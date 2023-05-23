Геннадий Онищенко о тайном изъятии органов из тел солдат ВСУ украинской медслужбой: Это преступление международного масштаба

Война, которую ведёт коллективный запад на Украине - предоставляет для тех, кто сотрудничает с «чёрной трансплантологией» - широкие возможности Фото: REUTERS

…- Геннадий Григорьевич, по РИА Новости пришла такая информация, что в подконтрольном Киеву Херсонском военном госпитале «тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат ВСУ, скрывая эти факты от родственников погибших». Там есть и ссылки - на «представителя российских силовых структур», на «источник в медучреждениях города». И еще там такая фраза:,«тела потом сжигают», а родственникам выдают справки «о пропаже без вести». Вот насколько это вообще реально?

- Подобные сведения приходили и раньше - из Сирии, этим не брезговали те, кто воевал против правительства Асада.

К сожалению, это - сложившаяся криминальная практика, на которую все на западе закрывают глаза…. Не заморачиваясь, при этом, на соблюдение элементарных правовых норм.

Одним словом - криминальный бизнес на международном уровне.

Война, которую ведёт коллективный запад на Украине - предоставляет для тех, кто сотрудничает с «чёрной трансплантологией» - широкие возможности. Ведь среди погибших - много молодых, здоровых мужчин.

- А кто-то же ведь должен - из международных организаций - это все контролировать?

- Международные организации сами в этом участвуют. И какой здесь может быть контроль?

Я еще раз говорю – это не новая информация, она известна на западе всем, но все делают вид, что ничего не происходит.

А то, что касается родственников, которых вводят в заблуждение и выдают справки: пропал без вести…

Ну, представьте себе, молодой человек, уходя на службу в ВСУ, – и такая практика существует, и тоже - международная, - подписывает контракт: в случае моей смерти даю право на использование моих органов в целях трансплантологии.

В данном случае родственникам выплачиваются деньги. И какие-то этические нормы все же соблюдаются.

А тут - когда без всяких «контрактов на случай гибели» - никаких норм, никаких законов.

Я даже не исключаю, что в ВСУ просто отстреливают специально людей…

- То есть, у них и это распространено?

- …ну, там в затылок, ну, как бы в бою погибший, и берут органы того качества, которые нужны.

Потому что главная проблема трансплантологии – это совместимость органов. И подбирают людей заранее, может быть…

Впрочем, в данном случае, я думаю, в этом нет особой необходимости, поскольку на поле боя - огромное количество «трупного материала», из которого можно отбирать и необходимые органы.

Вот так. Это - просто беспредел и преступление международного масштаба.