«Прощай, друг! Ты ушел из жизни на небе»: Малышева, Безрукова, Малахов поддерживают Диану Гурцкая после смерти мужа

Елена Малышева много лет дружила с семьей Петра Кучеренко и Дианы Гурцкая Фото: СОЦСЕТИ

Заместитель министра науки и образования Петр Александрович Кучеренко умер, возвращаясь самолетом с Кубы, где был в рабочей командировке. После внезапной смерти 46-летнего Петра Кучеренко многие звезды поддерживают его семью – жену, певицу Диану Гурцкую и сына Константина Кучеренко.

Телеведущая, врач-терапевт, доктор медицинских наук Елена Малышева дружила с Петром Кучеренко много лет. Малышева и Кучеренко общались, навещали друг друга. Однажды (в 2014 году) Петр худел на диете Елены Васильевны – ему разработали индивидуальное меню и доставляли готовую еду. Кучеренко тогда похудел на 9 кг и рассказывал об отличном самочувствии. Диана, Петр, их сын Константин нередко бывали в студии телепрограмм Малышевой о здоровье.

Елена Малышева очень переживает потерю: «Я потеряла друга, с которым можно было поговорить обо всем. Петр Кучеренко. Блестяще образованный юрист, профессор. Мы с Петей так любили рассказывать, что я познакомилась с ним до того, как встретилась с Дианой. Он был удивительным человеком: чутким, добрым, образованным. По настоящему свободным и умеющим любить! А какая семья была у них с Дианой! Сколько чуткости и любви было в Пете! Как он умел дружить и помогать! Сколько внутреннего благородства было в нем! Невозможно поверить, что все безвозвратно. Дианочка, милая моя, Костя, держитесь. Самые теплые слова соболезнования и поддержки всей вашей большой интернациональной семье! Прощай, мой друг! Ты ушел из жизни на небе. Смотри оттуда на нас… Я всегда буду рядом с твоими. Плачу…»

Ирина Безрукова также много лет общалась с Петром Кучеренко, актриса рассказала об этом в телеграм-канале: «Огромным потрясением для меня стала новость об уходе из жизни Петра Александровича Кучеренко! Такая несвоевременная, ранняя гибель, в возрасте всего 46 лет. Мы были знакомы много лет, нас связывали очень хорошие, дружеские отношения и я навсегда запомню Петра, как доброго, интеллигентного, очень приятного человека».

Жасмин выразила соболезнование семье коллеги: «Моя родная подруга, Дианочка, сердце разрывается от горя. Всем сердцем и душой я с вами. Как никто понимаю - сама не так давно пережила утрату близких мне людей. Моя семья разделяет ваше горе. Молимся за вас».

Алена Свиридова: «Диана, дорогая, не передать словами, как мы с Гришей сочувствуем тебе, Косте и всей вашей семье!»

Андрей Малахов: «Петр! 46 лет… Диана, держись, пожалуйста!»

Тем временем доктор медицинских наук Маргарита Королева названы возможные причины смерти мужа Дианы Гурцкая Петра Кучеренко.