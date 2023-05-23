Пользователи ВКонтакте смогут получить уникальные NFT к 320-летию Санкт-Петербурга и присоединиться к масштабному празднованию на Дворцовой площади

ВКонтакте совместно с образовательным проектом Masters и комитетом по культуре Санкт-Петербурга представят NFT-коллекцию к 320-летию со дня основания Северной столицы. 50 уникальных токенов будут разыграны среди пользователей, которые правильно ответят на вопросы об истории города.

Принять участие в розыгрыше можно в сообществе комитета — достаточно перейти в сообщения и написать «Привет, Петербург!» для активации чат-бота или найти в городском транспорте специальные объявления с QR-кодами. Пользователям будет предложен тест из пяти заданий на знание фактов об одном из красивейших исторических городов мира. Среди верно ответивших на вопросы будут случайным образом выбраны 50 человек, которые получат уникальные токены с логотипом празднования 320-летия. Обладатели токенов из коллекции CryptoSpotty получат повышенные шансы получить NFT.

Все 50 NFT будут частью одной большой арт-работы, созданной художниками Masters. Они представили будущее Санкт-Петербурга в формате генеративной digital-карты, объединившей изменения, которые претерпел город за 320 лет: его архитектура и инфраструктура постоянно трансформируются. Это слепок времени, отражающий потенциал развития, великую историю города и личные истории петербуржцев.

В коллекционных токенах будут зашиты бонусы: все обладатели NFT смогут насладиться главным праздничным музыкальным проектом «Классика на Дворцовой» 27 мая из специальной зоны для просмотра на главной площади Петербурга. Места в партере будут отмечены наклейками VK NFT. А 28 мая холдеры токенов смогут попасть на праздничный фестиваль «Петровские Ассамблеи 3.2.0» на «Газпром Арене». Для этого необходимо показать свой NFT сотрудникам флагманского VK Store на Невском, 28 и получить пригласительные билеты.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

«Санкт-Петербург остаётся для нас особенным городом, ведь именно здесь начинала свою жизнь наша соцсеть, став из локального ресурса для студентов местом встречи миллионов пользователей. Мы рады, что с любимым городом будет связана одна из первых NFT-коллекций на нашей платформе с уникальной ценностью — эксклюзивным доступом на праздничные мероприятия. Кроме того, обладатели токенов смогут использовать их ВКонтакте: установить на аватар или добавить на витрину. В будущем эти NFT могут открыть владельцам новые дополнительные бонусы и возможности».

Фёдор Болтин, председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга:

«Санкт-Петербург всегда был городом новаторов и творцов. Уверен, что его основатель с удовольствием и живым интересом следил бы за новыми технологиями и IT-достижениями. 320-летие Петербург отметит в статусе культурной столицы СНГ, и я приглашаю всех в эти праздничные дни насладиться его красотой и посетить наши театры, музеи, концертные залы, парки и, конечно, главные торжества».

Полина Бондарева, основатель школы Masters:

«Технологии развиваются с каждым днём, создавая новые направления для работы художников и кураторов. Образовательный проект Masters демонстрирует уникальные возможности и даёт новые инструменты профессионалам в сфере культуры, развивая креативную инфраструктуру».

Ранее ВКонтакте провела дроп первой собственной NFT-коллекции CryptoSpotty, созданной в коллаборации с популярными цифровыми художниками. Самый дорогой токен от Жени Зубкова ушёл на аукционе за 201 тысячу рублей, а всего удалось собрать почти 2,8 млн рублей. Все полученные средства ВКонтакте передаст на благотворительность: они пойдут на восстановление памятника архитектуры — Дома Бака в Санкт-Петербурге.Коллекцию из 8 тысяч токенов раскупили менее чем за час, а обладателями NFT стали более 3 тысяч пользователей. В приложении VK NFT уже более 3,3 млн активных пользователей.