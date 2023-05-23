Тинькофф проводит майский Кешбэк-фест

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Теперь и у кэшбэка есть свой фестиваль. И грех в таком не поучаствовать — чтобы сэкономить, не нужно ждать сезонных распродаж и «черную пятницу».

Суть феста — много партнеров с повышенным кешбэком в одном месте. С 15 по 28 мая клиенты Тинькофф могут совершить покупки с кешбэком до 70%, а также получить гарантированные призы и шанс на участие в розыгрыше главного приза — полумиллиона рублей.

Список партнеров широкий — более 120 брендов. Набор предложений для каждого клиента свой, он сформирован исходя из предпочтений пользователя, все категории покупок — популярные и регулярные: электроника, одежда и обувь, еда, магазины мебели. Решить, на чем сэкономить, может каждый, товары можно найти на любой вкус.

Например, при покупке любых товаров в «Петровиче» кешбэк составит 5%, в М.Видео — 8%. При шопинге в Lamoda можно получить обратно до 10%, при заказе доставки продуктов в «Перекрестке» — 20%, а при заказе горячей готовой еды в «Кухне на районе» — сразу 40%.

Правила просты. До конца акции нужно совершить одну или несколько покупок у партнеров всего на 5000 рублей. И это дает право участвовать в розыгрыше денежных призов. Первый — полмиллиона рублей. Два участника получат по 100 тысяч рублей. И еще шесть счастливчиков — по 50 тысяч рублей.

Кроме того, клиенты, которые совершат от трех покупок на любую сумму у партнеров — участников майского феста, получат гарантированный приз от Тинькофф: удвоенный кешбэк на сумму до 6000 рублей за покупки у партнеров в период с 3 по 24 июля.

Найти всю информацию можно в приложении Тинькофф в разделе «Кешбэк и бонусы» — «Кешбэк у партнеров» — «Кешбэк-фест». Заглядывайте. А если вы еще не клиент Тинькофф, то открыть карту можно на сайте Кешбэк-феста.

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