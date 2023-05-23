Украинский нацист по кличке Фриц получил пожизненный срок

Отбывать наказание Фриц будет в исправительной колонии строгого режима

На Донбассе прошел суд над украинским националистом, о зверствах которого рассказали сами украинские военнослужащие.

По данным Следственного Комитета РФ, 12 апреля 2022 года в Мариуполе двое военнослужащих Вооруженных Сил России были захвачены военнослужащими украинских вооруженных формирований. Через несколько дней пленные российские военнослужащие были перемещены на контрольный пункт «Ацтек», временно оборудованный и занимаемый ВСУ. Их содержали под охраной в подвальном помещении в наручниках, с завязанными глазами. Все это стало известно благодаря свидетелям - украинским военнослужащим, которые их охраняли.

15 апреля 2022 года военнослужащий войсковой части №3057 восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины (запрещенный в РФ полк «Азов») Алексей Кыркалов по кличке Фриц, приехал на контрольный пункт (КПП «Ацтек») с группой военнослужащих Украины, чтобы совершить убийство.

«В подвальном помещении КПП Фриц схватил и вывел одного из военнопленных в наручниках и с завязанными глазами за руку на улицу, где у входа произвел в него не менее трех выстрелов из пистолета в затылок, причинив смертельные огнестрельные ранения», - говорится в свидетельских показаниях украинских военнослужащих.

А через несколько месяцев Фриц угодил в плен. Его взяли при попытке бегства из Мариуполя.

«Несмотря на отрицание обвиняемым своей вины, собранные по делу свидетельские показания, результаты проведенных многочисленных экспертиз и иные доказательства по делу подтверждают виновность Кыркалова. В частности, в ходе очной ставки свидетель, ставший очевидцем вышеуказанных событий, сообщил следствию об обстоятельствах совершения указанного преступления», - подчеркнула официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи устроили Фрицу очную ставку с военнослужащими, которые несли охрану КПП «Ацтек». Один из них в подробностях напомнил убийце обстоятельства преступления.

Приговором Верховного суда Донецкой Народной Республики Кыркалову за применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ) и убийстве (пп. «б» и «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Отбывать наказание Фриц будет в исправительной колонии строгого режима.