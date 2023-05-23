Депутаты Думы единогласно решили запретить проезд польских фур по России

Запрет на проезд польских фур был поддержан единогласно Фото: EAST NEWS

Во вторник одним из первых вопросов на заседании Думы был запрет на проезд польских фур (грузовиков с товарами) через территорию России. Напомним, это наш вынужденный ответ на отъём дипсобственности и беспримерную кампанию по разрушению памятников воинам-освободителям, развязанную властями «Третьей Речи Посполитой».

Необходимость подобной меры, выступая перед депутатами, объяснил Председатель Государственный Думы — Вячеслав Володин:

— В отношениях [между государствами] можно многое прощать. Кроме одного — когда топчут память солдат и офицеров, которые не могут постоять за себя, потому что их нет. Но их нет потому, что они погибли, чтобы жила Польша как государство, — напомнил Вячеслав Викторович о событиях 1944-45 годов, когда при освобождении этого славянского государства пали сотни тысяч красноармейцев.

— Пусть [польские власти] посмотрят в глаза своим 20 тысячам водителей фур, которые в результате политики преступного режима, который окопался в Польше, потеряют свои доходы, — сказал Володин.

По его словам, если же власти Польши что-либо не устраивает в подобном решении — пусть они «вернут часть своей территории тем странам, от которых к ней присоединили территории по итогам Второй мировой войны». (Напомним, сейчас «Третья Речь Посполитая» благодаря СССР имеет самые благоприятные западные границы за всю свою историю — преимущественно за счёт прежних земель Германии.)

По словам Председателя, данное контр-санкционное решение — не последнее: «Это всего лишь первый шаг».

В итоге «за» проголосовали все 406 находившихся в зале депутатов — и запрет на проезд польских фур был поддержан единогласно.

Ранее эта мера была анонсирована и подробно объяснена в телеграм-канале Володина, о чём уже сообщал сайт KP.RU.