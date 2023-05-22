Дмитрий Песков объяснил, почему российское общество не раскололось под давлением «антипутинской» пропаганды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Лидер «Справедливой России – За Правду» Сергей Миронов предложил делегатам съезда своей партии, который проходил в выходные, выдвинуть Владимира Путина на президентских выборах в 2024-м. Разумеется, предложение было поддержано. Заметили ли эту инициативу в Кремле? И как к ней относятся?

Такие вопросы журналист «Комсомольской Правды» задал официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову в понедельник, 22 мая.

- Да, заметили (инициативу),-сказал Песков.- Это, наверное, еще один очень важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил нашего государства, и среди населения в целом.

Уровень поддержки, действительно, высокий, уровень консолидации вокруг президента высокий.

Это важно и для президента, и для нас всех.

- В продолжение ваших слов, рейтинг нашего президента 80 % сейчас, - поддержал я тему, - он не меняется уже четыре-пять месяцев. Такую стабильность чем объяснить? И почему на этот рейтинг не влияет западная пропаганда, нацеленная на раскол нашего общества, антипутинская пропаганда?

- Есть определенная степень резистентности нашего общества к тем потокам фейков, скажем так, преднамеренной лжи и некомпетентных оценок, - пояснил пресс-секретарь. - Действительно, такая резистентность у нас есть.

И потом, все-таки, главным образом, наше общество ориентируется не на страны Запада. А - ориентируется на нашу собственную страну, что тоже чрезвычайно важно и для нашего настоящего, и нашего будущего.

- Спасибо!