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Старый рок и новый рэп

Только поздно вечером, в сумерках, мы с Акимом присели на лавочку у набережной реки Кальмиус. Телефоны отключились сами по себе – РЭБ заработал, как всегда внезапно, глуша любые сигналы. Зато спокойно поговорили.

- Так что слушают в окопах СВО?

Аким начал перечислять по жанрам и под конец меня удивил:

- Слышу «Саграду», слышу Рича. Много Васи Басты, не смотря на противоречивость человека, его «Темную ночь» все равно слушают. «Сансару» слушают. «25/17» - причем по обе стороны фронта. Это рэп.

- А рок?

- Старую школу рока, конечно. Чичерину слушают, Ольгу Кормухину и Вадима Самойлова. Где-то, говорят, слушают «Шамана», но я не сталкивался.

Из-за бруствера полигона, с других площадок, нам отвечали автоматические гранатометы и плетью стегала какая-то крупнокалиберная снайперская винтовка. На этом полигоне тренировались бойцы командира разведотряда с позывным «Харам»

Из-за бруствера полигона, с других площадок, нам отвечали автоматические гранатометы и плетью стегала какая-то крупнокалиберная снайперская винтовка. На этом полигоне тренировались бойцы командира разведотряда с позывным «Харам»

Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Но все Шамана поддерживают и разделяют его мнение.

Аким улыбнулся:

- Не поверишь, все песни из «Трех мушкетеров» сейчас очень актуальны.

- Слушают совершенно оголтелую попсу, от которой краснеешь. Потому что не ожидал, что солидный командир комендантской роты, внезапно слушает песню, с матерком, про лихо наваливающую «шестерку». А ты что слушаешь?

- Старые песни, 2014 года.

Аким точно и чисто поет: «На моем ватнике нашивка ДНР! Новороссия! ЛНР!».

- Можно сказать, что восстание в Новороссии сформировало целый культурный пласт?

Аким со мной не согласился, говорит, что процесс в самом начале:

- Еще не мифологизировалась наша новейшая история. Осознание громадности произошедшего впереди. Но локальный миф Донбасса внезапно уже распространяется на всю Россию.

- В бизнесе это называется «масштабирование».

- Да, процесс не завершился. Герои 14 года и герои СВО сейчас в одном строю. Мы только сейчас осознаем, что началось 9 лет назад.

Со стороны, вся эта движуха смотрелась юмористически, но я догадывался, что конечный продукт будет достойным. Через пару недель увидим.

Со стороны, вся эта движуха смотрелась юмористически, но я догадывался, что конечный продукт будет достойным. Через пару недель увидим.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Наш культурный блиндаж

Аким, не сразу, но соглашается все-таки, что именно через «донбасскую тему» он вышел на «большую сцену». Я знаю, что первый альбом Акима был такой … в стиле «гангста-рэпа», то есть телки, бабки, наркотики и разборки. Аким, смеясь рассказывал мне про этот эксперимент, он надеется, что его дети про этот альбом никогда не узнают. Реальность наша оказалась круче, а позиция музыканта - жестче. Аким говорит, что в нынешнее время, артист, не имеющий гражданской позиции, вообще существовать не должен:

- Если артист не уехал и в то же время не со своей страной, он должен понимать, что есть люди, которые его отторгнут, публично. Это и происходит. И опустевшая среда заполняется другими.

- Есть вероятность, что они изменятся? Мы найдем какие-то компромиссы?

- Я думаю, у них должна быть возможность искупить грехи.

- Как?

- Омыться в чистых водах Азовского моря. Если человек хочет изменить свой выбор, нельзя ему препятствовать, многие прошли этот путь. Пусть приезжают на Донбасс, волонтерствуют, помогают, увидев, что здесь много кто нуждается в помощи.

- Давно заметил, что Донбасс работает таким чистилищем на земле. Можно вспомнить Иосифа Кобзона, который ушел из нашего мира праведником. Через родной Донбасс (народный артист родился в Часов Яре, рядом с Артемовском-Бахмутом. - Ред.).

- Есть безнадежные случаи. Тот же «Океан Эльзы». Все знают, что Вакарчук спонсирует ВСУ и при этом почему-то продолжает получать авторские отчисления от наших соцсетей и поисковых сервисов. У нас другой «культурный окоп», с другой стороны линии фронта.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Чтоб услышать, надо отойти на 10 верст в тыл

Это очень большое допущение – выяснять, какую музыку слушают на самой линии боевого соприкосновения. Прямо в окопах. Там ничего не слушают, хороший командир моментально разбивает прикладом колонки, а в телефоны заколачивает гвоздь. Слишком много «меломанов» пострадало от вражеских диверсионных групп или внезапных артналетов, которые не услышали, отвлекшись на музыку. Не слушают и в машинах. Особенно с появлением дронов-камикадзе. Едут, опустив окна, слушают звуки с неба.

Место музыки - чуть дальше, километрах в 10-20 от передка, куда бойцы выходят на отдых после ротации, вот там, музыка нужна как воздух легким и покой душе.

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