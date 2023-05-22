Более 2500 экспертов примут участие во II Евразийском экономическом форуме

Более 2500 представителей органов власти, бизнес-сообщества, международных организаций, СМИ примут участие в деловой программе II Евразийского экономического форума, который состоится 24–25 мая в Москве. Оператор события — Фонд Росконгресс.

Помимо представителей евразийской пятерки — Республик Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации — в мероприятиях форума примут участие спикеры из КНР, ЮАР, Узбекистана, Республики Никарагуа, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Индонезия, а также представители Организации Объединенных Наций, Всемирнои организации здравоохранения, Международной организации по миграции.

«В 2022 году органы Евразийского экономического союза набрали высокий темп работы: состоялось 12 заседаний Совета Евразийской экономической комиссии и 50 заседаний Коллегии ЕЭК, итогом которых стало принятие более 400 решений в различных сферах. Евразийский экономический форум в Москве — первое из ключевых мероприятий ЕАЭС 2023 года, года председательства России в нашем Союзе. Уверен, он станет хорошей площадкой для всестороннего обсуждения ключевых задач ЕАЭС по разработке стратегии будущего взаимодействия наших стран, развития торговли, формирования единого рынка, цифровизации и сотрудничества с другими объединениями», — сообщил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Одна из ключевых дискуссий на Форуме пройдет в рамках сессии стратегического блока «Приоритеты ЕАЭС 2030+», главная тема которой — подготовка новых документов долгосрочного планирования и определение основных векторов интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 годов. Ожидается, что участниками сессии станут заместитель Председателя Правительства России скои Федерации Алексеи Оверчук, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко, первыи заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызскои Республики Адылбек Касымалиев, Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразии ской экономической комиссии Сергеи Глазьев, а также заместитель председателя правления Евразии ского банка развития Тигран Саркисян.

Участниками сессий тематического блока «ЕАЭС в меняющемся мире» станут представители интеграционных объединений Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС. В мероприятиях этого блока примет участие Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. Повестка развития сотрудничества ЕАЭС со странами дальнего зарубежья будет продолжена серией мероприятий с участием представителей Индонезии.

Ключевыми спикерами тематического блока «Технологии и кооперация» станут министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, специальный советник генерального секретаря по вопросам климата ООН Селвин Чарльз Харт, Исполнительный секретарь Секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил, а также заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Назарбек Малаев. Кроме того, министр экономики Республики Армения Ваган Керобян, министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло примут участие в обсуждении на Форуме вопросов развития аграрно-промышленного комплекса.

Среди основных событий Форума – тематическая сессия «Новое поколение Евразии: молодые таланты». Успех евразийской экономической интеграции сегодня и ее качество

в перспективе напрямую зависят от работы с молодежью стран ЕАЭС. Модератором сессии выступит председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Ключевые спикеры – ректор ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» Александр Яковенко, посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин, директор Департамента протокола и организационного обеспечения, председатель Молодежного совета ЕЭК Данияр Турусбеков, проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям МГИМО МИД России Станислав Суровцев.

На полях Форума в рамках Глобального университетского саммита ЕАЭС намечено подписать Соглашение о консорциуме в области евразийской интеграции между ведущими вузами государств ЕАЭС. С приветственным словом к участникам Саммита обратится Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. Положительным импульсом станет создание в Союзе совместной магистерской программы, а расширение сотрудничества в направлении целевой подготовки высококвалифицированных кадров внесет существенный вклад в экономическое и научно-техническое развитие ЕАЭС.

Блок «Человеческий капитал» включит выступления министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирины Костевич, министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Кудайбергена Базарбаева и министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова. Они обсудят аспекты повышения уровня жизни населения государств-членов ЕАЭС.

Перспективы развития бизнеса в странах Евразийского экономического союза в рамках блока Делового совета ЕАЭС обсудят президент Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», член президиума Делового совета ЕАЭС Раимбек Баталов, президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей, член президиума Делового совета ЕАЭС Данил Ибраев, председатель Союза некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» Республики Беларусь, член президиума Делового совета ЕАЭС Анатолий Харлап, учредитель и директор ООО «Кредит партнер», член ревизионной комиссии Союза промышленников и предпринимателей Армении Армен Нерсисян.

Помимо этого, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук и генеральный директор Ozon Сергей Беляков и член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев рассмотрят вопросы евразийской сопряженности в рамках одноименного блока событий ЕЭФ.

II Евразийский экономический форум проводится в рамках председательства Российской Федерации в органах ЕАЭС в 2023 году. Целью Форума является совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве. Программа Форума включает проведение порядка 35 сессий, которые будут разделены на семь тематических направлений: «Человеческий капитал», «Технологии и кооперация», «ЕАЭС в меняющемся мире», «Евразийская сопряженность», а также «Внутренний рынок ЕАЭС: таможенное сотрудничество, конкуренция и государственные закупки», «Стратегический блок» и блок Делового совета ЕАЭС. Помимо этого, в рамках ЕЭФ состоится подведение итогов первого конкурса климатических проектов «Зеленая Евразия», целью которого является поиск эффективных практик по адаптации и смягчению последствий климатических изменений, а также иных климатических практик, направленных на устойчивое развитие государств-членов Евразийского экономического союза.