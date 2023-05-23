Киев потерял в Артемовске втрое больше людей, чем СССР за десять лет Афгана: Зеленский мечтал выйти к границам России, но потерпел крах

Зеленский так уперся в боях за город, потому что хотел через него выйти на Воронеж и Ростов-на-Дону, но положил огромное количество солдат Фото: REUTERS

ГОРОД ОТ ИВАНА ГРОЗНОГО

Артемовск - один из самых древних городов Новороссии. Он был основан еще Иваном Грозным. В 1571 году царь приказал создать тут пограничную «Бахмутовскую стражу» (кстати, именно Бахмутом он был изначально - имя ему дали по названию реки, на которой стоит). Практически сразу эта крепость превратилась в укреплённую слободку. Но в середине 17-го века слобожане казаков выгнали и построили там солеварни.

Крепость в Бахмуте появилась уже при Петре I - именно он сделал местные солеварни государственными.

Интересно, что нынешний центр Донецкой народной республики, огромный мегаполис - Донецк, который тогда еще назвался Юзовкой - после обоснования был лишь небольшой деревней в Бахмутском уезде.

В 1876 году в Бахмуте открывается целый солеваренный завод. Он производил 2 миллиона пудов соли в год - это 12% от общероссийского объема.

Артемовском город стал уже после революции - 12 сентября 1924 года. Его назвали в честь советского партийного и государственного деятеля Фёдора Сергеева по прозвищу (как бы сейчас сказали «с позывным») «Артем».

Обратно в Бахмут Артемовск был переименован в 2015 году в рамках украинской декоммунизации.

Что же из себя представляет Артемовск, сколько солдат Киев положил за «ничего не значимый», по из словам, город и что с ним будет дальше, мы спросили у коренного Дончанина, экс-представителя Народной милиции ДНР, и автора телегам-канала «Басурин о главном», полковника Эдуарда Басурина.

6 МИЛЛИОНОВ БУТЫЛОК ШАМПАНСКОГО

По данным службы госстатистики Украины на 1 января 2022 года в Артемовске жили больше 70 тысяч человек.

- Эдуард Александрович, а чем жил город до спецоперации?

- Градообразующие отрасли здесь - соляная промышленность, цветная металлургия, производство стройматериалов. Здесь стоит большой «Завод цветных металлов» с разветвленной системой подземных коммуникаций, бомбоубежищами, генераторами электричества и так далее. Его галереи уходят под землю на многие километры и выходят на поверхность за пределами города. Здесь же расположены машиностроительные заводы «Вистек» и «Проммаш». Кроме того, в Артемовске находятся завод шампанских вин - один из крупнейших в Восточной Европе.

Артемовское шампанское, действительно, знают практически все, кто живет на постсоветском пространстве. И кстати, в ходе боев этот завод не пострадал. Военкор ФАН Александр Симонов побывал на складах завода и по его словам, огромные запасы спиртного и оборудование по его производству остались целы. Одних бутылок здесь более 6 миллионов.

ПОТЕРЬ ВТРОЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В АФГАНЕ

- Почему Зеленский так вцепился за Артемовск, как он сам заявил, превратил его в «фортицию»?

- Дорога от Артемовска открывает доступ к городам ДНР - к Константиновке, Краматорску, Славянску и Северску, а также к расположенным в Луганской Народной Республике Лисичанску, Луганску, Северодонецку. Противник надеялся, что сможет своё наступление развивать и зайти в ЛНР, выйти к границам в Воронежской и Ростовской областей. Но это им не удалось и они поплатились за это огромными потерями среди украинских военных и наёмников, которые в огромном количестве воюют на стороне Украины.

- А сколько Украина потеряла в «Бахмутской мясорубке»?

- По предварительным данным их потери порядка 40 тысяч человек.

- Это все убитые?

- Где-то 23 тысячи - это убитые, и еще примерно 16 тысяч - те, кто получили тяжёлые ранения (то есть безвозвратно раненные). Плюс еще пропавшие безвести - их подсчитать пока невозможно. Но все вместе - примерно 40 тысяч, может и больше. А вот сколько там Сколько там техники было уничтожено украинской на данный момент даже посчитать трудно.

Телеграм-канал wartears, специализирующийся на подсчетах потерь вооруженными силами Украины приводит примерно такие же цифры. По их данным потери ВСУ в Бахмутском районе (это Бахмут, Соледар, прилегающие станицы) составляют 55 тысяч человек. Подсчет они ведут в начала спецоперации - с 24 февраля 2022 года.

Для сравнения, цифра официальных потерь Вооруженных сил СССР за 10 лет войны в Афганистане - 15 051 человек.

ЗА АРТЕМОВСК НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ

- Сейчас все пытаются объяснить, что означает взятие Артемовска для России.

- Для нас это имиджевая победа. Долгое время у нас не было таких крупных побед как Мариуполь. Слава Российскому солдату, низкий поклон штурмовикам, которые на своих плечах вынесли основной груз. А имидж Украины утерян, я думаю уже навсегда. Взятием данного города развеян миф о непобедимости украинской армии.

- Почему для нас была важна Битва за Артемовск?

- Она помогла нам остановить наступление украинских войск, которое разворачивалась Севернее. Плюс, показала, что мы исправили свои ошибки, которые были допущены ранее - не допустили наступление украинских войск и на других направлениях тоже и дали возможность ВПК заработать в полную силу.

- Что он нам дает?

- Позволяет развивать наступление в разных направлениях. У противника в Северске стоит группировка. Вот теперь появилась отличная возможность окружить ее и выровнять линию фронта. Второй важный вопрос - гуманитарный. Артемовск дает нам выход к Северскому Донцу. А это ключевой момент в обеспечении Донецкой Народной республики водой.

- Что дальше будет с Артемовском?

- Первое, что там сейчас будет происходить, это его тотальное разминирование. Но вообще за город не беспокойтесь - он будет лучше чем был.