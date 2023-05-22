"Химеры" мажут, "Патриоты" горят: Как русские инженеры и солдаты развенчали непобедимость оружия НАТО

Свой зенитный ракетный комплекс Patriot американцы расхваливают и яростно рекламируют уже больше 40 лет - с момента принятия его на вооружение (в 1982-м). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Войну Москве натовцы не объявляют, а потери уже несут — с их боевой техники на Украине сбивают флер "самой лучшей в мире".

Вот примеры.

PATRIOT В НОКАУТЕ

Свой зенитный ракетный комплекс Patriot американцы расхваливают и яростно рекламируют уже больше 40 лет - с момента принятия его на вооружение (в 1982-м). Это всегда было чем-то похоже на желание родителей скорее выдать замуж дочку, не умеющую готовить. И, надо сказать, фокус удавался торговцам оружием из США, которые сумели сбыть свое изделие полутора десяткам стран.

Ну еще бы! Продавцы гарантировали 95% поражения вражеских целей. Да, Patriot дороговат — от $0,5 до 1 миллиарда cтоит пустой комплекс, а с комплектом ракет — сильно больше. Ведь с каждой из них в воздух вылетает $4 миллиона.

И вот Patriot оказался в Киеве. Естественно, украинские власти объявили о железобетонной защите своей столицы "зонтиком" НАТО.

Ну а ради еще большей рекламы своему оружию, которое собьет все русские ракеты, США передали для прикрытия Киева сразу 3 батареи новейшей модификации Patriot PAC-3 MSE. Старые образцы решили не подставлять — вдруг не справятся.

Что было дальше, все уже знают. Москва вызов приняла. И ударила по батарее Patriot гиперзвуковой ракетой "Кинжал". На видео этой атаки, отлично видно, как Patriot палил в ночное небо Киева с пулеметной интенсивностью. Спецы насчитали 32 пуска! Это был самый дорогой залп в истории ПВО. Но "Кинжал" накрыл цель.

На утро акции компании, выпускающей Patriot, рухнули на 7% или около $10 миллиардов.

Получив такую оплеуху, американские и украинские спецы пытаются "загримировать свой фингал" после драки. Заявляют, что Patriot в Киеве лишь поврежден и его можно отремонтировать на месте (хотя остатки американской ПВО уже отвезли в Германию - на авиабазу США Рамштайн — изучать разрушения и думать). Минобороны России пришлось уточнить - уничтожены сразу 5 пусковых установок и радиолокатор Patriot.

Миру стало очевидно - русский "Кинжал" отправил в "нокаут" американский зенитно-ракетный комплекс.

Только за 1 месяц наша ПВО завалила больше 50 "Байрактаров". Фото: ТАСС

ПРИРУЧЕННЫЕ "БАЙРАКТАРЫ"

А уж сколько шумихи накануне СВО было вокруг турецких ударных беспилотников "Байрактар", когда их продали Киеву.

Украинские генералы потирали руки. А украинские матери даже начали давать своим детям имя Байрактар.

Справедливости ради надо сказать, что поначалу "Байрактары" заставили наших командиров чесать затылки — как противостоять дронам НАТО. Начали разбираться, искать противоядие. И нашли! Оно оказалось простым - "Байрактар" может быть опасен лишь там, где нет плотной ПВО и большие дроны нечем сбивать.

Результат: только за 1 месяц наша ПВО завалила больше 50 "Байрактаров". Львиная доля их была на счету зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".

А потом выяснилось, что еще эффективнее большие ударные беспилотники НАТО сбиваются нашими зенитными "Буками". И раздутая по всему миру реклама "Байрактаров" стала бледнеть. Иметь хорошее ПВО (не такое, как Patriot) оказалось важнее, чем стаю дорогих (цена 1 комплекса — $69 млн.), но не всесильных дронов.

ЗАТУПИЛИСЬ "ТОПОРЫ"

Появление на поле боя американских 155-миллиметровых гаубиц М-777 (их бойцы в шутку прозвали "Тремя топорами" или "Портвейнами" — помните, был такой в советское время — Три семерки?) вызвало серьезную настороженность в наших войсках. Эти пушки доставляли болезненные неприятности, метко стреляя по нашим позициям с расстояния в 22 или даже в 33 километра. Украинские командиры твердили в телекамеры, что "такое оружие обеспечит решительную победу ВСУ". Надо было решать и эту проблему. Поле боя - это всегда суровый университет и лаборатория. Сперва была улучшена артиллерийская равзедка. Тут помогли новые приборы с именем "Пенициллин". Расчеты буксируемых М-777 после пальбы старались быстро смыться с позиции. А нашим артиллеристам надо было изловчиться за считанные минуты накрыть орудие противника. Натовские пушки оказались "капризными", - стоит осколку попасть в навесной прибор,- пиши пропало. Стрелять уже бесполезно. К этой же задаче подключили и российские дроны-камикадзе "Ланцет". И дело пошло! В иные дни удавалось выводить из строя до 10 "Портвейнов". А что сегодня? Из 180 поставленных Украине "Трех топоров" уже половина уничтожена или отправлена на ремонт.

