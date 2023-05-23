Последние новости о ситуации вокруг Украины на 23 мая 2023 года: Как уничтожают диверсантов на Белгородщине и почему Запад теряет веру в ВСУ

Глава МИД Нидерландов пообещал, что подготовка украинских летчиков для полетов на F-16 начнется очень скоро Фото: REUTERS

Черный день для украинских гаубиц

«Западная» группировки войск на Купянском направлении нивелировала три украинские ДРГ, до полуроты ВСУ, два автомобиля, гаубицу Д-30 и склад боеприпасов 103-й бригады теробороны в Стельмаховке. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении вывела из строя более полусотни националистов, две бронемашины, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-30. «Южная» группировка войск на Донецком направлении отправила во тьму до 270 «воинов света», четыре бронемашины, три автомобиля, гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила одну ДРГ, более 150 боевиков, два пикапа, две гаубицы Д-30 и склад боеприпасов 65-й мехбригады ВСУ. На Херсонском направлении потери ВСУ составили: 20 бойцов, четыре автомобиля, пушка «Гиацинт-Б», гаубица «Мста-Б», склад боеприпасов 123-й бригады теробороны. ПВО в Лозовом в ДНР сбили вертолет Ми-8 ВСУ, а также 5 снарядов РСЗО HIMARS и 17 беспилотников. Скатертью дорога.

Диверсанты пытались пробиться вглубь Белгородской области

В Грайворонский городской округ Белгородской области утром 22 мая зашла большая диверсионно-разведывательная группа со стороны Украины, в составе которой была легкая и средняя бронетехника. Грайворон, находящийся в 7 километрах от границы, был обстрелян. В течении дня 8 человек получили ранения. Были обесточены села Тишанка и Шаховка. В области вечером был введен режим контртеррористической операции. Эвакуация населения проводилась только из сел, близких к месту проведения операции по уничтожению диверсантов. Бои с ними шли в селах Козинка и Глотово, потери диверсантов к вечеру приблизились к четырем десяткам, они потеряли танк и хаммер. И с неба пролился огненный дождь.

Британцы скептичны по отношению к наступательным способностям ВСУ

Financial Times полагает, что ВСУ понесут большие потери при попытке контрнаступления из-за многоуровневой российской системы обороны. Обозреватели британского издания считают: «Если у ВС РФ есть несколько таких линий обороны, то, даже если Украина пробьет первую, у России будет время, чтобы усилить вторую или третью». По данным Financial Times, самые мощные укрепления российской армии возведены в Запорожской области и в Крыму. Вырезку — на стол Залужному, ну или кто у них там еще в сознании.

В Раде размечтались о шведских истребителях

Руслан Стефанчук, спикер Верховной Рады, признал, что Киев требует от Стокгольма передать ВСУ истребители Gripen. Стефанчук встретился с госсекретарем шведского МИД Яном Кнутссоном. Спикер заявил: «Я говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию передать Украине истребителей Gripen». Шведский Saab JAS 39 Gripen, по мнению ряда европейских экспертов - лучший истребитель, который Запад мог бы поставить для Украины. У американских F-16 слишком большие воздухозаборники, что повышает требования к взлетно-посадочным полосам. А разве вы не собирались взлетать с польских аэродромов?

Американцы темнят со своими хвалеными самолетами

Фрэнк Кендалл, министр ВВС США, заявил, что F-16 после передачи Киеву от западных стран станут базироваться на Украине. На встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group) Кендалл, отвечая на вопрос, рассматривает ли Запад вариант базирования этих самолетов на территории одной из стран – членов НАТО, указал, что эти истребители будут базироваться на аэродромах незалежной. Огласите весь список, пожалуйста!

Украинский фитнес в Каннах ударил в грязь лицом

Илона Чернобай, фитнес-тренер и популярная в незалежной блогер, выскочила на красную дорожку Каннского кинофестиваля в жовто-блакитном платье, зачем-то облив себя искусственной кровью. 21 мая перед началом показа фильма французского режиссера Жюста Филиппо «Кислота» Илона разорвала над головой пакеты с красной краской. Сотрудники службы безопасности таким перфомансом не восхитились и погнали украинку вон поганой метлой. Чернобай рыдает в соцсетях: «Я этим поступком напомнила, что происходит в Украине! Я не могу больше выкладывать события фестиваля. Instagram (запрещен в РФ) сносит все! И моя страница под угрозой удаления». А она думала, что ее внесут в зал на руках и попросят на сцену, чтобы сделать звонок Зеленскому?

Вслед за британцами готовить летчиков хотят в Амстердаме

Вопке Хукстра, глава МИД Нидерландов, сообщил, что подготовка украинских летчиков для полетов на F-16 начнется очень скоро. Министр не уточнил — случится ли это завтра или через месяц. Но сказал, что «в каждом подобном случае после принятия принципиального решения, его воплощение в жизнь происходит очень быстро». Голландские СМИ пишут, что обучать украинских пилотов готовы, кроме Нидерландов, Норвегия, Бельгия, Дания и Британия. Поставили крестик.

Американцы не спешат бросать Киеву миллиарды в дырявую бочку

Издание The Hill сообщает, что американские законодатели откладывают обсуждение вопроса об одобрении выделения средств на военную помощь Киеву. Причина - неопределенность с повышением потолка госдолга в США. А также туманность перспектив контрнаступления ВСУ. Со ссылкой на американских законодателей издание констатирует: «Миллиарды долларов на военную помощь Украине, выделение которых было одобрено в прошлом году, могут иссякнуть к концу лета. Но обсуждение следующего этапа финансирования пока остается для Конгресса второстепенным». А скоро станет и вовсе третьестепенным.

Брежнева лишат звания почетного гражданина Киева

Леонида Брежнева, генсека ЦК КПСС. депутаты Киевского совета готовы лишить звания почетного гражданина города. Заместитель мэра Владимир Бондаренко сообщил: «Столичные депутаты рассмотрят проект решения о лишении "дорогого Леонида Ильича" звания почетного гражданина Киева на пленарном заседании 25 мая». Вопрос стоял на повестке дня еще 18 мая, но его перенесли. Депутаты вдруг выяснили, что под критерии, по которым лишают звания «Почетный гражданин города Киева», подпадает не только Брежнев, но и другие руководители КПСС, Компартии Украины и других союзных республик. Как все-таки они любят побеждать в борьбе с покойниками, которые не могут ответить хуком справа.

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