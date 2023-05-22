Украина ответила информационной атакой на освобождение Артемовска: Правда о диверсионной группе ВСУ в Белгородщине

После падения Бахмута (Артемовска) Украине надо чем-то компенсировать горечь поражения. А в условиях, когда настоящих побед нет, их приходится компенсировать враньем и психологическим давлением на население и российских военнослужащих. Фото: ТАСС

После падения Бахмута (Артемовска) Украине надо чем-то компенсировать горечь поражения. А в условиях, когда настоящих побед нет, их приходится компенсировать враньем и психологическим давлением на население и российских военнослужащих.

С утра в украинских Телеграм-каналах новость за новостью о том, что якобы украинские военные из числа нашей выруси, которые стали наемниками на службе у Киева в «Русском добровольческом корпусе» и «Легионе Свобода России», начали наступление в Белгородской области. Одновременно население области подверглось самой настоящей психологическому давлению.

- Сейчас вижу идёт распространение массированной информации с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа от Шебекинской администрации. Это враньё, этого нет, — заявил глава области Вячеслав Гладков и добавил, что на данный момент среди мирных жителей нет ни раненых, ни погибших.

Этого нет, а что есть? В реальности украинская армия подвергла населенные пункты приграничного Грайворонского района области очередному артиллерийскому обстрелу. А вышеупомянутые наемники сумели зайти на погранпереход «Грайворонский» и уничтожить его. Сообщается о, как минимум, одном нашем погибшем пограничнике. С мест сообщают, что на разных участках ВСУ пытаются провести какое-то подобие атак на российские позиции силами где роты, а где взвода. Но понятно, что на настоящее серьезное наступление это не походит никоим образом.

Все это гораздо больше походит на работу Центра Информационных и психологических спецопераций ВСУ (ЦИПСО) и, по всей видимости, ею и является. Причем, сообщения вбрасываются с использованием множества самых разных источников, но при этом они все похожие и выстроены по одному сценарному плану.

Целей у такой спецоперации, по меньше мере, три. Первая – переключить внимание с потери Бахмута на какие-то позитивные новости для украинского населения. Оно сейчас находится в таком шоке, что выводить его из стресса после многочисленных обещаний «не сдавать фортецию» приходится любыми способами. А врали украинцам свои власти за последние годы столько, что ложью меньше, ложью больше – уже и незаметно. И «перенос» боевых действий на территорию России для этого вполне подходит. Кого волнует, что этот перенос существует только в шизофренических умах украинцев, которые воспримут этот бред реальностью и наверняка доложат о своих новых успехах в Вашингтон, Лондон, Брюссель, Париж и другие европейские столицы.

Задача номер два – сбить праздничный настрой у граждан России, подавляющее большинство которых с радостью встретили новость об освобождении Артемовска. Как максимум, запугать, внести раскол и вызвать панику у наших сограждан. И, безусловно, в этом плане есть намерение и вызвать ответную реакцию российского военного руководства. Например, перевести некоторые военные части с других направлений для защиты Белгорода и тем самым ослабить позиции там, где они сейчас находятся. Это третья задача, которую украинская сторона пытается реализовать таким способом.

Это все лежит на поверхности, но украинцами воспринимается как такая изощренная военная хитрость, что не всякий военный гений, по их разумению, до этой подноготной доберется.