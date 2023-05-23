Никакого военного смысла в такой попытке прорыва не было, нет и не будет Фото: REUTERS

В Белгородской области добивают и зачищают украинских диверсантов-террористов. Между тем, вопрос, зачем это было, не снимается с повестки.

Никакого военного смысла в такой попытке прорыва не было, нет и не будет. Даже в качестве разведки боем перед якобы попыткой наступления его нет. Потому что в таком случае мы получаем сведения о том, что готовится украинской стороной и постараемся усилить свою оборону. При этом нет необходимости ни в какой передислокации частей из непосредственно зоны СВО. Исход подобных рейдов был и будет один и тот же – даже в случае захвата какого-то населенного пункта, он окажется кратковременным, а большую часть ДРГ уничтожат.

И в этом нынешняя попытка прорыва украинской ДРГ до степени смешения схожа с обороной Бахмута (извините, но позвольте мне называть его Бахмутом, поскольку это никакое не украинское название города, его так поименовал Иван Грозный еще аж в 1571 году, а в Артемовск он превратился как раз в УССР). Как мы помним, из украинских многочисленных источников было известно, что главком ВСУ Залужный неоднократно требовал и просил оставить город для сбережения личного состава ВСУ перед украинским «контрнаступом». Но лично Зеленский требовал оборонять, оборонять и оборонять город. И командование ВСУ гнало туда на уничтожение бригаду за бригадой ВСУшников, потому что Зеленский назвал город «фортецией», которая должна была продемонстрировать «силу украинской незламности (стойкости)». В Киеве превратили Бахмут в собственном сознании в «новый Сталинград». Но из него не получилось ни Сталинграда, ни Брестской крепости, потому что ВСУшники все же устроили «драп нах Вест». По одним данным, в Бахмуте погибли около 40 тысяч ВСУшников, по другим – 53 тысячи. И все это ради броских заголовков, выступлений Зеленского в духе «фортеция не сдается» и последнего его честного признания: «На сегодня Бахмут остался только в наших сердцах». Но Станиславский, доведись ему услышать Зеленского, вынес бы свой однозначный приговор: «Не верю!»

Именно ради таких «красивых» заголовков были уничтожены десятки тысяч украинцев-ВСУшников в Бахмуте, ради такого же медийного шума на убой кинули и ДРГ в Белгородскую область. Медийная составляющая, резонанс в СМИ и «красивые заголовки» для Киева гораздо более важны, чем реальная ситуация и чем жизни собственных солдат, не говоря уже о наемниках. И здесь подход команды Зеленского не изменился. Они не научились ни после Мариуполя, ни после Северодонецка, ни сейчас, после Бахмута. Как говорил в одном старом советском анекдоте Наполеон: «Были бы у меня такие СМИ, никто бы не узнал, что я проиграл битву под Бах…, простите, Ватерлоо. Рискну предположить, что и в будущем все будет происходить по той же самой схеме, когда медийная составляющая будет превалировать над реальностью.

Наверное, потому, что они просто необучаемы. Что еще раз подтверждает отсутствие возможности вступать с ними в какие-либо переговоры. Кроме, конечно, их капитуляции.

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