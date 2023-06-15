Как можно попробовать получить доход выше, чем по банковскому вкладу

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Вклад – все-таки лучший способ сохранить деньги. Прошлый год это наглядно показал. Пока стоимость золота, валюты, недвижимости и прочих «вечных ценностей» падала, только рублевые вклады смогли обогнать инфляцию. Но с этого года Минфин начинает взимать налог на сверхдоход по вкладам. С помощью чего можно попробовать повысить доход?

В ЧЕМ ДОЛЖНА ЛЕЖАТЬ КУБЫШКА

У всех финансовых консультантов есть одно незыблемое правило. У каждого человека должна быть заначка. Ее могут называть по-разному – «подушкой безопасности», «финансовым резервом» или даже «семейным стабфондом». Но суть одна. В этой кубышке должно храниться от трех до шести месячных расходов семьи.

Понятно, что у каждой семьи разные финансовые возможности и обязательства. Минимальная сумма заначки в нынешних условиях – от 200 тысяч рублей. Пока эта сумма не накопилась, об инвестициях в другие инструменты можно не задумываться. При этом у некоторых сумма сбережений больше миллиона рублей. И в этом случае желательно задуматься о диверсификации.

На это есть как минимум две веские причины. Во-первых, с 2023 года Минфин возобновляет налогообложение вкладов физлиц. Если за этот год человек получит более 75 тысяч рублей (это 7,5% от миллиона рублей - величина ключевой ставки на начало 2023 года) в качестве процентов по вкладам, то в следующем заплатит с суммы превышения 13%. Во-вторых, некоторые консервативные финансовые инструменты могут приносить более высокий доход, чем вклады. При этом открыть их можно в мобильном приложении своего банка. К примеру, такую возможность недавно реализовал Сбербанк. Там теперь можно купить облигации.

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ЧТО ТАКОЕ ОБЛИГАЦИИ

Облигации – это ценные бумаги, которые торгуются как на биржевом, так и на внебиржевом рынках. Они представляют собой финансовые обязательства государства или компании перед владельцами облигаций. Упрощенно можно представить, как будто вы даете в долг Минфину или частной фирме. Те обязуются платить вам проценты за пользование долгом, а в конце срока отдать полностью все заемные средства.

Самые распространенные на российском рынке облигации – ОФЗ (облигации федерального займа). Их по мере необходимости выпускает Минфин - для дополнительного финансирования бюджетных расходов. Кроме того, спросом у инвесторов пользуются облигации крупнейших российских компаний. Особенность долговых ценных бумаг в том, что размер ожидаемой доходности известен заранее, как и по банковским вкладам, но ставки чуть выше. Правда, стоит учитывать, что эти инвестиции, в отличие от вкладов, не застрахованы на 1,4 млн рублей и, как и любые инвестиции, подвержены рыночному риску. То есть, их стоимость в кризисные периоды может проседать, что сократит доход в случае досрочной продажи облигаций.

К примеру, в «СберБанк Онлайн» можно купить 20 выпусков различных облигаций – как ОФЗ, так и самого Сбера. Понятное дело, что вероятность банкротства целой страны и крупнейшего российского банка очень низкая. Поэтому эти ценные бумаги можно считать достаточно надежными. Тем более что доходность по ним, как правило, выше.

КАК ПОКУПАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ПРИЛОЖЕНИИ

• Заходим в приложение «СберБанк Онлайн»

• Находим раздел «Инвестиции»

• Далее идем в подраздел «Облигации»

• И выбираем тот выпуск ОФЗ, который больше всего подходит к вашему личному финансовому плану.

ДОЛЬШЕ СРОК - ВЫШЕ ПРОЦЕНТ

В отличие от вкладов, по которым максимальный срок обычно составляет не больше трех лет, на рынке очень много облигаций на 5 - 10 лет и даже на более дальнюю перспективу. При этом ассортимент по срокам широкий. Есть бумаги и на полгода-год. Но связь между доходностью и сроком довольно очевидна. Чем длиннее вложения, тем выше ставка. К примеру, самый большой доход сейчас можно получить по выпуску ОФЗ 26225. Срок погашения этой облигации стоит на май 2034 года. А доходность составляет около 10,43% годовых.

