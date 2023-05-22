В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю. Примут ли предложение

Продолжительность рабочей недели – вопрос, который никак не дает покоя российским чиновникам и общественникам. В последние годы активно обсуждалась идея сократить количество рабочих дней до четырех и дать россиянам дополнительный день отдыха. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Им бы понедельники взять – и отменить!» - пел герой Андрея Миронова о жителях Острова невезения. Идея, кстати, вполне здравая, думаем, что наши читатели поддержали бы ее большинством голосов. Но – увы – россиянам предложили отменить не понедельники, а воскресения. Или субботы, хотя от этого не легче.

СОКРАТИТЬ НЕЛЬЗЯ УВЕЛИЧИТЬ

Продолжительность рабочей недели – вопрос, который никак не дает покоя российским чиновникам и общественникам. В последние годы активно обсуждалась идея сократить количество рабочих дней до четырех и дать россиянам дополнительный день отдыха. На эту тему, в частности, высказывался Дмитрий Медведев, Федерация независимых профсоюзов, Госдума и Министерство труда и социальной защиты РФ. Согласно соцопросам, большинство россиян эту инициативу поддерживает, а в некоторых организациях уже провели успешные эксперименты (см. «Введут ли в России четырехдневную рабочую неделю с тремя выходными: Эксперименты уже идут»). Никаких противоречий с действующим законодательством здесь нет и быть не может – ведь Трудовой кодекс РФ устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели, которая должна составлять не больше 40 часов. Но любая организация вправе уменьшить количество рабочих дней или часов.

Поэтому недавняя инициатива ассоциации развития бизнес-патриотизма в России «Аванти», направленная на то, чтобы не сократить, а, наоборот, увеличить продолжительность рабочей недели до шести дней, идет в разрез с предложениями, которые звучали в последнее время. Эту идею президент организации Рахман Янсуков высказал в обращении главе Минтруда Антону Котякову. По мнению общественника, увеличение рабочей недели повысит прочность российской экономики в условиях санкций и поможет достигнуть технологического и промышленного прорыва.

В «Аванти», в том числе, ссылаются на опыт других стран: «Согласно исследованию международной организации труда, рабочая неделя в Таиланде может достигать 84 часов, на Сейшельских островах – 74, в Сингапуре – 60 часов». В конце обращения министра труда Антона Котякова просят «оценить возможность введения в России обязательной 6-дневной рабочей недели до момента завершения Специальной военной операции и преодоления последствий санкционного воздействия».

В РОССИИ И ТАК МНОГО РАБОТАЮТ

Реакции Минтруда на это предложение пока не последовало, а в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) не считают эту инициативу оправданной.

- Уже сейчас в рамках действующего законодательства на конкретном предприятии может быть установлена четырех-, пяти-, шестидневная рабочая неделя, — напомнил в эфире радио «Комсомольская правда» замглавы ФНПР Александр Шершуков. - Но на это количество рабочих дней должно быть разделено имеющееся количество рабочих часов (которые не могут превышать в неделю 40 часов, — Ред.). На мой взгляд, это совершенно надуманный разговор. Если идея работодателей заключается в том, чтобы увеличить количество рабочих часов в течение недели, то уже сейчас есть возможность введения сверхурочных. Другое дело, что за них платить должны в полуторном и двойном размере. И они ограничены у нас в законодательстве 120 часами в год. А если говорить в принципе о рабочем времени, которое вырабатывает российский работник, то мы по количеству рабочих часов и так находимся сейчас в первой десятке стран мира. Проблема производительности труда у нас заключается не в том, что люди мало работают. А в том, что не автоматизировано производство, а работодатели и собственники используют устаревшие управленческие модели.

Согласно опросу «Комсомольской правды», более 80% читателей не поддерживают идею повсеместного внедрения шестидневки, что в общем-то нас совсем не удивило (см. «Люди говорят»). Насколько серьезные последствия может иметь инициатива ассоциации «бизнес-патриотов»? В ближайшее время вряд ли стоит ожидать реальных шагов в направлении увеличения рабочей недели. По словам Александра Шершукова, социальными партнерами Федерации независимых профсоюзов России являются такие авторитетные организации, как «Деловая Россия» и Российский союз промышленников и предпринимателей, от которых подобных предложений не поступало. А вот о существовании аассоциации «Аванти» зампредседателя ФНПР услышал впервые как раз благодаря обращению в Минтруда. И как тут не вспомнить старую шутку о том, что любое - даже негативное - упоминание в прессе, кроме некролога, это реклама.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Как вы относитесь к идее ввести в России шестидневную рабочую неделю?

Я за пятидневку, нужно уделять время семье - 38,5%

Такие меры актуальны для оборонных предприятий - 17,9%

Идея с четырехдневкой нравилась больше - 16,7%

Согласен, если оклад вырастет - 7,4%

Я против, негативно скажется на производительности - 6,3%

Я и так работаю шесть дней - 5,8%

Я готов работать больше на благо страны - 4,8%

Россия и без того отлично справляется с санкциями - 2,6%

Опрос проводился в соцсетях «Комсомольской правды», в опросе приняли участие - 9,9 тысяч человек.