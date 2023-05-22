Татьяна Васильева жестко прошлась по Собчак: «Она ведьма, не любит ни страну, ни людей»

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Васильева пришла в гости к актеру Вячеславу Манучарову и снялась в его YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». 76-летняя артистка рассказала о своих политических убеждениях, отметив, что не понимает деятелей культуры, бегущих из страны. Татьяна Григорьевна напомнила, что помимо тех, кто открыто поливает грязью Россию из-за рубежа (в их числе – Максим Галкин* и Дмитрий Назаров*), есть еще те, кто остался на родине, но красноречиво отмалчиваются. Например, Ксения Собчак напрямую не осуждает СВО, однако, по словам Васильевой, все всё прекрасно понимают и знают, какой позиции придерживается телеведущая.

Актриса уверена, что Ксения все делает исключительно ради своей выгоды. Чтобы добиться желаемого, журналистка идет по головам.

«Она — кто? Ведьма. В ней нет человеческого. Она безжалостная. Она не любит никого: ни страну, ни людей. Любит себя и пользуется теми, кто боготворит еще пока», - заявила актриса.

Васильева призналась, что Ксения как-то звала ее к себе на интервью. Собчак предлагала ей большие деньги за откровения о личной жизни и проблемах в семье. Но Татьяна Григорьевна отказалась.

«Она мне неприятна по-человечески. Она - провокатор. Провоцирует так, что потом человек не поднимется. Дьявол в обличии милой девушки. Красивой, умной, доброжелательной», - считает Васильева.

Актриса напомнила о том, что однажды Собчак тоже «побежала на велосипеде» в Израиль. Актриса имеет в виду случай, когда Ксения спешно покинула Россию и пешком пересекла границу с Литвой по израильскому паспорту. Это случилось в октябре прошлого года после того, как коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов стал фигурантом по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. До этого Собчак уверяла, что у нее нет израильского гражданства и паспорта этой страны.

Актриса Татьяна Васильева в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Фото: кадр видео.

Телеведущая не скрывает, что на родине ее держит только дорогущий дом на Рублевке, в строительство которого она вбухала кучу сил и средств. В одном из выпусков YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» журналистка призналась, что если бы она знала, как будут развиваться политические события в стране и в мире после февраля 2022 года, она ни за что не стала бы строить дом. Ксения предпочла бы вложить деньги в бизнес за границей.

«Зная меня, мы бы уже строили прекрасный бизнес где-нибудь в Сербии. Но история не имеет сослагательного наклонения, поэтому мы с криптовалютой, долларами США и акциями, мы тут, ребята», - пошутила Собчак.

Впрочем, соломки за границей себе Ксения все же подстелила. Став обладательницей израильского паспорта, она в любой момент может уехать из России в Европу. Приготовила себе Ксения и запасной аэродром за рубежом. Телеведущая приобрела недвижимость в Эмиратах - квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей. Апартаменты Собчак занимают площадь в 120 квадратных метров и находятся в жилом комплексе St. Regis Residences. Внутри есть две спальни, из комнат отрывается вид на небоскреб Бурдж-Халифа.

*Признаны в России иноагентами.