Миллиардер Джефф Безос сыграл помолвку с любовницей, разрушившей его 25-летний брак

Американскую телеведущую Лорен Санчес заметили с обручальным кольцом Фото: СОЦСЕТИ

59-летний Джефф Безос готовится к свадьбе со своей возлюбленной Лорен Санчес. Папарацци подловили пару на отдыхе на юге Франции. В тот момент, когда Джефф и Лорен стояли на палубе яхты, репортеры успели их запечатлеть. На снимках было отчетливо видно обручальное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце журналистки.

В свое время Санчес фактически увела его из семьи и разрушила 25-летний брак с Маккензи Скотт. Ее Безос называл своей «правой рукой». В начале становления компании онлайн-продаж Amazon Маккензи выполняла сразу несколько функций: работала бухгалтером, в качестве курьера доставляла заказы, а перед этим упаковывала их и находила время на работу персональным секретарем для мужа-начальника.

59-летний Джефф Безос готовится к свадьбе со своей возлюбленной Лорен Санчес. Фото: СОЦСЕТИ

Но отметив в сентябре 2018 года 25-летие, через полгода пара сообщила о разводе. Правда, они старательно предупреждали журналистов, что по-прежнему друг друга трепетно любят и уважают. Безос, как человек благородный, по бракоразводному соглашению отдал супруге законные 25% акций Amazon, сделав ее одной из самых богатых женщин мира.

Но там, где случается развод после долгих лет совместной жизни, ищите женщину. Ей оказалась тележурналистка с мексиканскими корнями Лорен Санчес. Страсть между ними вспыхнула еще в 2018 году, а после развода Безоса в 2019-м пара уже не стеснялась своих чувств. К слову, Санчес также пришлось развестись ради романа с миллиардером. До этого она 13 лет была в браке с голливудским актером Патриком Уайтселлом, пара воспитывала троих детей.

После публичного признания, Безос и Санчес в течение четырех лет практически не появлялись вместе на публике Фото: СОЦСЕТИ

После публичного признания, Безос и Санчес в течение четырех лет практически не появлялись вместе на публике за исключением совместных посещений крупных мероприятий. Тогда же журналисты все время обращали внимание на кольцо с бриллиантом в форме сердца на безымянном пальце на руке Санчес и гадали о дате свадьбы. Но тогда пара не спешила подтверждать догадки репортером.

Год назад в совместном интервью CNN Безос и Санчес рассказали о благотворительной деятельности, которой занимается основатель Amazon. Он поставил перед собой цель раздать большую часть своего состояния - 124 млрд долларов - на борьбу с климатическими изменениями, поддержку бедных слоев населения, борьбу с бедностью и социальным расслоением общества.

Журналистка отметила, что в вопросах филантропии они с Джеффом «отличные командные игроки», добавив, что иногда бывает даже скучными.

Безос в свою очередь называл Лорен «самым щедрым и великодушным человеком», которого он когда-либо встречал и заверил, что она его вдохновляет.