Военная спецоперация на Украине 23 мая 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 мая 2023 года.

Российские войска уничтожили пять наблюдательных постов ВСУ, расположенных на Купянском направлении. Удары были нанесены минометчиками, а также танкистами и расчетами противотанковых ракетных комплексов.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продолжают продвигаться вперед на Авдеевском и Марьинском направлениях, несмотря на переброску резервов ВСУ.

Он отметил, что на обоих направлениях командование украинских войск продолжает перебрасывать подкрепления в попытках прощупать оборону Вооруженных сил России.

Точным ударом по Днепропетровску российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на Запорожское направление, заявил Владимир Рогов.

Минобороны России сообщило, что подразделения «Южной» группировки российских войск уничтожили на Донецком направлении до 270 военнослужащих и наемников ВСУ за прошедшие сутки, а также четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, одну гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30.