Внезапная смерть мужа Дианы Гурцкая после долгого перелета: Кто в зоне риска и как защититься

Смена климатических поясов, резкий перепад температур - 'то серьезный стресс для организма и сосудов в частности Фото: Иван ВИСЛОВ

20 мая, возвращаясь из командировки на Кубу, в самолете скоропостижно скончался 46-летний заместитель министра науки и образования Петр Кучеренко. Перелет дальний, более 10 часов. Температура на острове свободы сейчас выше 30 градусов, почти вдвое теплее, чем у нас. Вспоминается, как в январе 2022-го в Доминиканской Республике так же внезапно ушел из жизни 46-летний телеведущий Михаил Зеленский (подробнее см. ниже). Обстоятельства похожие: дальний перелет, резкая смена погоды и часовых поясов. И у обоих мужчин отказало сердце. Может ли стать провокатором сердечно-сосудистых катастроф именно «радикальное» географическое перемещение? Накануне сезона отпусков и возобновления регулярного авиасообщения с той же Кубой вопрос вовсе не праздный. Вот, что выяснил KP.RU

Врачи не устают повторять: если у человека есть хронические заболевания (а у кого после 40-ка их сейчас нет?), то отдыхать желательно только в своей климатической зоне. То же самое, по-хорошему, касается командировок. Хотя, конечно, тут вопрос выбора обычно не стоит. Но медики настаивают неспроста.

- Смена климатических поясов, резкий перепад температур могут стать спусковым механизмом в развитии инсульта (а также других сердечно-сосудистых катастроф. - Ред.). Это серьезный стресс для организма и сосудов в частности, - поясняет координатор программ фонда борьбы с инсультами ОРБИ Ася Доброжанская.

По словам врачей, риск внезапной смерти после долгих перелетов повышен у людей с гипертонией, врожденными аневризмами и другими патологиями сосудов. О последних большинство пациентов, увы, не знает. Также угроза летального исхода растет при состояниях, когда повышена вязкость крови - это чревато образованием и отрывом тромбов. Кровь может сгущаться, в частности, при острых и хронических инфекционных заболеваниях, различных воспалительных процессах, в послеоперационный период. В таких случаях перед длительными перелетами рекомендуется консультация врача, который может назначить необходимые препараты для снижения риска тромбоза.

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Кого еще настигли сердечно-сосудистые катастрофы в расцвете сил

- 11 января 2022 года на отдыхе в Доминиканской Республике внезапно скончался телеведущий Михаил Зеленский. Ему было всего 46 лет. Согласно заключению доминиканских врачей, причиной скоропостижной смерти стал инфаркт, вызванный хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Как рассказала журналистам вдова Михаила Мила Рубинчик, приступ случился неожиданно, ничего его не предвещало. «Это все произошло на глазах: ему стало плохо. Состояние ухудшалось в течение нескольких минут. Мы дошли до пункта медицинской помощи, и там это [остановка сердца] случилось на входе». Медицинские манипуляции не помогли.

- Ночью 23 июня 2022 года не стало легендарного солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. 48-летний артист почувствовал себя плохо, появились сильные боли в области сердца. Вызвали Скорую, но довезти пациента до больницы врачи не успели. Шатунов скончался от обширного инфаркта. Как стало известно, проблемы с сердцем мучили артиста не один год. Он страдал от сердечной недостаточности и наблюдался у врачей.

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- 16 декабря 2009 года на 47-м году жизни умер известный шоумен Владимир Турчинский, которого знали также под псевдонимом Динамит. Официальная причина кончины - инфаркт. При этом известно, что спортсмен увлекался приемом биологически активных добавок. В том числе - для ускорения роста мышц. Такие препараты могут серьезно бить по сердцу, предупреждают врачи.

Тем временем доктор медицинских наук Маргарита Королева названы возможные причины смерти мужа Дианы Гурцкая Петра Кучеренко.