При этом такого длительного срока опасаться не стоит. Облигации выгодно отличаются от вкладов тем, что снять деньги с них можно в любой момент, просто выставив заявку на продажу бумаги. А все выплаченные проценты (они называются купонами) никто не заберет. Получается, у облигаций выше и доходность, и ликвидность, то есть возможность относительно свободно распоряжаться собственными средствами без риска потерять часть накопленного дохода. Правда, опять же, есть риск временного снижения стоимости самой облигации. Так происходит в периоды кризиса и резкого повышения ключевой ставки ЦБ. Но в этом случае у вас всегда есть выбор: либо продавать сейчас и фиксировать некоторый убыток, либо держать облигацию до погашения и получить прибыль в полном объеме. Стоит учитывать, что в отличии от вклада вложения в облигации не застрахованы в АСВ и не являются на 100% защищенными, как и любые инвестиции. Тем не менее, если выбрать портфель с облигациями государственных или проверенных годами компаний или банков, то риск становится сильно меньше.

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РЕЗЮМЕ

Таким образом, рабочая стратегия для консервативного инвестора выглядит следующим образом:

- Сумму до миллиона рублей можно копить и на обычных банковских вкладах. Ставки по ним сейчас неплохие – в среднем 7 – 8% годовых.

- Дополнительные средства есть смысл вложить в облигации надежных эмитентов. Это может потенциально увеличить доход до 8 – 10% годовых. Да, с облигаций придется заплатить подоходный налог, но то же самое придется сделать и с дополнительного дохода по вкладам.

- Чтобы не платить налог, облигации есть смысл покупать на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Он дает возможность налогового вычета. По ИИС типа Б можно не платить подоходный налог с полученной прибыли по ценным бумагам. Максимальная сумма вложений - до 1 млн рублей ежегодно.

А еще, сейчас действует акция при покупке облигаций в «СберБанк Онлайн», что даст инвестору дополнительную выгоду.

Реклама. ПАО Сбербанк. Общий срок Акции с 18.05.2023 по 31.10.2023 включительно и/или до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того, какое событие наступит ранее). Для получения возможности стать обладателем поощрения Акции участнику необходимо совершить следующие действия:

- В период с 18.05.2023 по 31.08.2023 включительно открыть Брокерский счет в Банке (при отсутствии) с заключением Договора;

- В период с 18.05.2023 по 31.08.2023 включительно внести на Брокерский счет Банка сумму не менее 10 000 (десять тысяч) рублей;

- В период с 18.05.2023 по 30.09.2023 включительно направить в соответствии и в порядке, предусмотренными Договором, одно или несколько торговых поручений на совершение сделки покупки указанных ценных бумаг из Списка, на основании которых Банк в качестве брокера совершит сделки покупки ценных бумаг на общую сумму не менее 10 000 (десять тысяч) рублей включительно на дату совершения сделок, учитываемых на Брокерском счете Участника. Сумма сделок покупки ценных бумаг из Списка рассчитывается без учета применимых комиссий Банка. Сумма сделок покупки облигаций рассчитывается с учетом накопленного купонного дохода.

Подробнее об организаторе Акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроке, месте и порядке их получения, об ограничениях в рамках Акции уточняйте на сайте www.sberbank.ru/broker.

Не выводите денежные средства или ценные бумаги до конца периода акции, а также не закрывайте брокерский счёт, участвующий в акции. 500 рублей поступят на брокерский счёт до конца октября 2023 года.

В предложении участвуют облигации с датой погашения не ранее 01.10.2023, обращающиеся на Внебиржевом рынке (ОТС), которые доступны к совершению сделок покупки в мобильном приложении «СберБанк Онлайн».

Количество призов ограничено.

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию о мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru.

Не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Стоимость облигаций и иных финансовых инструментов может уменьшаться или увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Банк и/или государство не гарантирует доходности и/или возвратности инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До заключения какой-либо сделки с финансовым инструментом клиенту необходимо ознакомиться с условиями финансового инструмента и условиями сделки с таким инструментом, а также убедиться, что он полностью понимает все условия, а также связанные со сделкой юридические, налоговые, кредитные, финансовые и другие риски, в том числе риски ликвидности финансовых инструментов, неисполнения своих обязательств эмитентами финансовых инструментов, контрагентами по сделкам с ними, а также организациями, обеспечивающими заключение, исполнение или прекращение сделок. Инвестируемые денежные средства, приобретаемые финансовые инструменты и связанные с ними риски не подлежат страхованию в Агентстве по страхованию вкладов.

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