Натовские пушки оказались "капризными", - стоит осколку попасть в навесной прибор,- пиши пропало. Стрелять уже бесполезно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НЕ ТАК СТРАШНЫ "ХИМЕРЫ"

Когда эти американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) появились на поле боя, нашим ПВО было непросто сбивать их снаряды. Это объяснялось тем, что они летят на большой высоте и имеют низкую заметность. Сложность уничтожения такого боеприпаса в том, что нужно поразить именно его головную часть. Сам снаряд - просто труба с двигателем, попадание в которую может только изменить ее курс. А дальность американских ракет - до 80 километров. И точность серьезная — наведение на цель по GPS.

На начальном этапе российские спецы ПВО не понимали, как с HIMARS бороться.

Но помог случай. Одна установка "Химер" (так прозвали солдаты это вооружение) была захвачена как трофей. Кроме того, в руки наших военных попала неповрежденная ракета HIMARS, которая была доставлена в один из российских НИИ. Вполне вероятно, что досконально изучив и саму пусковую установку, и ракету к ней, наши инженеры смогли найти противоядие. Теперь снаряды "Химер" стали "обыденной целью". Редкая сводка Минобороны РФ обходится без сообщений об очередном уничтожении HIMARS.

Приручили "Химеру".

УКРОЩЕНИЕ "ШТОРМА"

А уж с каким фурором Киев впервые применил британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow. Целью стал Луганск. Затем стало известно о пуске еще одной ракеты Storm Shadow, и снова по Луганску, но российские системы ПВО ее сбили. Сделал это российский "Бук-М3". Тот самый, который первым уничтожил и снаряды "Хаймерс".

Лондон подтвердил передачу Киеву малозаметных крылатых ракет Storm Shadow. Как объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, "это позволит Украине отбросить российские силы".

Дальность переданных Киеву ракет - 250-300 километров. А их мощность и скорость делает их похожими на российский "Калибр".

Малозаметность Storm Shadow достигается за счет низкого полета с огибанием рельефа земли. А ее инфракрасная головка самонаведения сопоставляет изображение цели с заложенным при запуске для более точного удара. Все это теперь учитывается нашими спецами ПВО.

СЛЕПЫЕ "ДЖАВЕЛИНЫ"

А сколько было шума вокруг американских противотанковых комплексов (ПТРК) "Джавелин"! Украинцы обещали ими "выкосить" сотни русских танков. А потом оказалось, что в туман, дождь или снег эти ПТРК бесполезны. Плохо видят цель. А идеальную погоду не закажешь. Но это еще что! ВСУ проклинали "Джавелины" за то, что у них есть "бзик" - головка самонаведения ракеты требует спецподготовки к выстрелу. А для этого нужно время. Но самое большое разочарование украинских военных в другом, - стоит оператору комплекса засечь российский танк и скользнуть по нему лазерным лучом наведения, как боевая машина, поняв, что она в прицеле, мигом окутывалась аэрозольным облаком. И стрелять уже почти бесполезно...

ЧТО В ОСТАТКЕ

Когда накрутим хвосты "Леопардам"?

Уничтожение оружия НАТО, поставляемого Киеву, серьезно влияет на его "имидж" на мировом рынке. И не только зениток и гаубиц. Не секрет, что спутники Илона Маска обеспечивали ВСУ связью и космической развединформацией. А потом вдруг миллиардер стал жаловаться, что его спутники над Донбассом, стали глухими и слепыми. И предположил, что это "проделки" российских систем радиоэлекронной борьбы (РЭБ). Предположение было правдой. Как правда и то, что наши РЭБ мешают попадать в цель американским высокоточным снарядам "Экскалибр".

Наша армия сначала "приспосабливается" к борьбе с техникой НАТО.

Вот сейчас на поле боя ждут немецкие танки "Леопард". НАТО их хвалит. И это еще больше "заводит" наших бойцов, желающих "накрутить хвосты железным зверям" с фашистскими крестами (а ВСУ не стесняется малевать их на башнях своей техники).

Кто же их будет потом покупать, даже интересно?

А если по делу, то западное оружие само по себе, конечно, неплохое. В чем-то оно лучше нашего, а в чем-то — хуже. В любом случе его завезли на Украину, чтоб убивать русских. Это надо помнить. И относиться к нему серьезно. Только тогда его можно перехитрить, пересилить, разбить.

Что российские войска и делают.

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