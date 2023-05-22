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22 мая 2023 11:45

Дмитрий Песков объяснил, почему российское общество не раскололось под давлением «антипутинской» пропаганды

Дмитрий Песков: Уровень консолидации общества вокруг Владимира Путина высокий
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Дмитрий Песков объяснил, почему российское общество не раскололось под давлением «антипутинской» пропаганды

Дмитрий Песков объяснил, почему российское общество не раскололось под давлением «антипутинской» пропаганды

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Лидер «Справедливой России – За Правду» Сергей Миронов предложил делегатам съезда своей партии, который проходил в выходные, выдвинуть Владимира Путина на президентских выборах в 2024-м. Разумеется, предложение было поддержано. Заметили ли эту инициативу в Кремле? И как к ней относятся?

Такие вопросы журналист «Комсомольской Правды» задал официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову в понедельник, 22 мая.

- Да, заметили (инициативу),-сказал Песков.- Это, наверное, еще один очень важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил нашего государства, и среди населения в целом.

Уровень поддержки, действительно, высокий, уровень консолидации вокруг президента высокий.

Это важно и для президента, и для нас всех.

- В продолжение ваших слов, рейтинг нашего президента 80 % сейчас, - поддержал я тему, - он не меняется уже четыре-пять месяцев. Такую стабильность чем объяснить? И почему на этот рейтинг не влияет западная пропаганда, нацеленная на раскол нашего общества, антипутинская пропаганда?

- Есть определенная степень резистентности нашего общества к тем потокам фейков, скажем так, преднамеренной лжи и некомпетентных оценок, - пояснил пресс-секретарь. - Действительно, такая резистентность у нас есть.

И потом, все-таки, главным образом, наше общество ориентируется не на страны Запада. А - ориентируется на нашу собственную страну, что тоже чрезвычайно важно и для нашего настоящего, и нашего будущего.

- Спасибо!

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