Эрдоган стал еще ближе к победе на выборах президента Турции: у него появился важный союзник

Эрдоган стал еще ближе к победе на выборах президента Турции Фото: REUTERS

Лидер правого Альянса АTA (ататюркистов) Синан Оган, набравший в первом туре президентских выборов в Турции более 5% голосов после недельной паузы призвал своих избирателей во втором туре выборе отдать голоса действующему президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану.

Согласно окончательным итогам первого тура Эрдоган набрал 49,52% голосов. У его соперника во втором туре – единого кандидата от оппозиционного блока Кемаля Кылычдароглу - 44,88%, у Огана - 5,17%. Таким образом, даже если хотя бы пятая часть избирателей Огана отдаст свои голоса Эрдогану, этого вполне хватит ему для победы во втором туре.

«Я встретился с обоими кандидатами на пост президента, переговоры прошли в исключительно уважительном тоне. Я передал им своё видение того, как должна развиваться Турция. Сразу скажу, что никакого торга не было, как и каких-то требований с моей стороны. Те, кто предполагает с моей стороны какой-то торг, меня совсем не знает. Моя главная цель – благополучие страны. После этих встреч мы проанализировали их результаты и, основываясь на полученной информации и посланиях, я объявляю о том, что во втором туре мы поддержим уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана. Призываю тех, кто меня поддержал в первом туре, отдать свои голоса за него», - сообщил Оган на брифинге в Анкаре.

Он заявил, что ему и его команде удалось поставить на повестку дня очень важную и сложную для Турции тему наличия в стране почти пяти миллионов беженцев из стран Ближнего Востока, главным образом из Сирии. «Нужно сделать всё, что они могли спокойно и безопасно вернуться к себе на родину», - подчеркнул политик.

Он ещё раз решительно выступил за борьбу с террористическими организациями (имея в виду в первую очередь запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана), за пересмотр экономической политики страны, слишком сконцентрированной на снижении ключевой ставки, из-за чего разгоняется инфляция, а также за сохранение в неприкосновенности первых четырех статей конституции. Речь идет о светском принципе государственного устройства Турции, республиканской форме правления и сохранение имени Ататюрка как основателя республики.

Оган — 55-летний турецкий политик азербайджанского происхождения. В 1989 году окончил университет Мармара, работал заместителем декана Азербайджанского государственного экономического университета, затем являлся представителем Турецкого агентства по сотрудничеству и координации, работал в Центре евразийских стратегических исследований, где специализировался по Кавказу. В 2011—2015 годах был членом парламента Турции от Партии националистического движения. Владеет русским языком, в 2009 году получил степень кандидата политических наук в российском университете МГИМО.

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