«Все, похоронила себя в Израиле»: Татьяна Васильева объяснила бегство Пугачевой из России глупостью

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию сразу после начала спецоперации на Украине. Одни считают, что певица просто поддержала мужа, потому и последовала за ним в эмиграцию. Другие уверены, что Алла Борисовна негативно настроена по отношению к России и разделает гражданскую позицию супруга-иноагента. Актриса Татьяна Васильева в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» высказалась об отъезде Пугачевой и Галкина. Бегство певицы из страны она считает глупостью.

По мнению Васильевой, Пугачева – не слишком умная женщина, и ее поступок в очередной раз это доказал.

«Она очень глупый человек. Я никогда не думала что она умная, но она безумно талантливая. Второй такой нет, и не будет. Она великая. Но она глупая, к сожалению. Чего она туда попёрлась?» - поделилась Васильева своим мнением в студии ведущего шоу Вячеслава Манучарова.

Актриса уверена, что Пугачева похоронила в Израиле и себя, и свой талант. Примадонна могла бы и дальше царить в российском шоу-бизнесе и выступать перед поклонниками. Но своим поступком она перечеркнула все.

«Мне ее жаль. Она похоронила талант. Ей дано было такое Богом. Все, похоронила себя. А ведь могла бы еще петь», - считает 76-летняя артистка.

Актриса Татьяна Васильева в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Фото: кадр видео.

Васильева дала понять, что не одобряет брак Пугачевой и Галкина, и считает их отношения странными. По ее словам, когда певица и комик поженились, окружение Аллы Борисовны вынуждено было лицемерно восхищаться этим союзом.

«У нее своеобразные мужья. Кто поверит, что Галкин полноценный муж. Я извиняюсь, конечно. Не очень понимаю ее выбор. Там раньше были какие-то певцы, но они были мужчинами все-таки, и все это приветствовали. А теперь все должны подыгрывать, ну подыгрывали, по крайней мере, вот, какое счастье, счастливый брак, детки. Это их жизнь, это их право. Но так печально закончить», - заключила Васильева.

Татьяна Григорьева вспомнила, что виделась с Галкиным незадолго до его отъезда в Израиль. По ее словам, телеведущий был в панике.

«У Галкина был последний эфир на Первом канале. Он бегал туда-сюда. Потом подходит, спрашивает: "Хочешь выпить?". Я пошутила, сказала, что свое есть. А на следующий день он уехал. Пусть там сидит», - говорит звезда экрана.

Васильева уверена, что Галкин давно хотел сбежать из России, а начало специальной военной операции на Украине стало лишь поводом.

«Ведущий он великолепный. Он давно хотел уехать. Он пользовался страной. Зачем так говорить про нас? Это так дурновкусно», - осуждает она Максима.

Татьяна Григорьевна убеждена, что даже если в будущем Галкина и других иноагентов пустят в Россию ввиду доброты и широты души народа, зарабатывать снова как раньше у него не получится.

«Я бы отказала ему в возврате сюда. Если нам желают медленной смерти – это как? Наш народ великий. Мы умеем прощать. Я сама такая, я даже забываю обиды, но это другое», - уверена актриса.

*Признан в России иноагентом.