По предварительной информации, за ночь на украинском военном объекте были уничтожены самолеты и ракетное вооружение стран НАТО

Минобороны России заявило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме «Днепр».

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также рассказал СМИ о потерях ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 55, на Донецком до 270 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском более 150, на Херсонском свыше 20.

Кроме 545 наемников киевского режима наши воины ликвидировали: четыре украинские диверсионно-разведывательные группы, склады боеприпасов 103-й и 123-й бригад территориальной обороны, склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а также десятки танков, бронемашин и пикапов противника.

Тем временем оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107-ми районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 17 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

428 - самолетов.

235 - вертолетов.

4262 - беспилотных летательных аппарата.

424 - зенитных ракетных комплекса.

9257 - танков и других боевых бронированных машин.

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4881 - орудие полевой артиллерии и миномет.

10379 - единиц специальной военной автомобильной техники.