Уголовную ответственность за легкие и средние преступление могут отменить. Но только если они совершены впервые

Владимир Путин и председатель ВС Лебедев обсудили вопрос гуманизации законодательства. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

В понедельник Владимир Путин встретился с председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым.

- Мы постоянно обсуждаем этот вопрос, он постоянно в повестке дня – вопрос о гуманизации нашего законодательства. Я бы попросил с этого начать, — президент сходу напомнил о своем январском поручении сделать российское правосудие помягче.

Лебедев рассказал о двух подготовленных законопроектах:

* Суть первого в том, что за совершение преступления небольшой и средней тяжести впервые не должно быть уголовной ответственности.

- Сначала будет административная или иная дисциплинарная ответственность. И только в случае повторного совершения этих действий может наступить уголовная ответственность, — пояснил председатель ВС.

* Второй законопроект о том, что женщин вообще не надо привлекать к уголовной ответственности за преступления небольшой тяжести. Даже, если у них нет регистрации или прописки.

- Это впервые такая конструкция, потому что обычно суды поступали таким образом: да, совершено преступление небольшой или средней тяжести, но нет регистрации. Полагали, что, раз регистрации нет, где же тогда её разыскивать или что она может сделать. Предполагать, наверное, не надо: нет регистрации – есть место пребывания, все знают, где она живёт. Если нет – что же, найдут её, — заметил Лебедев.

- Вопрос технический, — согласился Владимир Владимирович, но добавил, что необходимо посоветоваться с экспертами. Нужное поручение президент пообещал подписать.

В конце встречи обсудили еще два нововведения. Одно дает человеку право требовать у суда компенсацию, если дело рассматривается слишком долго.

- Человек не должен стоять в очереди за правосудием. Все проблемы, которые имеются, потеряют свое значение, если дела будут просто лежать, — сказал председатель ВС.

Еще Лебедев предложил ужесточить наказание за неисполнение решения суда.

- Иначе теряется смысл эффективности правосудия.

- И вера в само правосудие, в государство. Это точно, согласен, — поддержал Путин.