Самые неадекватные поступки объявленного в розыск Алексея Панина: Как звезда «Жмурок» докатился до оправдания терроризма

К великому сожалению, актер Алексей Панин уже давно не ассоциируется с блестящими картинами «Жмурки» и «Звезда» Фото: Борис КУДРЯВОВ

К великому сожалению, актер Алексей Панин уже давно не ассоциируется с блестящими картинами «Жмурки» и «Звезда» (за которую получил госпремию). Теперь Панин — это нарицательное. Синоним неадекватного существа, получеловека с обезображенным последствиями алкоголя и пластических операций лицом, ожидать от которого можно чего угодно: он может сорвать съемки, разбив головой стекло, вступить в соитие с животным, крушить ресторан или разгромить номер в гостинице, кидаться на людей после ДТП или ходить голым по улице. Шагнув одной ногой в ад, Алексей решил не останавливаться: и если еще в 2014 приветствовал возвращение Крыма в родную гавань и призывал дочертить границу РФ до Одессы, то в 2022 году уже после переезда в Испанию актер радовался взрыву Крымского моста, размещая в соцсетях глумливые сообщения. Теперь Панин предсказуемо объявлен МВД России в розыск. «КП» вспоминает шаги Алексея на пути к расчеловечиванию.

Охота за дочкой

Первые тревожные звоночки начали поступать еще в 2008 году, через пару лет после съемок в сериале "Солдаты", когда «КП» первой написала про поселившегося...в подъезде (натурально на матраце!) Панина у квартиры бывшей жены Юлии Юдиной. Там он решил жить, чтоб выследить дочь Аню и забрать ее к себе. Нет, это не был молчаливый протест несчастного отца в назидание. Это было агрессивное поведение с нападением на тещу. Актер, конечно, считал, что ребенка у него «украли», но Юлия обратилась в полицию. Грязная свара закончилась судами в пользу матери, но Панин не успокоился — он продолжил выслеживать несчастную девочку, которую спрятали от неадекватного папаши в Новом Петергофе. Тогда он поселился прямо на станции — в собственной машине. Цели добился — выкрал дочь, был объявлен в розыск (тогда впервые), и в 2016 году все же вернул Аню маме. Но опять не остановился: взял Юлия измором, через Владимирский суд получил право воспитывать дочь. Теперь актер увез дочь в Испанию, где посещает нудистские кварталы (!) и отправляет Аню воровать еду в магазинах.

Кутеж и разгром в Туапсе

В 2013 году Панин начал серию дебошей, сопровождавших гастроли артиста со спектаклем «За двумя зайцами». Разуглявшийся в Туапсе актер отказался оплатить счет, выставленный ему гостиницей после того, как он угощал весь зал и плясал с голым торсом. Обсуждение ЧП с администратором переросло в словесную перепалку, после чего Панин схватил со стойки регистрации мобильный телефон, принадлежавший женщине, и разбил его об пол. После — компьютер, принтер, цветок, стационарный телефон и все, что попалось на глаза. Как потом стало известно, экзальтированная истерика началась из-за счета в 10 тысяч рублей. Не обошлось без полиции. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленная порча имущества».

Бытовой шовинизм в Алуште

Очередное уголовное дело на Панина в рамках алко-тура по югу завели в том же 2013 году, когда уже в крымской Алуште актер попал в легкое ДТП, сидя на пассажирском кресле. Выскочив из авто, Алексей начал бить водителя и требовать денег за "травмы", которых не случилось. Однако местный житель остался не в обиде на взбалмошного артиста и, по словам пресс-офицера управления милиции крымского города Алушта Евгении Асмоловой, заявление писать не стал. Зато звезда «Жмурок» вышел в соцсетях в эфир, где обложил последними словами крымских татар, к которым, по его мнению, имел отношение тот самый водитель. Началась проверка по статье «Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти». Конечно, потом артисту пришлось извиняться. Спектакли в Крыму были отменены.

Человек собаке вдруг

В октябре 2016 года на НТВ в ток-шоу «Говорим и показываем» попал фрагмент эротического видео с очень похожим на Панина мужчиной, женщиной и собакой в главных ролях. Поначалу актер никак не открещивался от этого: мол, его тело — его дело. А потом начал все категорически отрицать, утверждая, что видео — инсценировка по заказу матери его дочери. И у человека с собакой нет тату, как у Алексея.

Голый пистолет

В 2017 году интернет-аудитория опять была повергнута в шок. На слитом в сеть видео голый Панин (на этот раз точно он!) ходит по улице в женском платье и занимается рукоблудным непотребством, издавая сладострастные звуки. Валидность видеоролика не отрицал и сам актер. Он оправдывал эту неадекватную выходку, от которой в обморок могли упасть не только прохожие, но и зрители у компьютеров, приемом наркотических средств. Без которых тоже готов был решиться на подобное.

— Хочу признаться, что некоторые видео я снимал под наркотиками, но могу сказать — все это мог бы сделать и без них, — говорил Алексей. — Но мне стыдно за них, потому что я и так не толстый, а там высохший, как скелет.

Одна нога здесь — другая там

«Ноги моей тут не будет», «Я у твоих ног, спасибо не говори», «Иду в ногу со временем» — все эти фразы заиграли новыми красками после очередного домашнего видео извращенца Панина, «случайно» попавшего в сеть. Там...как бы это сказать...некие незнакомки делают шаг навстречу актеру, который застыл, как на приеме у проктолога. Застывшее в предоргазменной неге лицо Алексея снято так крупно, что тут тоже никаких сомнений нет: это он. Однако позже актер на голубом глазу отвечал, что не понимает, о каком видео с ногой его спрашивают.

Разборки в небе

В 2018 году Панин устроил дебош в самолете по пути из Турции. Накидавшись алкогольной продукцией из duty free, артист курил в туалете, оскорблял бортпроводников и называл себя «звездой, которой ничего не будет», требуя ручки для раздачи автографов. После приземления в аэропорту Внуково актер традиционно проследовал в отдел полиции.

В том же году стало известно, что любящий отец Панин, так долго и неистово боровшийся за любимую дочь Аню, накопил более 1,2 миллиона рублей алиментов. Суд запретил ему покидать территорию страны и управлять транспортными средствами.

Несмотря на все эти эпизоды, актер продолжал сниматься ("Экипаж 314", "Джигалоу") и жить в России, зарабатывать на интервью, приходил в телешоу на федеральных каналах и общался с дочкой. В 2020 году он продал квартиру и переехал в испанскую Торревьеху, откуда сразу же начал поливать помоями родную страну. И даже после этого возвращался, чтобы заработать на шоу-поединках в ютубе — например, против Никиты Преснякова, который тоже теперь покинул страну и переехал в США.