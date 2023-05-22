Максим Галкин* ответил актрисе Татьяне Васильевой на оскорбления: "Бог вам судья"

Татьяна Васильева прилюдно обозвала пятого мужа Аллы Пугачевой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Татьяна Васильева прилюдно обозвала Максима Галкина* и рассказала, что шоумен давно хотел уехать из России. По ее словам, пятый муж Аллы Пугачевой сбежал в Израиль 22 февраля 2022 года. Признанный иноагентом артист молчать не стал и жестко осадил актрису.

Татьяна Васильева набросилась с оскорблениями на Максима Галкина*, который сейчас зарабатывает на жизнь юмористическими выступлениями по всему миру, где часто высмеивает россиян. "Знаю, что он сволочь. Зачем поливать нас грязью?! Он пользовался страной. Таким, как он, как Чулпан Хаматова, я бы отказала в возвращении сюда. Если нам желают смерти медленной…" - заявила актриса в эфире шоу "Эмпатия Манучи".

Васильева жестко отозвалась и об Алле Пугачевой. Она заявила, что певица "глупая".

"Никогда не думала, что она умная. Она безумно талантливая, второй такой нет и не будет. Но она глупая. Чего она туда поперлась? За Галкиным*? У нее своеобразные супруги. Кто поверит, что Галкин - полноценный муж? Я извиняюсь, конечно... Мне ее жаль. Она похоронила талант, похоронила себя..." - уверена актриса.

Сама Примадонна старается не обращать внимания на негатив в свой адрес. А вот ее супруг молчать не стал.

Максим сообщил, что программа с Васильевой снималась 21 февраля, а уехал он 26 февраля, отсняв еще несколько выпусков. Актриса же уверяла, что юморист покинул страну на следующее утро после съемок с ней.

"Артистка утверждает, что я давно хотела уехать из страны. Видимо для этого я вкладывал десятки миллионов в наш дом под Москвой, сажал десятки деревьев в нашем саду... Татьяна говорит, что я, якобы, ей желаю медленной смерти. Это вообще в комментариях не нуждается". - сообщил шоумен.

После чего попытался оправдать заявления актрисы тем, что она в конце видео говорит о проблемах. "С памятью у нее в принципе плохо. Бог вам судья, набожные вы мои", - написал юморист.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов